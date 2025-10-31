Nhà phố Homie City: Điểm đến đầu tư cho dòng tiền và giá trị dài hạn

5 yếu tố tạo giá trị cho dự án: Điểm rơi, nhu cầu, dòng tiền, tiềm năng, tầm giá (Ảnh: CĐT).

Lãi suất và tín dụng: Đòn bẩy cho người mua ở thực

Thị trường bất động sản đang hưởng lợi từ hai yếu tố: Mặt bằng lãi suất vay mua nhà giảm và chính sách bán hàng ưu đãi từ các chủ đầu tư. Hiện mặt bằng lãi suất đã lùi về mức thấp nhất trong nhiều năm. Nhiều dự án còn được ngân hàng hỗ trợ lãi suất 0% trong 6-12 tháng, cho vay đến 70% giá trị tài sản, thời hạn trả góp tới 30-35 năm, giúp giảm áp lực tài chính và mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở.

Mặt bằng lãi suất vay mua nhà đang ở mức thấp, tạo điều kiện cho người mua ở thực tiếp cận bất động sản dễ dàng hơn (Ảnh: CĐT).

Khác với giai đoạn trước đây, tín dụng được ưu tiên cho nhóm khách hàng mua để ở, đề cao tính ổn định và khả năng trả nợ dài hạn thay vì đầu cơ, lướt sóng ngắn hạn. Nhờ đó những dự án nhà phố đáp ứng song song nhu cầu an cư và khai thác thương mại đang có lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Bên cạnh đó, xu hướng đầu tư cũng thay đổi từ việc chạy theo lợi nhuận tức thời sang ưu tiên sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính, có thanh khoản ổn định và giá trị tích sản lâu dài. Đây là sự dịch chuyển từ chiến lược tối đa hóa lợi nhuận sang tối ưu hóa sự an toàn của dòng tiền, phản ánh tư duy đầu tư bền vững trong bối cảnh mới.

Homie City: Điểm đến đầu tư trong giai đoạn thị trường chọn lọc

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn thanh lọc, nhà đầu tư ngày càng chú trọng giá trị thực hơn là kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn. Tỷ lệ hấp thụ tích cực của Homie City trong thời gian vừa qua là minh chứng cho xu hướng này khi dự án hội tụ 5 yếu tố tạo giá trị cho dự án: Điểm rơi, nhu cầu, dòng tiền, tiềm năng và tầm giá.

Homie City chọn điểm rơi phù hợp khi thị trường đang trong giai đoạn chọn lọc, nhà đầu tư ưu tiên tài sản an toàn, pháp lý minh bạch, hạ tầng hiện hữu và có thể khai thác ngay. Dự án ra mắt thời điểm này, hứa hẹn trở thành lựa chọn khác biệt và bền vững giữa lúc nhiều dự án còn nằm trên giấy.

Về nhu cầu, dự án tọa lạc đối diện khu công nghiệp Samsung Thái Nguyên và kết nối với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên giúp dự án đón dòng dân cư, chuyên gia ổn định. Mỗi căn nhà được thiết kế linh hoạt, có thể vừa ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê, đáp ứng đồng thời mục tiêu an cư, tích sản và khai thác thương mại.

Ảnh thực tế tại dự án (Ảnh: CĐT).

Về dòng tiền, Homie City có lợi thế với hạ tầng và dãy nhà mẫu đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao để khách hàng khai thác ngay. Nhà đầu tư có thể kinh doanh hoặc cho thuê, giúp dòng vốn quay vòng nhanh. Cùng với đó là các phương án tài chính linh hoạt: Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 9,5%, thanh toán theo tiến độ chiết khấu 8%, hoặc vay ngân hàng lãi suất 0% trong 20 tháng - cho phép nhà đầu tư chủ động cân đối dòng tiền, hạn chế rủi ro tài chính. Ngoài ra, TNG Land cũng hỗ trợ cho thuê lên đến 240 triệu đồng trong 2 năm.

Với vị trí tâm điểm giao thương, quy hoạch đồng bộ và cộng hưởng từ hệ sinh thái dịch vụ quanh khu công nghiệp, Homie City hội tụ yếu tố tiềm năng tăng giá. Sản phẩm được thiết kế liền kề 3 tầng 1 tum, mặt tiền rộng, công năng linh hoạt cho phép gia tăng giá trị khai thác thực tế lẫn giá trị chuyển nhượng.

Với tầm giá khởi điểm từ 1,5 tỷ đồng, Homie City phù hợp với nhóm khách hàng ở thực, gồm cư dân địa phương, hộ kinh doanh quanh khu công nghiệp và chuyên gia làm việc tại Samsung. Trong bối cảnh giá nhà phố Thái Nguyên tăng, mức giá vừa phải giúp dự án dễ tiếp cận và phản ánh giá trị thực - người thật - nhu cầu thật.

Khi hạ tầng khu vực hoàn thiện, nhu cầu ở thực gia tăng cùng với sự bảo chứng từ Chủ đầu tư TNG Land, Homie City hứa hẹn sẽ trở thành dòng tài sản duy trì tăng giá trong dài hạn, vừa an cư, vừa kinh doanh, vừa tích sản cho tương lai.

Homie City

Vị trí: Đối diện Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam, Vạn Xuân, Thái Nguyên

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần TNG Land

Đơn vị phát triển kinh doanh: Weland - https://weland.com.vn

Website: https://homiecity.com.vn/

Hotline: 0826 34 5566

Đại lý Phân phối: Liên minh Golden Land và Big Star Land, Imperland, Kim Anh Invest, Trung Thực Land, Kinh Bắc, Nhân Đôi, Trí Long.