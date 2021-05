Niềm vui đến sớm khi nhận nhà trước tiến độ - The Tropicana Garden

Dân trí Sáng ngày 23/5, chủ đầu tư The Tropicana Garden đã tổ chức Lễ bàn giao 10 căn nhà vườn The Tropicana Garden đầu tiên tại Bảo Lâm, Bảo Lộc sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng.

Sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp trong sự phấn khởi của các khách hàng sau một thời gian chờ đợi, được biết chủ nhân của 10 căn nhà vườn The Tropicana Garden đều đến từ TPHCM.

"Đối với tôi The Tropicana Garden không đơn thuần là một căn nhà, mà đó là cả một niềm mơ ước của gia đình, nó như món quà tinh thần khỏa lấp một khoảng trống rỗng giữa cuộc sống xô bồ. Khi đến The Tropicana Garden là tôi như quên đi tất cả mọi muộn phiền, chỉ còn lại một sự thoải mái khó diễn tả", Anh Thành Vũ, một trong 10 chủ nhân may mắn đầu tiên nhận nhà tại The Tropicana Garden chia sẻ.

Niềm vui của khách hàng trong ngày nhận nhà The Tropicana Garden

Phát biểu tại sự kiện, Bà Đặng Nguyễn Thùy Trang - đại diện chủ đầu tư cho biết: "Nếu đối với khách hàng, The Tropicana Garden là món quà tinh thần thì đối với chúng tôi đó là "đứa con cưng - mang nặng đẻ đau" mà thành, bằng tất cả tâm huyết cuối cùng hôm nay cũng đã được đền đáp khi chứng kiến niềm vui và hạnh phúc của tất cả khách hàng.

Không quá cầu kỳ về kết cấu, không quá phô trương trong cách bày trí, tất cả sự chân thành đều đến từ sự mộc mạc giản đơn nhất. The Tropicana Garden đơn giản là chốn bình yên sau áp lực ngày dài. Cảm ơn tất cả khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn The Tropicana Garden".

Có thể nói rằng, Làng sinh thái The Tropicana Garden là sản phẩm tiên phong theo phong cách sống thuận tự nhiên độc đáo. Đây cũng là "phát súng" đầu tiên chủ đầu tư bắn ra thành công rực rỡ tại thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Bảo Lộc, khi chưa đầy 2 tháng, đội ngũ chuyên viên kinh doanh của các đơn vị phân phối đã "quét sạch" giỏ hàng của The Tropicana Garden.

Bà Đặng Nguyễn Thùy Trang - đại diện chủ đầu tư chia sẻ tại sự kiện

Theo chia sẻ của bà Đặng Nguyễn Thùy Trang, rất nhiều ngày sau khi đã bán hết sản phẩm nhà vườn The Tropicana Garden, khách hàng mới vẫn liên hệ với mong muốn được sở hữu sản phẩm tại đây. Sức hấp dẫn của sản phẩm này vượt quá ước tính của chủ đầu tư.

Được biết, Làng sinh thái The Tropicana Garden được chỉn chu từ việc hoàn thiện pháp lý rõ ràng cho đến chất lượng xây dựng bền vững trong mỗi sản phẩm. Chọn The Tropicana Garden, khách hàng được sống trong một môi trường đa dạng hệ sinh thái, được bao quanh bởi rừng thông nguyên sinh, đồng thời sở hữu một khu vườn rộng ngay trong không gian sống.

Đáng chú ý, nơi đây được chủ đầu tư thiết lập riêng một hệ thống vận hành 4.0 với ứng dụng app riêng, chỉ cần vài thao tác, người dùng có thể điều khiển các hoạt động chăm sóc nhà cửa và canh tác hoa màu từ xa với đội ngũ nhân viên tận tình từ đơn vị vận hành chuyên nghiệp của Tropical House. Ngay khi về đến nhà, cư dân đã có sẵn thực phẩm được giao đến tận nơi, có thể sử dụng chế biến ngay để tạo nên những bữa tiệc bên gia đình đúng nghĩa.

Đây cũng là phần quan trọng trong sự kiện Lễ bàn giao The Tropicana Garden, tại sự kiện bà Đặng Nguyễn Thùy Trang đã công bố chính thức đưa vào hoạt động app vận hành.

Đại diện đơn vị thiết lập app vận hành The Tropicana Garden chia sẻ: "App The Tropicana Garden gồm 3 cấp gồm: Khách du lịch; chủ nhà và quản lý vận hành, với 3 công năng nghe có vẻ riêng biệt nhưng đều nằm trên một phần mềm nhỏ gọn. Trên app này, chủ nhà hay khách du lịch đều dễ dàng truy cập, kiểm tra, kiểm soát dịch vụ thuê và cho thuê. Ví dụ, chỉ cần vài thao tác, người dùng đã có thể điều khiển các hoạt động chăm sóc nhà cửa và canh tác hoa màu từ xa, đồng thời, dễ dàng theo dõi và quản lý dịch vụ thuê phòng đối với người thuê. Ngược lại, người thuê cũng dễ dàng sử dụng với trọn gói dịch vụ sẵn sàng, chỉ cần vài phút đã có một kỳ nghỉ hoàn hảo từ thanh toán, đặt đồ ăn, thuê xe đạp, xe máy, đặt tour tham quan trải nghiệm với thiên nhiên, suối từng…"

App vận hành The Tropicana Garden chính thức được ra mắt

Như vậy, sau khi đi vào vận hành app, chủ nhân các nhà vườn The Tropicana Garden sẽ có cơ hội chạm đến sự gia tăng lợi nhuận từ cho thuê trong thời gian vắng nhà. Khách du lịch cũng dễ dàng tiếp cận việc thuê phòng mà không mất thời gian và an toàn.

Tất cả những thao tác nói trên chính là sự uy tín của chủ đầu tư cũng như đơn vị phân phối sản phẩm trong việc tạo ra chuỗi sản phẩm The Tropicana Garden. Dự kiến The Tropicana Garden 2 sẽ chính thức ra mắt với các sản phẩm biệt thự sinh thái đẳng cấp, là "phát súng thứ 2" tiếp nối thành công của nhà vườn The Tropicana Garden và cũng là mục đích đáp ứng nhu cầu sở hữu sản phẩm nghỉ dưỡng tại Bảo Lộc đang có xu hướng gia tăng hiện nay.

Trường Thịnh