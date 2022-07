Nhiều giao dịch tại lễ mở bán nhà phố thương mại HTL Seaside Phú Yên

Đại diện các đơn vị cùng chứng kiến khoảnh khắc chúc mừng dự án mở bán thành công.

Trong đợt mở bán này, chủ đầu tư HTL Việt Nam tung ra giỏ hàng phân khu HH01 gồm 32 căn nhà phố thương mại gồm 3 loại hình shoptel: Biz Shoptel mặt tiền đại lộ Hùng Vương - tuyến đường đôi huyết mạch của trung tâm thành phố Tuy Hòa; Seaview Shoptel tầm view hướng biển đón trọn gió biển phóng khoáng, mát mẻ; Boutique Shoptel mang không khí sôi động, nhộn nhịp với hàng loạt cửa hàng mua sắm, tiện ích.

Hàng trăm khách hàng có mặt tại sự kiện chăm chú theo dõi những thông tin đắt giá được chủ đầu tư và đơn vị phân phối giới thiệu.

Theo đơn vị phân phối độc quyền dự án Cen Land, với chính sách giải ngân song song và ngân hàng hỗ trợ vay vốn tới 85%, chỉ ít giờ sau khi chính thức mở bán, nhiều khách hàng đã quyết định đặt mua từ 2-3 sản phẩm ngay tại sự kiện. Đây là chính sách đem đến lợi thế cho khách hàng bởi số vốn ban đầu thấp, lại được chia nhỏ thành nhiều đợt vừa giảm áp lực tài chính vừa tăng cơ hội đầu tư khai thác dòng tiền.

"Trước sự kiện, chúng tôi đã liên tục nhận được những đề nghị cung cấp thông tin chi tiết về dự án và mong muốn đặt giữ chỗ của khách hàng. Đó là minh chứng cho thấy sức hấp dẫn cũng như tiềm năng của HTL Seaside", đại diện Cen Land cho biết.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đoàn Đức Thắng - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản HTL Việt Nam chia sẻ, dự án tọa lạc tại mặt đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, số lượng sản phẩm có hạn, chỉ 232 căn shophouse và shoptel sở hữu mặt tiền lớn, diện tích linh hoạt. Các căn sở hữu loạt ưu thế về vị trí, về công năng, chỉ cách biển khoảng 500 m sẽ là lựa chọn cho các nhà đầu tư khi tiềm năng du lịch của địa phương nói riêng và thị trường bất động sản (BĐS) ven biển toàn quốc nói chung đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Các khách hàng trúng thưởng chương trình bốc thăm may mắn tại sự kiện.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng của HTL Seaside khi chính thức ra mắt thị trường và đem đến những cơ hội đầu tư hấp dẫn cho khách hàng với nhiều phần quà giá trị đã được trao đến tay các khách hàng may mắn. Cụ thể, các giải đặc biệt - viên kim cương trị giá 200 triệu đồng; giải nhất với trị giá 1 lượng vàng 9999 và giải nhì là 2 xe máy Honda Air Blade; giải ba tương ứng 3 iPhone 13 pro max đã về tay các vị khách may mắn đặt cọc thành công tại sự kiện. Ngoài ra, 10 khách hàng cũng đã bốc thăm dành được những chỉ vàng may mắn khi tới tham dự sự kiện mở bán lần này.

Tháng 7/2022 là cơ hội cuối cùng để nhà đầu tư chọn những căn shoptel HTL Seaside với chính sách "Cộng đồng thịnh vượng", hưởng ưu đãi hấp dẫn. Chỉ cần bỏ ra số vốn ban đầu từ 300 triệu đồng, chia nhỏ thành nhiều đợt với chính sách giải ngân song song, cộng hưởng ưu đãi lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc lên tới 24 tháng, nhà đầu tư đã có thể sở hữu ngay cho mình một căn shoptel tại thành phố biển Tuy Hòa, theo chủ đầu tư.

Tọa lạc tại vị trí tâm điểm phía Đông đại lộ Hùng Vương với tầm cao nổi bật nhất khu vực lên tới 9 tầng 1 thượng, dự án không chỉ giải quyết nhu cầu về một nơi an cư hay lưu trú nghỉ dưỡng cao cấp mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị của thành phố Tuy Hòa hiện đại hơn. Dự án đồng thời thúc đẩy du lịch địa phương phát triển thông qua cung cấp hàng loạt dịch vụ cao cấp phục vụ nhu cầu lưu trú, ẩm thực, giải trí, mua sắm của du khách khi đến với Phú Yên.

Sở hữu những giá trị vượt trội trong bối cảnh bất động sản ven biển Phú Yên đang "dậy sóng" khi du lịch khởi sắc trở lại, HTL Seaside hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và mua sắm tại TP Tuy Hòa trong thời gian tới. Sau sự kiện lễ mở bán và tri ân khách hàng, HTL Seaside hứa hẹn sẽ ngày càng nóng trên thị trường BĐS duyên hải miền Trung.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Hotline: 1900 866628

Website: www.htlseaside.com.vn

Địa chỉ dự án: Đường Hùng Vương, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Kinh doanh BĐS HTL Việt Nam

Đơn vị quản lý Marketing - Truyền thông: Glexhomes

Đại lý phân phối độc quyền: Công ty CP BĐS Thế kỷ Cen Land