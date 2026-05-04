Nhà hết bụi, dứt dị ứng nhờ 6 mẹo cất đồ đơn giản

Thời tiết giao mùa hay khói bụi thành phố thường kéo theo những trận hắt hơi, ngứa mũi không dứt. Nhiều gia đình phải lau dọn mỗi ngày để đối phó với tình trạng này.

Nhưng sự thật là, dù bạn có chăm chỉ quét tước đến đâu, bụi bẩn hay phấn hoa vẫn sẽ quay lại nếu đồ đạc bị bày biện sai cách.

Theo các chuyên gia về nhà cửa, giải pháp tận gốc không nằm ở việc bạn lau dọn bao nhiêu lần mà chìa khóa thực sự nằm ở cách bạn sắp xếp và lưu trữ đồ đạc ngay từ đầu.

Cách bạn lưu trữ đồ đạc đóng vai trò cực lớn trong việc hạn chế bụi và tác nhân gây dị ứng trong nhà (Ảnh: IH).

Chặn đứng bụi bẩn ngay từ cửa

Cửa ra vào là phòng tuyến đầu tiên bảo vệ ngôi nhà. Thay vì để giày dép lộn xộn trên sàn, hãy trang bị ngay một chiếc tủ kín hoặc kệ có khay hứng.

Chỉ với thói quen cất gọn giày dép ngay khi bước vào, bạn đã ngăn chặn được lượng lớn đất cát và bụi bẩn theo chân vào phòng khách. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả cực kỳ lớn.

Tối giản khu vực lối đi

Nhiều gia đình thích đặt những tấm thảm chùi chân dày cộm hay đồ trang trí rườm rà ở cửa ra vào. Thực chất, chúng chính là những "ổ chứa" bụi bẩn thầm lặng nếu không được giặt giũ thường xuyên.

Hãy giữ khu vực này càng trống trải càng tốt. Ưu tiên sàn gạch hoặc gỗ trơn nhẵn để dễ dàng lau chùi mỗi ngày thay vì dùng thảm vải rườm rà, khó vệ sinh.

Nói không với kệ mở trưng bày

Những chiếc kệ không cánh nhìn rất nghệ thuật nhưng lại đòi hỏi bạn phải cầm khăn lau liên tục. Bụi bẩn trong không khí sẽ bám trực tiếp lên mọi món đồ được trưng bày.

Để việc dọn dẹp trở nên nhẹ nhàng, bạn hãy ưu tiên hệ tủ có cánh kín hoặc cất đồ vào hộp có nắp đậy. Đặc biệt ở phòng ngủ, việc giảm bớt các bề mặt hở sẽ giúp bạn có giấc ngủ sâu và hạn chế tối đa các bệnh về hô hấp.

Hút chân không đồ trái mùa

Chăn bông dày cộm hay quần áo mùa đông nếu chỉ cất tạm vào góc tủ sẽ rất dễ hút ẩm. Môi trường này là điều kiện lý tưởng để mạt bụi và nấm mốc sinh sôi.

Giải pháp tối ưu là giặt sạch bằng nước nóng, phơi khô rồi cho tất cả vào túi hút chân không. Cách này vừa tiết kiệm tối đa diện tích tủ, vừa bảo quản đồ đạc an toàn tuyệt đối cho đến mùa sử dụng năm sau.

Tách biệt không gian của thú cưng

Lông và tế bào chết của chó mèo là nguyên nhân gây dị ứng hàng đầu trong nhà. Đừng bao giờ đặt giường ngủ hay đồ chơi của thú cưng trong phòng ngủ của bạn.

Hãy tạo một góc sinh hoạt riêng cho các bé ở khu vực thông thoáng. Bạn cũng có thể thiết kế một "trạm vệ sinh mini" gần cửa ra vào với khăn ướt để lau chân cho thú cưng mỗi khi đi dạo về.

Chọn đúng chất liệu hộp đựng

Những chiếc giỏ mây tre đan hay hộp vải mang lại cảm giác mộc mạc nhưng lại cực kỳ bám bụi. Những khe hở li ti của chúng khiến việc làm sạch triệt để gần như là không thể.

Thay vào đó, hãy đầu tư những chiếc hộp nhựa trơn nhẵn, có nắp đậy kín đáo. Chúng sẽ tạo thành một lớp áo giáp hoàn hảo, ngăn chặn mọi tác nhân gây dị ứng xâm nhập vào đồ dùng cá nhân của bạn.