Nhu cầu mua nhà Hà Nội làm "của để dành" cho con

Mua nhà hay đi thuê có lợi hơn?

Nhận giấy báo con được tuyển thẳng vào ngôi trường đại học mơ ước, bên cạnh niềm vui, chị Trần Thị Ninh Giang (Hồng Bàng - Hải Phòng) trăn trở với suy nghĩ tìm chỗ ở cho con trên Hà Nội. "Tạm thời, con vẫn đang học online tại nhà do dịch bệnh. Tuy nhiên, sớm hay muộn việc học cũng trở lại bình thường nên gia đình phải tính ngay từ lúc này. Nếu thuê trọ, các vấn đề về môi trường sống, điện, nước, an ninh khiến gia đình tôi không thể yên tâm, đặc biệt cháu lại chưa sống xa nhà bao giờ. Do vậy, hai vợ chồng tôi đã quyết định mua nhà Hà Nội cho con", chị Giang chia sẻ.

Theo tính toán của chị Giang, nếu thuê một phòng trọ ở trung tâm Hà Nội, mỗi tháng ước tính 7-8 triệu đồng, bao gồm cả điện nước, dịch vụ, gửi xe mới có căn hộ tử tế. Như vậy, 5 năm học của con chị phải bỏ ra gần nửa tỷ đồng. Trong khi đó, cùng với số tiền như vậy, nếu tận dụng những ưu đãi, gói vay tài chính của chủ đầu tư để mua nhà trả góp, chị có thể mua được các căn hộ chất lượng cao để con an tâm học tập. Sau khi con học hết đại học muốn trở về quê hương lập nghiệp thì gia đình có thể bán lại căn hộ.

Cùng suy nghĩ như vậy, nhiều phụ huynh tại các thành phố lớn có xu hướng chọn mua nhà cho con học đại học tại Hà Nội để con an tâm học, đi làm thuận tiện, có môi trường sống tốt và làm "của để dành" cho con về sau.

Sở hữu nhà Hà Nội với vốn ban đầu từ 250 triệu đồng

Đáp ứng nhu cầu mua nhà ở Hà Nội ngày càng tăng, nhiều chủ đầu tư đã tung ra các chính sách nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng tại các tỉnh thành. Trong đó, có chương trình ưu đãi "Chỉ từ 250 triệu đồng, rinh nhà hiệu Vinhomes" mà Vinhomes dành cho khách hàng tại các tỉnh phía Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Dương…

Cụ thể, khách hàng có nhu cầu mua nhà cho con học đại học tại Hà Nội chỉ cần số vốn ban đầu từ 250 triệu đồng là đã có thể sở hữu căn hộ tại hai đại đô thị Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City (Hà Nội).

Theo chương trình ưu đãi "Chỉ từ 250 triệu đồng, rinh nhà hiệu Vinhomes", khách hàng sẽ được hưởng những chính sách đặc quyền như vay đến 80-85% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 28 tháng. Bên cạnh đó, khách hàng còn nhận được voucher mua xe ô tô VinFast trị giá lên tới 200 triệu đồng.

Ngoài ra, từ nay tới 31/12/2021, các khách hàng đặt cọc và ký hợp đồng mua căn hộ tại Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 2 tỷ đồng. Các khách hàng may mắn sẽ có cơ hội trở thành chủ nhân của chiếc xe VinFast Lux A2.0 bản cao cấp trị giá hơn 1 tỷ đồng, cùng hàng trăm giải thưởng hấp dẫn khác như xe máy VinFast Klara S, voucher nghỉ dưỡng Vinpearl…

Chương trình ưu đãi "Chỉ từ 250 triệu đồng, rinh nhà hiệu Vinhomes" cũng mang tới cơ hội đầu tư sinh lời từ hai dự án đẳng cấp, nằm tại vị trí đắc địa trên thị trường bất động sản Hà Nội hiện nay.

