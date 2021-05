Nhắc đến Cát Bà là nhắc đến Flamingo Cat Ba Resorts

Dân trí Hiếm có nơi nào ở Việt Nam có một quần thể đảo và hang động trên biển hoang sơ tuyệt đẹp như Cát Bà. Những dãy núi đá vôi hình thành những đường bờ biển cong khúc khủyu, ôm trọn bãi cát trắng mịn màng và làn nước trong xanh.

Cát Bà - món quà vô giá được thiên nhiên ban tặng

Được mệnh danh là điểm đến du lịch "xanh" đẳng cấp quốc tế, Cát Bà xứng đáng với vị thế và tiềm năng, có đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của Hải Phòng và Việt Nam; Trung tâm du lịch sinh thái rừng - núi - biển - đảo của cả nước và quốc tế; Điểm đến hàng đầu Việt Nam và châu lục… Trong các định hướng phát triển của Thủ tướng Chính phủ và thành phố Hải Phòng, Cát Bà, với vẻ đẹp vô giá được thiên nhiên ban tặng, luôn được ưu ái đặt trên những vị trí hàng đầu.

Đủ hạ tầng giao thông, công trình điểm nhấn ấn tượng, quy mô lớn, du lịch Cát Bà sẽ sớm bước vào thời kỳ đỉnh cao

Trước đây, Cát Bà vẫn còn nhiều những mảng tối như quá tải vào mùa cao điểm, được đánh giá hoạt động du lịch chưa có điểm nhấn, vẫn "na ná" nhiều địa phương khác. Đến nay, hệ thống hạ tầng giao thông đến đảo Ngọc đã gần như hoàn thiện với cáp treo Cát Bà - Cát Hải (rút ngắn thời gian chỉ còn 9 phút di chuyển), cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (chỉ hơn 1 giờ lái xe), cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á Tân Vũ - Lạch Huyện tính đến nay, nối Đình Vũ với đảo Cát Hải… Bên cạnh đó, quần thể nghỉ dưỡng bốn mùa Flamingo Cat Ba Resorts đi vào hoạt động đã "hiện thực hóa" những điểm nhấn cần có trong bản phác thảo từ những ngày đầu phát triển của đảo Ngọc.

Cú "Hat-trick" tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương; Bốn chứng chỉ công trình xanh EDGE do Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) trao tặng và chính thức trở thành đối tác của Wyndham Grand, top đơn vị quản lý vận hành tiêu chuẩn quốc tế đã làm nổi bật tất thảy những từ khóa xanh, thiên nhiên, đẳng cấp, quốc tế vốn được đề cập trong những định hướng đã kể trên. Có tất cả những giá trị cần có, Cát Bà chỉ còn chờ làn sóng du lịch tiếp theo để cưỡi trên đỉnh sóng.

Trung tâm du lịch xanh đẳng cấp quốc tế

Trong giai đoạn tiếp theo Cát Bà được dự đoán sẽ đón thêm nhiều dự án lớn, theo đó thì vấn đề quy hoạch thực sự cấp thiết. Giới chuyên gia nhận định, các bên tham gia xây dựng và phát triển du lịch Cát Bà cần đi theo định hướng bền vững, tăng trưởng xanh, đúng với tinh thần phát triển của đảo Ngọc.

Kiến trúc xanh ấn tượng trong thiên nhiên tươi đẹp, Flamingo đưa Cát Bà trở thành điểm du lịch xanh đẳng cấp Quốc tế

Kiến trúc rừng xanh trên cao của dự án, "đặc sản" đã cùng Flamingo Holding Group chinh chiến khắp các giải thưởng lớn nhỏ, mang lại thành công và giá trị biểu tượng cho Flamingo Đại Lải Resorts cũng là điểm sáng đáng kể nhất của khu nghỉ dưỡng mặt tiền biển lớn nhất miền Bắc hiện nay, Flamingo Cat Ba Resorts. Ngoài giá trị thẩm mỹ, yếu tố kiến trúc còn giúp công trình tiết kiệm năng lượng, điều hòa khí hậu tự nhiên bằng hệ thống cây xanh, sử dụng bề mặt kính giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên và làm giảm lượng điện dùng để chiếu sáng ban ngày. Tại các khu vực công cộng, bề mặt kính được dán phim cách nhiệt chống nóng, giúp hệ thống làm mát của tòa nhà không bị quá tải… Theo kết quả kiểm định của SGS Việt Nam, quần thể nghỉ dưỡng này giúp tiết kiệm 29% năng lượng, tiết kiệm đến 41% lượng nước tiêu thụ, góp phần tháo gỡ những khó khăn về nguồn nước cung ứng tại Cát Bà.

Không gian xanh được bố trí trong khắp các góc phòng và góc tiện ích

"Một cây làm chẳng nên non", khó có thể nói sự thành công của Flamingo Cat Ba Resorts là đại diện cho thành công của Cát Bà. Song, bằng cách triển khai bài bản, đầu tư kỹ lưỡng cho sản phẩm và dịch vụ (Wyndham Grand - top đơn vị quản lý vận hành tiêu chuẩn quốc tế), Flamingo Cat Ba Resorts là nguồn cảm hứng cho làn sóng du lịch nghỉ dưỡng mới đến với đảo ngọc. Hiện quần thể đã đi vào hoạt động, khách mua biệt thự trên cao của dự án trong giai đoạn có thể nhận nhà ngay trong năm 2021. Cam kết lợi nhuận lên đến 10%/ năm; hưởng ưu đãi tài chính lên tới 20%. Bên cạnh đó, khách hàng sẽ nhận được quà tặng trị giá lên tới 4 cây vàng 9999 và thẻ All In Passport Diamond với hơn 100 đặc quyền chủ biệt thự và 20 đêm nghỉ không phải trả phí trong toàn bộ hệ thống nghỉ dưỡng của Flamingo.

