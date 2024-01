Nguồn cung nhà ở vừa túi tiền sẽ tăng mạnh?

Thiếu hụt nguồn cung nhà ở lớn nhất 10 năm qua

Thông tin về thị trường mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, trong quý IV/2023, nguồn cung bất động sản có sự chuyển biến theo xu hướng tăng. Tuy nhiên, về tổng thể thì nguồn cung bất động sản trong năm 2023 còn hạn chế so với năm 2022.

Cụ thể, so với quý III cùng năm, quý IV/2023 có số lượng dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai bằng 104,26%; số lượng dự án nhà ở thương mại hoàn thành bằng 119,05%; số lượng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở hoàn thành bằng 188%.

Khu chung cư trên đường Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Về tồn kho bất động sản, Bộ dẫn chứng số liệu báo cáo của 53/63 địa phương cho thấy, lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý IV vào khoảng 16.315 căn (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền).

Cụ thể, chung cư 2.826 căn; nhà ở riêng lẻ 5.173 căn; đất nền 8.316 nền. Theo đó, có thể thấy tỷ trọng tồn kho chủ yếu ở phân khúc bất động sản nhà ở riêng lẻ và đất nền của các dự án.

Lượng tồn kho thuộc phân khúc nhà chung cư trong quý IV bằng khoảng 88,42% so với quý III/2023; lượng tồn kho thuộc phân khúc đất nền bằng khoảng 115,66% so với quý III/2023 và lượng tồn kho thuộc phân khúc nhà ở riêng lẻ bằng khoảng 78,93% so với quý III/2023.

"Nhìn chung, trong năm 2023, lượng tồn kho bất động sản trong các dự án đối với các phân khúc nhà ở chung cư, nhà ở riêng lẻ và phân khúc đất nền có xu hướng giảm", Bộ Xây dựng thông tin về thị trường bất động sản quý IV/2023.

Theo CBRE Việt Nam (thuộc Tập đoàn Đầu tư và Kinh doanh bất động sản quốc tế CBRE) cho biết, năm 2023, nguồn cung nhà ở tiếp tục hạn chế. Nguồn cung nhà ở mở bán mới tại hai thị trường lớn là Hà Nội và TPHCM đều ở mức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.

Trong khi Hà Nội có tổng cộng gần 10.300 căn hộ chung cư và 2.600 căn nhà thấp tầng được mở bán (giảm lần lượt 32% và 84% so với năm 2022), thì tại TPHCM, nguồn cung còn giảm mạnh hơn, chỉ có tổng cộng hơn 8.700 căn hộ chung cư và 30 căn nhà ở thấp tầng được mở bán (giảm lần lượt 54% và 98% so với năm 2022).

Dự báo nguồn cung nhà ở xã hội tăng mạnh

Nhiều chuyên gia bất động sản cũng kỳ vọng, trong năm nay, nguồn cung mới sẽ tăng trưởng trở lại ở hai thành phố lớn của cả nước. Đặc biệt, nguồn cung nhà ở xã hội được dự báo tăng mạnh bởi chỉ tiêu Chính phủ giao phát triển phân khúc nhà ở này trong năm nay rất cao.

Dự báo về thị trường bất động sản trong năm nay, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) - cho rằng, niềm tin với thị trường sẽ dần được vực dậy khi khoảng 20 cơ chế, chính sách hỗ trợ thị trường bất động sản đã ban hành trong năm 2023 sẽ "ngấm" và phát huy tác động tích cực. Bên cạnh đó, lãi suất huy động của ngân hàng hạ thấp kỷ lục trong năm 2023 khiến một lượng tiền không nhỏ tìm đến các kênh đầu tư hấp dẫn hơn, trong đó có bất động sản.

Một dự án chung cư đang triển khai ở quận Hà Đông, TP Hà Nội (Ảnh: Hà Phong).

Theo bà Dương Thùy Dung - Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam - trong năm nay, nguồn cung mới được kỳ vọng sẽ tăng trưởng trở lại ở hai thành phố Hà Nội và TPHCM. Trong ngắn hạn, nguồn cung tiếp tục hạn chế, trong khi nhu cầu lớn sẽ khiến giá bán tiếp tục neo ở mức cao.

Thị trường Hà Nội dự kiến ghi nhận gần 16.000 căn hộ chung cư và hơn 6.000 căn nhà ở thấp tầng mở bán mới. Còn tại TPHCM, nguồn cung dự kiến duy trì hạn chế, đón nhận lần lượt hơn 9.000 căn hộ chung cư và 1.000 căn nhà ở thấp tầng.

Trước đó, giới chuyên gia đánh giá thị trường bất động sản năm nay kỳ vọng phục hồi, nhất là khi hàng loạt luật quan trọng được thông qua. Các yếu tố về chính sách, pháp lý đang trong lộ trình được sửa đổi và thông qua, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất sẽ góp phần khiến niềm tin thị trường được cải thiện.