Nghỉ dưỡng và trị liệu cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế tại Hồ Tràm

Dân trí Sở hữu diện tích 7,2 ha, Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm được Charm Group phát triển với mục tiêu trở thành một trong những tổ hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Hồ Tràm.

Hợp tác với các thương hiệu vận hành 5 sao quốc tế

Nằm trong tổ hợp nghỉ dưỡng tỷ đô Charm Resort Hồ Tràm, tại phân kỳ đầu tiên, Charm Group đã dành 7,2 ha để kiến tạo Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm.

Nhằm thực hiện chiến lược đưa Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm trở thành tổ hợp trị liệu toàn diện, với tầm vóc là điểm đến thương hiệu cho xu hướng du lịch sức khỏe "wellness travel", Charm Group đã bắt tay cùng 2 tập đoàn danh tiếng toàn cầu. Trong đó, Best Western Premier là tập đoàn khách sạn thuộc top 10 thế giới sẽ đảm nhiệm khâu quản lý vận hành cho toàn tổ hợp.

Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm được định hướng trở thành một trong những điểm đến nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu sức khỏe hàng đầu khu vực (Ảnh phối cảnh).

Với trung tâm trị liệu rộng 5.000 m2 - nơi được xem là "trái tim" của tổ hợp nghỉ dưỡng và trị liệu, thương hiệu Goco Spa sẽ trực tiếp đảm nhiệm khai thác vận hành. Đây tổ hợp trị liệu đầu tiên tại Việt Nam được điều hành bởi thương hiệu nổi tiếng này.

Goco Spa là thương hiệu vận hành dịch vụ chăm sóc sức khỏe danh tiếng trên thế giới, hiện vận hành cho các wellness resort cao cấp và xa hoa tại 46 quốc gia. Goco Spa cũng chính là đơn vị làm nên tên tuổi cho các resort trứ danh như Goco Spa Ajman (UAE), Goco Spa Daios Cove (Hy Lạp)... chuyên dành cho giới thượng lưu và hoàng gia với mức độ cực kỳ xa xỉ.

Phân khu Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm nhìn từ hướng biển (Ảnh phối cảnh).

Đại diện Charm Group cho biết, việc bắt tay cùng Goco Spa là bảo chứng cho chất lượng dịch vụ, khẳng định vị thế trong lĩnh vực trị liệu và tái tạo sức khỏe tại Việt Nam.

"Điều này góp phần tạo ra một điểm đến du lịch thương hiệu chuyên sâu cho chăm sóc sức khỏe thu hút giới thượng lưu trong nước và quốc tế. Trong khi đó, Tập đoàn Best Western Premier sẽ mang đến chất lượng dịch vụ và chăm sóc du lịch, nghỉ dưỡng tuyệt vời. Từ đó nâng cao năng lực khai thác lưu trú và đưa tổ hợp này vươn tầm thế giới", đại diện Charm Group chia sẻ.

9 phân khu trị liệu xa hoa

Toàn bộ liệu trình chăm sóc và tái tạo năng lượng sẽ cung cấp hàng trăm dịch vụ chuyên sâu với 9 phân khu đa dạng, được đầu tư xa xỉ để đáp ứng nhu cầu cho giới thượng lưu.

Dàn tiện ích mang đến dịch vụ toàn diện từ làm đẹp, tái tạo, thải độc, chăm sóc sâu bên trong, cân bằng tâm trí và rèn luyện nâng cao sức khỏe. Mỗi liệu trình sẽ được thiết kế "may đo" để phục vụ mục đích của từng nhóm du khách.

Không gian nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên hoang sơ bên trong dự án (Ảnh phối cảnh).

Trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp 4.0 cung cấp chương trình toàn diện bao gồm các dịch vụ làm đẹp, giáo dục chăm sóc sức khỏe. Wellness Center cung cấp những liệu trình trị liệu và phục hồi sức khỏe chuyên sâu với nhiều liệu trình ăn khách như tắm dược liệu toàn than, spa thảo dược, khai thông huyệt đạo, đá nóng toàn thân, trầm hương, massage…

Phân khu Bungalow Spa là nơi thư giãn riêng tư, cao cấp. Liệu trình thải độc (detox) toàn thân bằng dược liệu quý và được may đo cho từng đối tượng. Thủy trị liệu với dịch vụ tắm khoáng osen theo phong cách Nhật hay ngâm mình trong các bể sục jacuzzi. Phân khu nhiệt trị liệu nóng - lạnh dựa trên phương pháp điều chỉnh bằng nhiệt độ, có tác dụng tốt cho các bệnh về xương khớp, hô hấp, tim mạch, hệ thần kinh…

Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm mang đến không gian sống xanh cân bằng giữa rừng và biển (Ảnh phối cảnh).

Trung tâm Gym & Fitness duy trì các hoạt động thể thao… Hướng tới lối sống lành mạnh, không thể thiếu trong bộ sưu tập sức khỏe là hệ thống nhà hàng thực dưỡng theo tiêu chuẩn 5 sao. Trải nghiệm tại Hồ bơi khoáng mặn để cân bằng, cải thiện cho sức khỏe cũng là dịch vụ không thể bỏ qua trong tổ hợp trị liệu này. Cuối cùng, Yoga Garden và vườn thiền giúp du khách rèn luyện cơ thể và thư giãn tinh thần.

Ngoài những dịch vụ phổ biến, tổ hợp trị liệu này dự kiến cung cấp các liệu pháp spa xa xỉ như trị liệu bằng đá nham thạch, đá ngọc bích, thạch anh hay phục hồi tế bào bằng hệ thống hồ băng trong phòng kín…

Điểm đến đa năng

Không chỉ là tổ hợp chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm còn thụ hưởng toàn hệ sinh thái tiện ích "tất cả trong một - all in one" khép kín tại Charm Resort Hồ Tràm. Nơi đây tích hợp tuyến phố thương mại giải trí "check-in" một km, tổ hợp mua sắm trong nhà 20.000 m2, trung tâm sự kiện quốc tế, hồ bơi đáy kính trên không, trung tâm thể thao biển, du thuyền 5 sao, cùng hàng loạt các tiện ích khác... mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời của một khu nghỉ dưỡng sành điệu.

Các dịch vụ đa dạng trong tổ hợp trị liệu cao cấp (Ảnh phối cảnh).

Bên cạnh cơ sở hạ tầng xa hoa, Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm còn sở hữu không gian cao cấp gồm 1.086 căn hộ hướng biển với các thiết kế đa dạng cùng 90 căn biệt thự giới hạn như Garden Villa, River Villa, Lake Villa, Beach Villa, Ocean Villa.

Sở hữu 3 km bãi biển Hồ Tràm là lợi thế đắt giá của dự án (Ảnh phối cảnh).

Tổ hợp này sở hữu tới hơn 3 km đường bờ biển, bãi cát mịn đẹp tại Hồ Tràm. Đây hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn khám phá những hoạt động giải trí trên bờ và dưới nước, đồng thời là chốn để gia đình quây quần trên bãi cát trắng còn hoang sơ.

Trường Thịnh