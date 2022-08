Những ngành hàng thích hợp kinh doanh ở khu dân cư mới

Kinh doanh đồ ăn tốt cho sức khỏe

Cuộc sống ngày càng hiện đại, cùng với sự xuất hiện của nhiều bệnh tật, ý thức về sức khỏe của người Việt đang tăng lên. Theo thống kê của Fitch Solutions Macro Research 2019, tỷ lệ béo phì tại Việt Nam tăng nhanh nhất Đông Nam Á trong 5 năm tính từ năm 2014. Chính vì vậy, người Việt đang dần đưa thực phẩm tốt cho sức khỏe (healthy) vào những bữa ăn của mình.

Lĩnh vực kinh doanh đồ ăn healthy trở nên sôi động trong khoảng vài năm trở lại đây, nhất là sau những ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Mặt hàng này phù hợp với dân cư sống tại chung cư - những người thường không có nhiều thời gian dành cho việc tự nấu ăn, công việc bận bịu nhưng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao. Những cư dân hiện đại cũng thích sử dụng các dịch vụ "có tâm" - thể hiện qua các chi tiết khi đưa sản phẩm đến tay khách hàng như chỉ số dinh dưỡng, lời cảm ơn, câu chúc, trình bày món...

Đối tượng khách hàng ý thức "sức khỏe là vàng" thường có thu nhập khoảng trung bình khá. Họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền 60.000-80.000 đồng cho một suất đồ ăn lành mạnh, thay vì phải ăn "cơm đường cháo chợ" không tốt cho sức khỏe và vóc dáng. Chính vì vậy, đồ ăn healthy là một thị trường ngách khá tiềm năng trong lĩnh vực F&B để các chủ kinh doanh có thể cân nhắc trong thời điểm này.

Kinh doanh ngành ăn uống (F&B) nói chung

F&B luôn là mô hình kinh doanh hấp dẫn và thường mang lại lợi nhuận tốt. Số liệu chứng minh, F&B là ngành có mức tăng trưởng ấn tượng đạt gần 40% so với cùng kỳ quý I/2022 và tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ quý IV/2021.

Mở quán cà phê - một trong những hình thức kinh doanh phổ biến tại chung cư (Ảnh: Picity High Park).

Một số tổ chức quốc tế và trong nước cũng dự báo, ngành F&B có tiềm năng tăng trưởng lớn. Tổ chức nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới Mordor Intelligence Inc cho biết, ngành thực phẩm và đồ uống Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng kép hằng năm lên tới 8,65% trong giai đoạn 2021-2026.

Các hộ gia đình sinh sống trong chung cư thường là những hộ gia đình trẻ, gia đình có con nhỏ nên cần sử dụng dịch vụ ăn uống thường xuyên. Với lưu lượng người dân đông đúc, kèm theo nhu cầu ăn uống thiết yếu hàng ngày thì việc kinh doanh F&B luôn là lựa chọn hàng đầu để phát triển.

Kinh doanh mỹ phẩm - làm đẹp

Làm đẹp giúp con người trở nên tự tin hơn, yêu đời và yêu cuộc sống hơn. Vì vậy, không quá ngạc nhiên khi nhu cầu này liên tục tăng cao, thậm chí còn được xếp vào một trong những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống đô thị.

Theo nghiên cứu của Mintel - công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu - thị trường mỹ phẩm Việt Nam hiện có doanh thu khoảng 51.000 tỷ đồng/năm (xấp xỉ 2,3 tỷ USD).

Đây là một trong những lựa chọn kinh doanh hiệu quả tại nơi tập trung kinh doanh sầm uất, thiết kế chỉn chu. Hành vi của người dùng cho ngành này là cần có nơi sạch sẽ, cao cấp tạo cảm giác yên tâm khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.

Kinh doanh mỹ phẩm - làm đẹp tại các khu chung cư có thiết kế tinh tế sẽ thu hút khách hàng nhiều hơn so với những cửa hàng nhỏ lẻ. Với sự bùng nổ của mạng xã hội, giờ đây việc tiếp cận khách hàng đã không còn khó khăn với người kinh doanh.

Dược phẩm

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Fitch Solutions, thị trường dược phẩm Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng 11% trong giai đoạn 2021-2026, độ lớn thị trường tăng lên 16,1 tỷ USD vào năm 2026 so với mức 7,7 tỷ USD năm 2021. Trong quý I/2022, SSI Research ước tính tổng doanh thu dược phẩm của cả nước tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu từ kênh nhà thuốc tăng 23% so với cùng kỳ và kênh bệnh viện giảm 5% so với cùng kỳ.

Cũng theo đánh giá của SSI Research, hoạt động kinh doanh dược phẩm ít chịu ảnh hưởng hơn trong môi trường lạm phát cao, với chi phí đầu vào ổn định so với các ngành khác. Nhu cầu về dược phẩm luôn có, không thường xuyên như ăn uống nhưng tần suất khá cao và bức thiết với nhiều nhu cầu đa dạng. Với những cửa hàng dược phẩm, thời gian hoạt động gắn bó với sinh hoạt của cư dân là một điểm cộng rất lớn nhờ tạo được niềm tin trong thói quen tiêu dùng.

Kinh doanh tại khối đế chung cư vẫn thu hút nhiều sự quan tâm. Hình ảnh ghi nhận tại Picity High Park quận 12 (Ảnh: Picity High Park).

Còn nhiều ngành hàng sở hữu tiềm năng lớn nếu được vận hành tại một chung cư đã có sẵn nền tảng cư dân, có thể điểm qua là sửa chữa - kỹ thuật, thiết bị gia dụng, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ giáo dục, dịch vụ phát triển kỹ năng mềm... Tuy nhiên, với bất cứ ngành hàng nào cũng cần phải có sự nghiên cứu về tiềm năng, phân tích bằng con số để đo lường sự khả thi trước khi thực hiện.

Picity High Park mang đến nhiều cơ hội kinh doanh

Theo khảo sát từ chủ đầu tư chung cư Picity High Park, trong vòng bán kính 7-10 km tính từ dự án hầu như không có khu vui chơi, giải trí đa tiện ích lớn nào. Chính vì vậy, Picity High Park được kỳ vọng sẽ là nơi tập trung mua sắm - cung cấp dịch vụ của khu vực quận 12 và các vùng lân cận.

Các căn hộ thương mại Picity High Park có cách tổ chức không gian khoa học gồm 2 tầng 3 lối đi riêng biệt, đa dạng công năng cho mỗi tầng và tổng diện tích sàn sử dụng lớn. Sản phẩm sẽ mang đến không gian dễ dàng khai thác thương mại đa ngành nghề như: thời trang, giáo dục, F&B, showroom trưng bày…

Hiện tại, Picity High Park đã bàn giao 3 tòa tháp, có sẵn khoảng 5.000 cư dân. Các lối đi của dự án cũng hài hòa để người dân ngoài dự án có thể dễ dàng sử dụng các dịch vụ nội khu nhưng vẫn đảm bảo được an ninh nội khu. Căn hộ thương mại Picity High Park đã sẵn sàng đi vào hoạt động, mức giá thuê phổ biến, theo chủ đầu tư, vào khoảng 25 triệu đồng/tháng, thu hút khá nhiều thương hiệu bán lẻ, F&B chất lượng.