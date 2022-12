NewstarGroup mang "Las Vegas" đến Hà Tiên thập vịnh cảnh

Sản phẩm dành cho nhà đầu tư tại Hà Tiên

Trong những năm gần đây, bất động sản Hà Tiên ngày càng tiềm năng, bởi không những hạ tầng đồng bộ, quỹ đất dồi dào, mà lãnh đạo tỉnh cũng chú trọng đến quy hoạch, định hướng phát triển bền vững. Nhiều dự án tầm vóc đã "chảy" về vùng đất đẹp. Trong đó, New Vegas - khu đô thị thương mại sinh thái biển cao cấp - là một trong những dự án được người mua nhà và giới đầu tư đánh giá cao.

"Rất nhiều khách hàng đang chờ đợi thông tin chính thức từ chủ đầu tư của dự án New Vegas bởi nguồn cung thị trường bất động sản cuối năm tương đối khan hiếm, đặc biệt là các sản phẩm nằm trong khu đô thị, tại những vị trí sát biển, ngay trung tâm như Hà Tiên", anh Khánh - một chuyên viên kinh doanh tại thị trường Tây Nam Bộ - cho hay.

Sự kiện giới thiệu dự án New Vegas (Ảnh: NewstarGroup).

Sở hữu vị trí đắc địa giáp biển tại Hà Tiên, dự án New Vegas mang đến giá trị về vị trí cùng tầm nhìn hướng biển đắt giá. Đây cũng là tâm điểm kết nối giữa các tỉnh phía Tây Nam và một trong những "thủ phủ du lịch" phía Nam - Phú Quốc. Từ đây, cư dân có thể di chuyển ra tàu cao tốc, tàu du lịch để đến đảo ngọc dễ dàng. Chính vì thế, Hà Tiên được kỳ vọng sẽ sớm "nối gót" Phú Quốc trong tương lai gần.

Anh Quang Dũng, một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm tại TPHCM, cho biết, anh đang chờ cơ hội để "xuống tiền" thời điểm cuối năm tại dự án này. "Giai đoạn hiện tại, bất động sản ở những vùng đất mới, nhiều tiềm năng sẽ có lợi thế. Nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn bất động sản tại những nơi có hạ tầng giao thông đồng bộ và mang tính kết nối tốt để có thể gia tăng giá trị cho tài sản", anh Dũng nhấn mạnh.

Góp phần "thắp sáng" vẻ đẹp cho Hà Tiên

Lễ giới thiệu dự án là dấu mốc quan trọng, khai mở "viên ngọc" New Vegas giữa thành phố cửa khẩu. Sự kiện sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 11/12 tại văn phòng bán hàng dự án New Vegas (lô A5, khu đô thị mới Hà Tiên, P. Pháo Đài, TP Hà Tiên), dự kiến thu hút sự tham gia của đông đảo khách hàng, đối tác và ban lãnh đạo của dự án.

New Vegas được lấy cảm hứng từ "kinh đô giải trí" Las Vegas của Mỹ với phong cách hiện đại, độc đáo. Tại đây, khách du lịch sẽ được trải nghiệm giá trị nghỉ dưỡng, giải trí, đầu tư, hứa hẹn trở thành điểm đến thịnh vượng mới tại Hà Tiên.

Dự án cũng sẽ có nhiều sản phẩm như shophouse, shop boutique, shop villa… hiện đại, tối ưu công năng sử dụng cho việc kinh doanh thương mại cùng diện tích hợp lý giúp các nhà đầu tư có thể cân đối tài chính, phù hợp với ngân sách.

"Không chỉ đơn thuần phát triển một khu đô thị, tại New Vegas, đơn vị phát triển dự án NewstarGroup còn kiến tạo nên cả một hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ đi kèm. Điển hình có thể kể đến phố đi bộ, quảng trường cá heo, công viên nghệ thuật san hô, công viên ven biển, bể bơi vô cực, khu ẩm thực, khu tập gym, nhà hàng… mang đến một đô thị sầm uất ngày đêm và là điểm đến du lịch hấp dẫn với du khách khi ghé miền Tây Nam Bộ", anh Khánh - một nhà đầu tư đang háo hức chờ thời điểm dự án New Vegas giới thiệu ra thị trường - kỳ vọng.

Quả cầu ánh sáng - điểm checkin độc đáo tại New Vegas (Ảnh phối cảnh: NewstarGroup).

Bên cạnh đó, New Vegas cũng là dự án được quản lý vận hành chuyên nghiệp. Sự tham gia của đơn vị quản lý vận hành chính là điểm cộng để nhà đầu tư tại New Vegas có thể kỳ vọng về khả năng thu hút khách đến tham quan, mua sắm tại đây.

Trong khuôn khổ sự kiện giới thiệu, khách hàng còn được tham gia chương trình bốc thăm may mắn cùng nhiều quà tặng giá trị cao, bao gồm: TV Samsung, xe máy Vision, trang sức…

Đại diện NewstarGroup - đơn vị phát triển dự án khẳng định: "New Vegas đáp ứng được 3 tiêu chí quan trọng nhất là an cư, đầu tư sinh lời và kinh doanh hấp dẫn. Chúng tôi tin tưởng rằng, việc nắm bắt cơ hội sở hữu một sản phẩm tại New Vegas chính là sở hữu một tài sản tiềm năng mà mọi người đều mong muốn hướng đến".