Nền tảng đầu tư dài hạn của Văn Phú - Invest

Lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ, chuyên nghiệp và tận tâm làm nên thương hiệu Văn Phú - Invest. Trong ảnh là dự án The Van Phu - Victoria.

"Lội ngược dòng" bằng sự chuyên nghiệp và tận tâm

Trong bối cảnh thị trường chung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, nhiều công trình án binh bất động, Văn Phú - Invest vẫn ghi nhận số liệu kinh doanh khả quan nhờ sự đón nhận của khách hàng tại những dự án được triển khai đúng tiến độ. Kết quả này đến từ nội lực cùng sự linh hoạt của doanh nghiệp khi nhanh chóng nhìn thấy cơ hội trong thách thức.

Cụ thể, chủ đầu tư cho biết, việc bàn giao hạng mục cao tầng của dự án The Terra -An Hưng giúp Văn Phú - Invest mang về 2.000 tỷ đồng doanh thu và 255 tỷ đồng lợi nhuận trong quý IV/2021. Lũy kế 4 quý của năm 2021, Văn Phú - Invest ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế ở mức 2.622,1 tỷ đồng và 362,5 tỷ đồng, tăng 23,3% và 18,1% so với cùng giai đoạn năm 2020. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 85% chỉ tiêu doanh thu và 105% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021.

The Terra - An Hưng được bàn giao đúng tiến độ cam kết.

Không chỉ riêng năm 2021 mà ngay từ khi tham gia vào thị trường, lãnh đạo Văn Phú - Invest cho biết đã nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ các dự án chất lượng và khác biệt. Bằng sự tỉ mỉ, chỉn chu trong từng công đoạn, cùng việc xác định chất lượng sản phẩm là con đường duy nhất để khẳng định thương hiệu, chủ đầu tư đã vượt qua nhiều chu kỳ biến động của thị trường.

Khởi đầu bằng dự án Khu đô thị Văn Phú - Hà Đông, ra đời trong thời kỳ bất động sản bước vào giai đoạn suy thoái, Văn Phú - Invest vẫn tạo được tiếng vang bằng kết quả kinh doanh khả quan. Từ bước đệm vững chắc đó, các dự án tiếp theo lần lượt ra đời như The Terra - Hào Nam, The Terra - An Hưng hay Grandeur Palace - Giảng Võ đều thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng có nhu cầu tìm kiếm một tổ ấm an cư.

Chữ "Tâm" gói trọn trong từng dự án

"Covid-19 là lúc để chúng tôi soi chiếu và khẳng định vững chắc hơn triết lý kinh doanh doanh nghiệp theo đuổi trong gần 2 thập kỷ qua. Bằng việc "chuyên tâm tạo giá trị sống", chúng tôi không chỉ có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường mà còn mang tới những sản phẩm có giá trị bền vững cho cộng đồng và thế hệ tương lai", lãnh đạo Văn Phú - Invest bày tỏ.

Sự tâm huyết của Văn Phú - Invest thể hiện trong nhiều công đoạn, đặc biệt là ở quá trình tiền đầu tư. Doanh nghiệp dành nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng về địa thế, khí hậu, văn hóa bản địa của từng khu vực phát triển dự án. Văn Phú - Invest đặt mục tiêu không chỉ tạo nên một công trình đơn thuần mà cần kiến tạo nên không gian sống xanh, thông minh, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo tính thân thuộc, gần gũi cho mỗi cư dân.

Grandeur Palace - Giảng Võ là bản giao hưởng bốn mùa đa sắc

Đơn cử, dự án Grandeur Palace - Giảng Võ, với vị trí trung tâm quận Ba Đình, thiết kế được lấy cảm hứng từ bốn mùa xuân - hạ - thu - đông, mang đặc trưng khí hậu của miền Bắc Việt Nam. Còn Khu đô thị mới Cồn Khương (Cần Thơ) lại chú trọng đến đặc điểm khí hậu, với thiết kế cốt nền vượt hơn đỉnh lũ năm 2019 là 350 - 450mm nhằm chống lại tác động triều cường. Bên cạnh đó, Văn Phú - Invest còn đưa đặc tính "nước" của môi trường sống miền Tây vào dự án thể hiện qua hệ thống hồ cảnh quan đan xen, nương theo mực nước của sông Khai Luông, vừa tạo sự gần gũi thiên nhiên, vừa giúp điều hòa không khí.

Một điểm nhấn quan trọng khác trong các thiết kế của Văn Phú - Invest chính là nỗ lực đưa giá trị văn hóa địa phương, phong tục tập quán tốt đẹp vào từng dự án. Điển hình như dự án Vlasta - Sầm Sơn, chủ đầu tư đã bảo vệ, cải tạo và hỗ trợ duy tu công trình "Đền Cá Ông" nằm trong quần thể, nhằm giữ gìn tín ngưỡng thờ cúng của ngư dân vùng biển và cũng là điểm nhấn văn hóa quan trọng làm nên nét riêng cho dự án. Hay dự án Grandeur Palace - Phạm Hùng sắp được Văn Phú - Invest triển khai lại lấy cảm hứng thiết kế từ thác Bản Giốc và ruộng bậc thang, cùng thiết kế hình khối đặc biệt với hệ thống chắn nắng mặt đứng, tạo nên nét kiến trúc đặc sắc.

Thư viện cộng đồng miễn phí tại dự án The Terra - An Hưng

Chữ "Tâm" của Văn Phú - Invest còn được thể hiện trong việc lựa chọn các tiện ích đưa vào từng dự án. Dòng sản phẩm hạng sang Grandeur Palace chú trọng các tiện ích mang tính cá nhân hóa cao, phù hợp với nhóm khách hàng thượng lưu, muốn có những trải nghiệm sống đặc biệt trong không gian riêng tư, an toàn. Dòng sản phẩm cao cấp The Terra lại hướng tới yếu tố kết nối của cộng đồng trẻ văn minh, tri thức. Cụ thể, các khu vực sinh hoạt cộng đồng tại The Terra - An Hưng được bố trí rộng rãi và đan xen bên trong dự án với nhiều loại hình đa dạng như thư viện công cộng, khu vực sinh hoạt chung, phòng karaoke, vườn nướng, vườn thượng uyển, cầu kính trên cao, khu vui chơi trẻ em… nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu giao lưu, chia sẻ của những gia đình trẻ.

"Có thể khẳng định, với bất kỳ sản phẩm nào, Văn Phú - Invest cũng gắn chữ tâm làm nền tảng đầu tư và phát triển. Điều khác biệt này đã tạo nên sức hút cho các dự án mang thương hiệu của Văn Phú - Invest trên thị trường trong gần 20 năm qua, để mỗi công trình không chỉ là chốn an cư mà còn là niềm tự hào của cư dân sinh sống bên trong dự án", đại diện chủ đầu tư cho biết.