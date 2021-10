Những căn "hot" nhất tại GS1 - tòa căn hộ phong cách nghỉ dưỡng Mỹ ở Vinhomes Smart City

Dân trí Kéo rèm cửa sổ lên thấy như ở resort, bước xuống thềm nhà hòa vào nhịp sống sôi động… là một phần cuộc sống ở căn hộ tòa GS1, phân khu Miami, đại đô thị Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Nghỉ dưỡng trong căn hộ tiện ích từ trong ra ngoài

Đẹp, độc và khoáng đạt là điểm cộng dành cho các căn hộ trong tòa GS1, phân khu The Miami. Cảm giác này được tạo ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi tòa nhà được lấy cảm hứng thiết kế từ kiệt tác One Thousand Museum - một trong những biểu tượng của thành phố Miami (Mỹ). GS1 cũng tòa hiếm hoi thiết kế căn hộ diện tích lên tới 94,5 m2, với 3 phòng ngủ, rộng hơn nhiều so với các tòa đã mở bán trước đây thuộc Vinhomes Smart City. Đây là không gian sống phù hợp với gia đình đa thế hệ, có tài chính tốt.

Cảm nhận về sự khoáng đạt sẽ rõ nét hơn khi nhìn ra ban công. Tại các căn hộ ban công Tây Nam, cư dân có thể bao quát toàn bộ tiện ích nội khu thiết kế trong tầm mắt. Khi bước ra ngoài để khám phá, cảm nhận chung là được hòa mình vào nhịp sống sôi động thường ngày của bãi biển Miami - điểm đến mơ ước bên kia bờ Thái Bình Dương.

Tầm nhìn từ căn hộ của phân khu The Miami trong đại đô thị Vinhomes Smart City.

Điểm nhấn của không gian sống đậm chất resort tại GS1 là hồ bơi ngoài trời phong cách nhiệt đới Tropical Palm rộng 1.000 m2, với những hàng cọ Mỹ, chà là tỏa bóng. Nhưng đây mới là một phần của "miền xanh" mà cư dân GS1 được trải nghiệm. Mảnh ghép còn lại là bộ 3 công viên diện tích lên tới 16,3 ha gồm Công viên trung tâm Central Park, Công viên thể thao Sportia Park và Công viên Nhật Bản Zen Park. Sự gần gũi với thiên nhiên tạo ra sự khác biệt, nâng tầm cuộc sống trong lành và tinh khiết mỗi ngày.

Ở tòa tháp GS1, chủ đầu tư bố trí không gian dành cho các hoạt động thể lực ở khắp nơi. Cư dân có thể lựa chọn các môn thể thao phù hợp tại các sân tập đa dạng, từ bóng chuyền, tennis cho tới bóng rổ…Các cư dân nhí cũng có những khoảng trời riêng là Kid Galaxy, Kids Corner để thỏa sức khám phá, vui đùa.

Chị Hằng Nga, một khách hàng ở quận Đống Đa vừa mua một căn GS1 chia sẻ: "Tôi bị thuyết phục bởi 25 tiện tích trong phân khu The Miami. Đây chính là nơi mà các thành viên trong gia đình có thể sạc đầy năng lượng tích cực để dần hình thành lối sống xanh, có lợi cho sức khỏe. Không trở thành cư dân ở đây sẽ hối tiếc".

Sống năng động với kết nối thông minh

Ở tòa tháp GS1 phân khu The Miami, giá trị cuộc sống còn được nâng tầm bởi những đặc quyền riêng biệt. Đây là nơi góp phần hoàn chỉnh khái niệm về cuộc sống hiện đại với khả năng ứng dụng công nghệ. Mọi người sẽ dần làm quen với việc sử dụng Face ID, Smart Parking hay ứng dụng di động được thiết kế dành riêng cho cộng đồng dân cư. Hệ thống wifi tại một số điểm trong khu đô thị cùng hệ thống Intercom sử dụng kỹ thuật số giúp việc gắn kết dễ dàng hơn bao giờ hết.

Chủ đầu tư cũng tận dụng tối đa khả năng kết nối công nghệ trong quản lý vận hành để mang lại cuộc sống tiện lợi. Ví dụ như việc đảm bảo an ninh, an toàn được trợ giúp bởi hệ thống camera thông minh đa lớp suốt 24/7; trí tuệ nhân tạo giúp kiểm soát hạn mức năng lượng khu đô thị hiệu quả hay kích hoạt các ứng dụng trên điện thoại để dễ dàng liên hệ các vấn đề tới Ban quản lý.

Sở hữu căn hộ đẳng cấp tại tòa tháp căn hộ GS1, phân khu The Miami hứa hẹn một cuộc sống đủ đầy, sôi động với các kết nối thông minh, đa dạng.

Mọi nhu cầu của cuộc sống, từ mua sắm, giải trí, học hành tới chăm sóc sức khỏe đều được đáp ứng tại chỗ, với chất lượng tốt. Trung tâm thương mại Vincom, hệ thống giáo dục liên cấp Vinschool từ mầm non đến THPT, bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế Vinmec đều có trong không gian quy hoạch của dự án, đảm bảo cuộc sống đủ đầy "All-in-one".

Thêm một mảnh ghép nữa là sự kết nối từ tòa tháp GS1 với cả khu đô thị Vinhomes Smart City và trung tâm Hà Nội. Trong tương lai không xa, mọi di chuyển sẽ đều thuận tiện, khi 3 tuyến metro số 5, 6, 7 hình thành, tòa nhà sẽ nằm giữa "tam giác metro" này với 2 trạm dừng ngay gần dự án. Cùng với đó là hệ thống VinBus nội khu và ngoại khu sắp đi vào hoạt động cũng sẽ giúp việc di chuyển của người dân trở nên dễ dàng.

Ngoài sức hút chung của đại đô thị Vinhomes Smart City, mỗi dự án thành phần như The Miami đều có những concept khác biệt, và mỗi tòa nhà như GS1 là một "thỏi nam châm" có sức hút riêng. Do đó, cộng đồng quốc tế liên tục đổ về đây để an cư, góp phần vào nhịp sôi động của thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội từ nay cho tới cuối năm.

Trường Thịnh