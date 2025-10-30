Newtown Diamond - Nơi sống, trải nghiệm, đầu tư cho giới tinh hoa

Không gian đáng sống, trải nghiệm bên bờ biển

Đà Nẵng được vinh danh là thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam, một điểm nghỉ dưỡng nhờ chất lượng sống vượt trội được tạo nên từ không khí trong lành, môi trường đầu tư thân thiện, hạ tầng hiện đại và dịch vụ tiện ích phong phú. Những yếu tố này khiến nơi đây trở thành tâm điểm thu hút giới doanh nhân, trí thức, kéo theo nhu cầu về nhà ở chất lượng cao.

Trong bối cảnh đó, tổ hợp Newtown Diamond nổi bật trên thị trường khi mang lại không gian sống đẳng cấp, tiện nghi, theo chuẩn nghỉ dưỡng, với các căn hộ được thiết kế theo phong cách sang trọng và tinh tế, cùng hệ thống cửa kính chạm trần giúp tối đa ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn ra bãi biển Mỹ Khê.

Tầm nhìn ôm trọn bãi biển Mỹ Khê là điểm cộng đắt giá của Newtown Diamond (Ảnh: CĐT).

Bước ra khỏi căn hộ đẳng cấp, cư dân sẽ được tận hưởng hệ thống tiện ích nội khu phong phú, đáp ứng nhu cầu từ ăn uống, vui chơi, mua sắm, giải trí đến giáo dục, chăm sóc sức khỏe. Tại đây, chủ nhân căn hộ có thể ngâm mình trong bể bơi chân mây, thư giãn tại các khu vườn trên cao, tập luyện tại vườn yoga, phòng gym, hay dành thời gian bên gia đình, bạn bè tại khu vui chơi trẻ em, các nhà hàng, quán cà phê ngoài trời...

Hệ tiện ích đặc quyền hiếm có còn được nối dài với khu nghỉ dưỡng 5 sao Sheraton Grand Danang Resort, sân golf Legend Danang Golf Resort, mang đến cho chủ nhân căn hộ và du khách thêm nhiều lựa chọn về dịch vụ và tiện ích, từ sân golf tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, đến bể bơi vô cực, công viên nước thu nhỏ, phòng hội thảo sang trọng…

Với vị trí trên cung đường ven biển Trường Sa - trục di sản kết nối Đà Nẵng và Hội An, từ Newtown Diamond, chủ nhân căn hộ có thể tận hưởng bãi biển Mỹ Khê đẹp hàng đầu châu Á với vài phút đi bộ, cũng như di chuyển đến trung tâm thành phố Đà Nẵng hay phố cổ Hội An trong chưa đầy 20 phút. Điều này đem lại cuộc sống nhiều hoạt động và trải nghiệm cho chủ nhân căn hộ và khách thuê lưu trú.

Newtown Diamond đem đến không gian đáng sống, trải nghiệm bên bờ biển Mỹ Khê (Ảnh: CĐT).

Tài sản đầu tư đón đầu xu hướng

Theo chiến lược phát triển đô thị Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, khu vực phía nam thành phố dọc trục kết nối Đà Nẵng - Hội An được định hướng trở thành trung tâm tăng trưởng mới, bứt phá về kinh tế, du lịch và công nghệ. Từ đó thu hút các cư dân tinh hoa và dòng vốn đầu tư chảy về với điểm nhấn là phân khu Đổi mới sáng tạo rộng 3.770ha.

Đây sẽ là nơi đặt các trung tâm đào tạo, nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao, các trường đại học và các trung tâm khởi nghiệp…, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ và sáng tạo hàng đầu khu vực.

Quy hoạch đột phá, kết hợp với không gian tăng trưởng còn rộng, khiến cho sản phẩm bất động sản tọa lạc tại khu vực này hưởng ưu thế. Theo đó, Newtown Diamond có tiềm năng gia tăng giá trị theo đà phát triển của khu vực.

Đây cũng là một trong số ít tổ hợp hướng biển được phép bán cho người nước ngoài tại Đà Nẵng, đem đến cho nhà đầu tư sự an tâm khi thị trường bất động sản nghỉ dưỡng còn nhiều biến động, đảm bảo tài sản bền vững, có tính truyền thừa cho thế hệ tương lai.

Đồng thời, du lịch Đà Nẵng liên tục tăng trưởng ấn tượng với hơn 10,7 triệu lượt khách lưu trú chỉ trong 7 tháng đầu năm (gồm 4,2 triệu lượt khách quốc tế và 6,5 triệu lượt khách nội địa). Vị trí trên cung đường "kim cương" Trường Sa - Hoàng Sa, nơi có nhiều khu nghỉ dưỡng 5 sao thường xuyên kín phòng với giá thuê cao, mở ra cơ hội khai thác cho thuê với lợi nhuận hấp dẫn, tạo thu nhập bền vững cho chủ nhân căn hộ tại Newtown Diamond.

Newtown Diamond có tiềm năng sinh lời và pháp lý minh bạch (Ảnh: CĐT).

Với những lợi thế vượt trội từ vị trí, cảnh quan đến pháp lý và tiện ích, Newtown Diamond trở thành điểm đến đầu tư trên trục phát triển mới của Đà Nẵng, đem lại chốn an cư, điểm lưu trú đáng sống và trải nghiệm. Đồng thời hứa hẹn là tài sản giá trị đáng đầu tư cho những ai đang tìm kiếm cơ hội đón đầu giai đoạn phát triển mới của thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam.