NewstarLand là đại lý phân phối dự án Grand Mercure Hoi An

Dân trí Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối bất động sản cùng sự am hiểu các dòng sản phẩm cao cấp, NewstarLand tiếp tục mở rộng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại miền Trung và trở thành đại lý phân phối dự án Grand Mercure Hoi An.

Grand Mercure Hoi An - vì tinh tú giữa 2 miền di sản

Là điểm đến đầu tư hấp dẫn trên thị trường bất động sản khu vực miền Trung năm 2021, Grand Mercure Hoi An không chỉ có lợi thế vị trí tự nhiên mà còn kiến tạo nên kiệt tác về kiến trúc, cảnh quan và phong cách sống giữa 2 miền di sản Kinh thành Huế - Thánh địa Mỹ Sơn. Dự án sở hữu vị trí đắc địa tại bãi biển An Bàng - một trong 50 bãi biển đẹp nhất thế giới và là quỹ đất vàng ven biển đẹp nhất còn sót lại của Phố Hội, chỉ cách Thành phố Hội An 5km, đủ gần để di chuyển đến các địa điểm du lịch nổi tiếng trong khoảng thời gian dưới 20 phút, đủ xa phố thị ồn ào, trở về với sự cổ kính, dung dị và bình yên nhất để làm nên một không gian nghỉ dưỡng xa hoa, đắt giá.

Với quy mô 7 ha, Grand Mercure Hoi An là sự kết hợp truyền thống đa sắc màu của vùng đất di sản Hội An và phong cách kiến trúc Ý. Dự án gồm 118 căn villa sang trọng và 785 phòng khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng view 100% biển cùng hàng loạt tiện ích chuẩn quốc tế 5 sao như: Silk Pool dài hơn 300m, dịch vụ vui chơi có thưởng, club house, bể bơi vô cực, skybar, trung tâm hội nghị…

Grand Mercure Hoi An - vì tinh tú giữa 2 miền di sản.

Sở hữu công năng lợi thế vừa là nơi để nghỉ dưỡng và đầu tư kinh doanh, Grand Mercure Hoi An mang đến tính thanh khoản hấp dẫn cho nhà đầu tư. Đây sẽ không chỉ là một tài sản sinh lời bền vững mà còn là một "bất động sản di sản" cho vùng đất Quảng Nam.

Grand Mercure Hoi An sở hữu nội lực phát triển tiềm năng, là dự án tâm huyết của chủ đầu tư Xuân Phú Hải và đơn vị phát triển Vinahud. Các yếu tố thiết kế, chất lượng thi công, tiện ích luôn được đặt lên hàng đầu, minh chứng là việc chủ đầu tư đã hợp tác với các đơn vị quốc tế uy tín như HUNI - công ty tư vấn kiến trúc đến từ Pháp, tập đoàn ACCOR - đơn vị quản lý vận hành.

Hiện nay, Grand Mercure Hoi An đã xây dựng xong phần thô và đẩy nhanh tiến độ thi công, từng bước hoàn thiện nhanh chóng hạ tầng tại dự án. Hội tụ đầy đủ các yếu tố của một khu nghỉ dưỡng cao cấp với tiềm năng tăng giá cao, chất lượng xây dựng đảm bảo, pháp lý minh bạch cùng cụm tiện ích nội khu đa dạng, Grand Mercure Hoi An sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển sôi động của không chỉ phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại Hội An, mà còn nâng tầm chất lượng du lịch nghỉ dưỡng của Hội An nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng.

NewstarLand và bước tiến đột phá tại thị trường miền Trung

Với 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối Bất động sản, NewstarLand sở hữu lực lượng bán hàng hùng hậu cùng với đội ngũ marketing luôn sát cánh cùng kinh doanh đã mang về kết quả bán hàng xuất sắc ở bất cứ thị trường nào. Mang tinh thần không ngừng nỗ lực, kiên định và nhiệt huyết với mỗi sản phẩm, NewstarLand thường xuyên trở thành đại lý phân phối độc quyền và luôn giữ vị trí Top đầu các đại lý có doanh số bán hàng tốt nhất tại các dự án như: Sun Grand City New An Thới, Vinhomes Grand Park, Sun Grand City Feria, Vinhomes Times City, Vinhomes Royal City,…

Mục tiêu trở thành đơn vị tiên phong trong việc phát triển và phân phối các dự án bất động sản trên các phân khúc và tại các thị trường trong nước, NewstarLand không ngừng phát triển và mở rộng thị trường phân phối với đa dạng các phân khúc và sản phẩm.

NewstarLand chính thức trở thành tổng đại lý phân phối Grand Mercure Hoi An.

Đón đầu xu thế, NewstarLand nhận định thị trường bất động sản nghỉ dưỡng miền Trung là một trong những phân khúc phát triển năng động với tiềm năng lớn. Cái bắt tay" cùng CĐT Xuân Phú Hải và đơn vị quản lý bán hàng NewstarHomes để trở thành tổng đại lý phân phối chính thức dự án Grand Mercure Hoi An là bước tiến quan trọng, hứa hẹn sự bùng nổ mới của NewstarLand tại thị trường miền Trung.

Với Grand Mercure Hoi An, NewstarLand đã có sự nghiên cứu chuyên sâu về pháp lý, vị trí, quy hoạch kiến trúc và tiềm năng đầu tư của sản phẩm. NewstarLand tự tin mang đến cho khách hàng những lựa chọn hoàn hảo nhất tại dự án Grand Mercure Hoi An. Hội tụ nhiều ưu thế vượt trội, Grand Mercure Hoi An xứng đáng với tên gọi "vì tinh tú" trên bầu trời di sản Hội An, và chắc chắn khách hàng thông thái không thể bỏ lỡ trong thời điểm này.

Thông tin liên hệ

Dự án Grand Mercure Hoi An

NewstarLand - Đại lý phân phối Grand Mercure Hoi An

Địa chỉ: 14A16 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM

Trường Thịnh