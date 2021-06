Nhà đầu tư Hà Nội tấp nập "săn" đất An Phước Riverside Phan Thiết

Dân trí Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai đã khiến thị trường đất nền Phan Thiết - Bình Thuận thu hút giới đầu tư ở mọi miền, trong đó phải kể đến dự án An Phước Riverside Phan Thiết.

Thị trường sôi động với các "tin vui" hạ tầng

Giai đoạn 2020-2021 đánh dấu sự bùng nổ mạnh mẽ về đầu tư hạ tầng tại Phan Thiết - Bình Thuận. Nổi bật trong đó là việc khởi công cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết vào tháng 9/2020 và tái khởi động dự án Cảng hàng không 4E Phan Thiết hồi tháng 4 vừa qua.

Sự xuất hiện của sân bay Phan Thiết được kỳ vọng sẽ tạo ra sự phát triển lớn của kinh tế, xã hội Bình Thuận. Nhất là khi trong những năm qua, tỉnh chủ yếu kết nối giao thương bên ngoài qua hệ thống đường bộ và đường sắt.

Phan Thiết đón sóng hạ tầng mạnh mẽ.

Trước đó, sân bay Long Thành lớn nhất Đông Nam Á cũng đã được khởi công vào tháng 1. Đặc biệt, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành, giúp cho việc di chuyển từ cảng hàng không quốc tế này về Phan Thiết chỉ chưa đầy một giờ di chuyển.

Những "tin vui" về hạ tầng và du lịch đồng loạt xuất hiện đã tạo ra tín hiệu tích cực cho thị trường đất nền Phan Thiết. Sân bay và cao tốc kết nối với nhau hứa hẹn sẽ đem về cho Phan Thiết một lượng khách du lịch đột phá và kéo theo sự phát triển lớn mạnh của thị trường BĐS.

Đất nền Phan Thiết hút nhà đầu tư Hà Nội

Cùng với BĐS nghỉ dưỡng, đất nền Phan Thiết cũng trở thành phân khúc nhận được nhiều sự quan tâm của giới đầu tư. Các dự án đất nền ven biển có vị trí đẹp, pháp lý an toàn, giá cả hợp lý được rất nhiều nhà đầu tư săn đón.

Theo một số môi giới đất tại Phan Thiết, ngay từ khi có tin triển khai cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và sân bay Phan Thiết, giá đất tại Phan Thiết đã tăng đáng kể. Mức độ quan tâm tới thị trường và số lượng giao dịch cũng tăng đột biến, phần lớn đến từ các nhà đầu tư ngoài Hà Nội.

"Lộ thông thì tài nhập" - làn sóng săn đất nền theo sóng hạ tầng đã kéo theo nhiều nhà đầu tư Hà Nội tìm hiểu về thị trường Phan Thiết. Anh Dương, một nhà đầu tư Hà Nội đầu tư đất nền tại Phan Thiết cho biết: "Đất nền Phan Thiết trong giai đoạn này vừa phù hợp đầu tư lướt sóng, vừa phù hợp đầu tư, an cư lâu dài. Theo sóng hạ tầng đang rất sôi động, chỉ cần lướt sóng từ nửa năm đến một năm đã sinh lãi. Chưa kể nếu đầu tư lâu dài sẽ có khả năng bùng nổ giá khi hạ tầng hoàn thiện và du lịch phát triển".

An Phước Riverside Phan Thiết - tâm điểm đầu tư 2021

Đón nhận trọn vẹn lợi thế từ hạ tầng và du lịch, An Phước Riverside Phan Thiết là một trong những dự án đất nền hiếm hoi tại Phan Thiết nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư.

An Phước Riverside Phan Thiết là dự án thuộc quy hoạch 1/500 đã được sở Xây dựng Bình Phước cấp phép. Chính vì vậy, dự án có pháp lý vô cùng an toàn và minh bạch, toàn bộ các nền đất đã có sổ đỏ riêng, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho các nhà đầu tư.

An Phước Riverside Phan Thiết có quy mô 6ha, bao gồm 188 nền đất đã được quy hoạch bài bản. Toàn bộ hạ tầng của khu đất đã được triển khai hoàn thiện, bao gồm hệ thống điện, nước, ánh sáng hiện đại sẵn sàng bàn giao tới nhà đầu tư.

Kết nối tiện ích từ An Phước Riverside Phan Thiết.

Ngoài ra, An Phước Riverside Phan Thiết còn sở hữu vị trí đắc địa. Không chỉ nằm giữa Quốc lộ 28 và Quốc lộ 1A mà dự án còn thuộc địa giới mở rộng của Thành phố Phan Thiết.

Trong tương lai, đây sẽ là khu vực phát triển bậc nhất Phan Thiết - Bình Thuận. Hạ tầng nội khu hiện đại; tiện ích trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại hiện hữu; kết nối thuận tiện với cao tốc và sân bay qua những tuyến đường huyết mạch… là những điểm lợi thế mà An Phước Riverside Phan Thiết sở hữu.

Bên cạnh đó, An Phước Riverside Phan Thiết chỉ cách thành phố Phan Thiết 5km, di chuyển vô cùng thuận tiện. Với vị trí này, cư dân của dự án sẽ được thừa hưởng trọn vẹn những tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp từ du lịch biển Phan Thiết cũng như hệ thống hơn 50 resort 5 sao trải dài ven biển.

Những tiềm năng mà An Phước Riverside Phan Thiết có được đang thu hút sự chú ý của đông đảo giới đầu tư. Hứa hẹn cùng sự phát triển về hạ tầng và du lịch, trong tương lai, An Phước Riverside Phan Thiết không chỉ một điểm đến an cư, nghỉ dưỡng hấp dẫn mà còn là một dự án đầu tư sinh lời thắng lợi cho các nhà đầu tư trong năm 2021 này.

Thông tin chi tiết về dự án xin liên hệ:

Đơn vị phát triển dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Hưng Vượng Miền Bắc

Đơn vị phân phối dự án:

Imperland

Hotline: 0936835469

Đất Xanh Thủ Đô - GLC

Hotline: 0922544555

Winhousing

Hotline: 0986638667

Fullhouse

Hotline: 0868186886

Trường Thịnh