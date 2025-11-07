Noble Palace Long Bien - dự án thấp tầng hàng hiệu tiên phong tại khu Đông Hà Nội

Sức hút của bất động sản vùng lõi

Tốc độ đô thị hóa nhanh đang đẩy quỹ đất trung tâm tại Hà Nội và TPHCM vào trạng thái khan hiếm. Việc phát triển các khu thấp tầng đồng bộ ở vùng lõi gần như không còn nhiều dư địa, khiến nhóm tài sản này trở thành hữu hạn về số lượng và duy trì giá trị vượt trội theo thời gian.

Đây là dòng sản phẩm hạng sang hội tụ ba yếu tố: vị trí đắc địa, quỹ đất đủ rộng để phát triển hệ tiện ích cảnh quan đồng bộ, cùng tiêu chuẩn vận hành quốc tế, dành riêng cho nhóm khách hàng hướng đến giá trị bền vững và khả năng truyền đời qua nhiều thế hệ.

Phân khúc nhà thấp tầng cao cấp, tại vùng lõi đô thị được giới siêu giàu tìm kiếm (Ảnh: Sunshine Group).

Trong bối cảnh đó, Sunshine Group nổi bật như một thương hiệu sở hữu nội lực mạnh mẽ khi nắm trong tay quỹ đất tại trung tâm Long Biên - vị trí “kim cương” gần kề cầu Trần Hưng Đạo vừa khởi công, lân cận sân golf Long Biên và kết nối với Hoàn Kiếm chỉ trong vài phút di chuyển.

Tại tọa độ đắt giá này, bộ sưu tập dinh thự hàng hiệu phiên bản giới hạn Noble Palace Long Bien đang định hình một chuẩn mực sống mới, đồng thời cũng là dòng tài sản hiếm có, được thiết kế dành riêng cho cộng đồng tinh hoa.

Noble Palace Long Bien - Bộ sưu tập dinh thự hàng hiệu tiên phong tại Long Biên

Tọa lạc tại Khu đô thị Công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội, cư dân Noble Palace Long Bien mất khoảng 10 phút để tiếp cận Hồ Hoàn Kiếm sau khi cầu Trần Hưng Đạo hoàn thiện, 5-10 phút kết nối tới toàn bộ hệ tiện ích cao cấp của Long Biên, trong đó có sân golf thượng lưu ngay gần kề, và khoảng 20 phút di chuyển tới sân bay Nội Bài.

Vị trí này còn được bao bọc bởi hệ sinh thái xanh rộng tới 20ha mặt nước trong bán kính 2km, tạo nên một vòng sinh khí tự nhiên giữa lòng Thủ đô, cùng chuỗi tiện ích "all-in-one" (tất cả trong một) gồm trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế và hệ thống giáo dục cao cấp hàng đầu.

Gần 200 dinh thự giới hạn tại Noble Palace Long Bien có diện tích 116-465m2, tổng diện tích sàn từ trên 210m2 đến gần 780m2/căn, được kiến tạo theo tiêu chuẩn cao cấp của phân khúc xa xỉ (Ảnh: Sunshine Group).

Lấy cảm hứng từ tinh hoa kiến trúc châu Âu, mỗi dinh thự tại đây đều được đầu tư công phu đến từng chi tiết: từ phào chỉ, lan can, hệ mái Mansard… cho tới chất liệu đá, gỗ, kim loại… tất cả đều được tuyển chọn khắt khe và hoàn thiện theo tiêu chuẩn của các nghệ nhân.

100% dinh thự sở hữu bể bơi, vườn cảnh riêng và không gian tùy biến đa năng, nơi có thể trở thành phòng chiếu phim, hay không gian trưng bày và thưởng thức rượu độc đáo. Đây là những “dấu ấn quyền lực” vốn chỉ xuất hiện trong các tư dinh của giới siêu giàu, mang đến trải nghiệm sống riêng tư.

Các căn biệt thự được bàn giao hoàn thiện mặt ngoài theo tiêu chuẩn châu Âu đồng bộ toàn dự án, với vật liệu tinh tuyển cùng kỹ nghệ của các nghệ nhân (Ảnh: Sunshine Group).

Bao quanh dự án là hệ tiện ích cao cấp với clubhouse, vườn thượng uyển, hồ bơi sinh thái, quầy bar thư giãn... được kết nối trực tiếp với toàn bộ hệ tiện ích của dự án Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences và Sunshine Green Iconic cũng do Sunshine Group phát triển ngay kề bên, định hình nghệ thuật sống thượng lưu nơi trung tâm thịnh vượng phía Đông Hà Nội.

Để mang tới trải nghiệm sống trọn vẹn cho cư dân, Noble Palace Long Bien xác lập chuẩn sống thượng lưu với hệ thống quản lý Smart Home - Smart Living tiên tiến, cùng loạt dịch vụ cá nhân hóa theo chuẩn khách sạn 5 sao quốc tế.

Nhiều dinh thự tại dự án Noble Palace Long Bien đã cất nóc và đi vào hoàn thiện, dự kiến bàn giao từ quý I/2026 (Ảnh: Sunshine Group).

Tính đến đầu tháng 11, dự án Noble Palace Long Bien đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công tại cả hai phân khu, phần lớn các căn đã cất nóc và đi vào hoàn thiện, dự kiến bàn giao từ quý I/2026. Đây cũng là một trong số ít dự án thấp tầng hàng hiệu tại Hà Nội được cấp phép bán cho người nước ngoài trong năm 2025 - yếu tố thể hiện tính minh bạch pháp lý và vị thế khác biệt của dự án trên thị trường hạng sang.

Sự cộng hưởng giữa tiến độ hiện hữu, pháp lý và chất sống hàng hiệu giúp Noble Palace Long Bien trở thành món tài sản thu hút giới tinh hoa tìm kiếm trong mùa đầu tư cuối năm.