Nhiều khách hàng thế hệ Millennials - Gen Z chọn "ở phố về vườn"

Bất động sản tại thành phố vệ tinh đáp ứng nhu cầu nhóm khách hàng Millennials - Gen Z

Theo khảo sát của batdongsan.com.vn vào năm 2022, tại Việt Nam có đến 58% số người nhóm 20-29 tuổi và 43% nhóm 30-39 tuổi được khảo sát có mong muốn mua nhà trong vòng 3-5 năm tới.

Các thống kê cho thấy, thế hệ Millennials (những người sinh năm 1981-1996) và Gen Z (những người sinh năm 1996-2010) đang đóng vai trò quan trọng trong thay đổi nhóm đối tượng sở hữu nhà ở của thị trường. Nói cách khác, thị trường nhà ở đang ghi nhận tỷ lệ lớn người sở hữu nhà ở trong độ tuổi 25 đến 35.

Tuy nhiên, nhóm Millennials - Gen Z gặp khó khăn do giá nhà ngày càng cao, không có nhiều nguồn cung nhà ở tầm giá 3-4 tỷ tại các thành phố trung tâm. Chủ trương siết chặt pháp lý cùng mặt bằng lãi suất cao như hiện nay càng khiến nguồn cung sản phẩm nhà ở vừa túi tiền khan hiếm.

Khách hàng nhóm Millennials - Gen Z đang mua một sản phẩm phía Tây Sài Gòn, có giá dưới 2 tỷ đồng kèm không gian sống sinh thái (Ảnh: Thắng Lợi Group).

Theo các chuyên gia, thế hệ Millennials - Gen Z là nhóm có khát vọng làm giàu mạnh mẽ, khẳng định ý chí thông qua việc sở hữu nhà và khát vọng này ngày càng được nuôi dưỡng theo thời gian. Nhiều người trong nhóm này thích xu hướng "ở phố về vườn" - tức làm việc tại các thành phố trung tâm nhưng sống tại những nơi gần thiên nhiên, có không gian thoáng. Việc này được thúc đẩy nhờ sự phát triển của hệ thống hạ tầng giao thông. Các tỉnh gần TPHCM như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh… hiện cũng có hạ tầng khá hoàn thiện, kinh tế - thương mại phát triển.

Thế hệ Millennials - Gen Z cũng quan tâm đến các giá trị phát triển bền vững. Khi lựa chọn không gian sống, thiết kế ngôi nhà và vật liệu xây dựng cũng được họ chú trọng, để đảm bảo mức độ thân thiện môi trường và bảo vệ cho sức khỏe gia đình.

Chủ đầu tư chi mạnh cho những sản phẩm "nhà phố sinh thái" đáp ứng thế hệ Millennials - Gen Z

Nhìn thấy nguồn cầu của thị trường, nhiều "ông lớn" đã chọn thị trường ven các thành phố trung tâm, lõi đô thị để phát triển dự án. Không chỉ có quy hoạch, thiết kế dành riêng cho nhóm đối tượng này, sản phẩm thường có giá cả vừa phải, thiết kế phong cách châu Âu, nhưng vẫn giữ khoảng đất đủ để có thể trồng cây, làm tiểu cảnh quanh nhà. Phần lớn diện tích là mảng xanh, tiện ích để phục vụ cu dân.

Dẫn chứng như dự án The Sol City, The Diamond City, Young Town Tây Bắc Sài Gòn tại phía tây TPHCM do Thắng Lợi Group phát triển đều dành đến hơn 40% diện tích cho hạng mục này.

The Diamond City - nhà phố vành đai đáp ứng nhu cầu làm việc ở trung tâm, dễ dàng kết nối liên đô thị cho thế hệ Millennials - Gen Z (Ảnh phối cảnh dự án: Thắng Lợi Group)

"Hiểu rõ nguồn cầu của thị trường, Thắng Lợi Group đã triển khai chương trình Săn nhà giá vàng - nhẹ nhàng thanh toán ngay đô thị sinh thái, đô thị vành đai cho những khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm giá tốt, không gian sống trong lành, cách TPHCM khoảng 45 phút di chuyển", ông Trần Thế Anh - Phó tổng giám đốc Kinh doanh Tập đoàn - chia sẻ.

Theo đó, với sản phẩm là nhà xây sẵn, khách hàng được nhận chiết khấu 29% - 36%/giá trị sản phẩm khi chọn phương thức thanh toán nhanh 95%. Nếu tiết kiệm dòng tiền, khách có thể chọn thanh toán 20%, phần còn lại được giãn tiến độ 24 tháng, thậm chí lên đến 30 tháng. Nếu có nhu cầu khai thác cho thuê, đơn vị phát triển dự án Thắng Lợi Group có gói cam kết thuê lại với lợi tức đến 240 triệu trong 12 tháng hoặc 432 triệu trong 36 tháng. Đồng thời, ngân hàng TP Bank tài trợ vốn vay đến 70%, giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn tối ưu dòng tiền. Với dự án The Diamond City, Thắng Lợi Group hỗ trợ lãi suất cho khách hàng đến 40 tháng, trừ thẳng vào giá của hợp đồng.

Young Town Tây Bắc Sài Gòn - nhà phố sinh thái có những giá trị phù hợp với thế hệ Millennials - Gen Z (Ảnh: Thắng Lợi Group).

Mang đến cơ hội sở hữu nhà phố sinh thái "3 trong 1" với giá tốt - vị trí đắc địa - không gian sinh thái, Young Town Tây Bắc Sài Gòn có không gian sống sinh thái chan hòa và gần gũi với thiên nhiên với khu vườn Nhật Bản, giúp thế hệ Millennials - Gen Z gia tăng giá trị cảm xúc khi được trải nghiệm "lối sống xanh". Nhà đã xây sẵn 100% với lợi thế pháp lý, có thể dọn vào ở ngay để làm hàng xóm với cộng đồng cư dân cùng nhóm tuổi.

Với nhà phố vành đai The Diamond City, Thắng Lợi Group vừa mở bán "rổ hàng" độc quyền 63 sản phẩm, với mức chiết khấu tới 36% và hỗ trợ vay vốn 70%, cùng hỗ trợ lãi suất đến 40 tháng. Với vị trí giao giữa 2 Bến Lức và Đức Hòa, cách TPHCM 30 phút và nằm kế 5 cụm công nghiệp nhẹ đã hoạt động, dự án có hệ thống tiện ích đã đi vào hoạt động, phù hợp với nhóm Millennials - Gen Z.