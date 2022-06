Nhiều "siêu" dự án bất động sản lọt tầm ngắm thanh tra

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội quyết định thành lập Đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với 33 tổ chức sử dụng đất tại 11 quận, huyện, gồm: Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Hoàng Mai, Tây Hồ, Ba Đình, Đông Anh, Hoài Đức, Ba Vì, Thạch Thất, Chương Mỹ và Quốc Oai.

Đoàn thanh tra gồm Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện một số đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện các sở, ngành Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Cục Thuế thành phố, Thanh tra thành phố, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố và đại diện UBND 11 quận, huyện nơi có địa điểm sử dụng đất của đối tượng thanh tra.

Công ty cổ phần Đầu tư An Lạc xây dựng công trình không phép tại ô đất ký hiệu C1-CT thuộc dự án khu đô thị mới An Lạc Green Symphony (Hoài Đức, Hà Nội) cũng là tổ chức bị thanh tra (Ảnh: Trần Kháng).

Theo quyết định, Ba Vì có 2 đơn vị thuộc đối tượng thanh tra, Quốc Oai 1 đơn vị, Bắc Từ Liêm 9 đơn vị, Đông Anh 1 đơn vị, Hoài Đức 5 đơn vị, Đống Đa 4 đơn vị, Hoàng Mai 2 đơn vị, Tây Hồ 3 đơn vị, Thạch Thất 3 đơn vị, Chương Mỹ 1 đơn vị, Ba Đình 2 đơn vị.

Trong đó, có một số dự án quy mô lớn thuộc đối tượng thanh tra như: Dự án xây dựng đường trục phát triển kinh tế xã hội Bắc Nam của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu Đoàn ngoại giao của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội; Dự án khu đô thị Bắc An Khánh của Công ty liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh; Dự án phần mở rộng khu B của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà; Dự án khu đô thị Kim Chung - Di Trạch của Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO); Dự án khu đô thị mới thuộc khu đô thị đại học Vân Canh do Công ty cổ phần đầu tư An Lạc làm chủ đầu tư...

Ngoài ra, còn có các dự án của Công ty cổ phần Hùng Vương, Công ty cổ phần xây dựng sông Hồng, Công ty TNHH xây dựng IDC ở quận Tây Hồ; Các dự án của Công ty TNHH Phú Đạt, Tập đoàn Nam Cường ở huyện Thạch Thất; các dự án của Công ty TNHH Ngọc Linh, Công ty cổ phần Kết Thành.