Nam Long Journey 2025 - điểm hẹn đầu tư, trải nghiệm tích hợp bất động sản cuối năm

Đây là lần đầu tiên thương hiệu bất động sản 33 năm tuổi - Nam Long giới thiệu toàn cảnh chuỗi dự án đô thị và hệ sinh thái bằng hình thức “experience integrated” (trải nghiệm tích hợp), ứng dụng loạt công nghệ trình diễn hiện đại, tích hợp trải nghiệm đa giác quan mang đến cho khách hàng và đối tác góc nhìn toàn diện, mới mẻ và đa chiều về hành trình kiến tạo đô thị của tập đoàn.

Hình ảnh nhận diện chính thức sự kiện Nam Long Journey 2025 (Ảnh: Nam Long).

Dựa trên những nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong suốt hơn ba thập kỷ, Nam Long Journey 2025 ra mắt như một dấu mốc chuyển mình quan trọng, phản ánh rõ nét tư duy phát triển đô thị thế hệ mới của Nam Long: Hiện đại hơn, sáng tạo hơn và gắn kết sâu sắc với nhu cầu sống của người Việt hiện đại.

Đây không chỉ là sự kiện giới thiệu hệ sinh thái tập đoàn mà còn là cơ hội để Nam Long khẳng định tầm vóc mới của một nhà phát triển đô thị tích hợp, nơi quy hoạch, tiện ích và giải pháp sống toàn diện kết nối với nhau để tạo nên giá trị bền vững

Toàn cảnh khu vực check-in (đăng ký) tại sự kiện (Ảnh: Nam Long).

Nam Long Journey 2025: Khẳng định nội lực và tầm vóc mới

Chuỗi sự kiện Nam Long Journey 2025 được thực hiện theo mô hình "Experience Integrated" độc đáo dựa trên 3 định hướng: Khởi tạo hành trình, thấu hiểu nội lực và trải nghiệm chất sống.

Sự kiện mở ra cơ hội để khách tham dự tiếp cận toàn diện những giá trị cốt lõi Nam Long đã bền bỉ xây dựng suốt 33 năm, từ đó thấu hiểu và vững tin khi lựa chọn đồng hành cùng tập đoàn trên hành trình đầu tư và an cư tại các khu đô thị tích hợp được quy hoạch chuẩn mực, kiến tạo môi trường sống nhân văn và cộng đồng cư dân gắn kết.

Tại đây, khách tham quan sẽ được dẫn dắt qua chuỗi trải nghiệm độc đáo để có thể thấu hiểu nội lực của đô thị tích hợp, nơi chất lượng sống được cấu thành từ sự kết nối liền mạch giữa 5 trụ cột: Sống, làm việc, học tập, vui chơi và mua sắm.

Bên cạnh đó, khách hàng còn được trải nghiệm ngôi nhà tương lai thông qua chuỗi công nghệ mô phỏng đa giác quan, từ đó có thể hình dung rõ nét về cuộc sống tương lai tại những đại đô thị Nam Long.

Trải nghiệm tích hợp đa giác quan - công nghệ hiện đại

Để hiện thực hóa những trải nghiệm đô thị một cách sống động nhất, Nam Long Journey 2025 sử dụng loạt công nghệ trình diễn hiện đại trong từng không gian sự kiện, mở ra hành trình khám phá đa giác quan dành cho mọi khách hàng tham dự.

Nổi bật có thể kể đến là bức tường hành trình 33 năm kiến tạo di sản được tái hiện ấn tượng bằng công nghệ cảm biến chuyển động và màn hình tương tác, nơi mỗi bước chân của khách tham quan mở ra một cột mốc trong hành trình Nam Long phát triển từ những dự án đầu tiên đến các đại đô thị tích hợp quy mô lớn ngày nay.

Khu vực giới thiệu chuỗi đô thị tích hợp trọng điểm của Nam Long gồm Mizuki Park, Waterpoint, Izumi City, Elyse Island cũng được dàn dựng công phu với những không gian mô phỏng độc đáo kết hợp cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, mùi hương đem đến những trải nghiệm chân thật, sống động cho khách tham quan.

Không gian mô phỏng góc nhỏ thanh bình của dự án Mizuki Park (Ảnh: Nam Long).

Nhưng ấn tượng bậc nhất tại sự kiện là phòng trải nghiệm đa giác quan (Immersive Room), không gian công nghệ mô phỏng 360 độ với màn hình panorama (toàn cảnh) tái hiện các đại đô thị Nam Long. Tại đây, khách tham quan tương tác với màn hình cảm ứng (touch screen) để khám phá tiện ích, kiến trúc và quy hoạch từng dự án, trong khi hình ảnh trên màn hình lớn thay đổi tương ứng theo thao tác.

Kính thực tế ảo (VR) cũng được trang bị cho khách tham quan để tạo nên những “chuyến tham quan ảo” qua từng tuyến phố, công viên trung tâm hoặc phân khu của từng dự án. Không gian Immersive room được bố cục khéo léo để kể câu chuyện của từng đô thị nhưng không rời rạc mà mang lại trải nghiệm liền mạch và cảm xúc cho cả hành trình trải nghiệm.

Phòng trải nghiệm đa giác quan - một trong những điểm nhấn ấn tượng tại sự kiện (Ảnh: Nam Long).

Để mỗi khách tham dự có một hành trình trọn vẹn, thuận tiện và mạch lạc, Nam Long Journey sẽ cung cấp cho mỗi “hành khách” một hộ chiếu hành trình - Journey Passport, một công cụ thông minh tích hợp bản đồ sự kiện 3D, hệ thống chỉ đường, thông tin chi tiết của từng khu vực và lịch trình hoạt động tại sân khấu chính. Hộ chiếu cũng cho phép khách hàng khảo sát nhu cầu và đặt lịch tư vấn trực tiếp với đội ngũ kinh doanh.

Toàn cảnh lịch trình Nam Long Journey 2025

Chuỗi sự kiện được thiết kế chuyên biệt, mang lại giá trị tối đa cho từng đối tượng tham dự sẽ kéo dài 3 ngày.

Ngày 5/12: Lễ Khai mạc (Opening Ceremony), NLG Day - ngày hội kết nối thông tin giữa tập đoàn và nhà đầu tư; Legacy Night - sự kiện tri ân độc quyền dành riêng cho khách hàng sở hữu các sản phẩm thuộc dòng Legacy Collection.

Ngày 6/12: Các sự kiện mở bán những dự án thành phần trọng điểm tại các đô thị tích hợp với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, gồm phân khu cao tầng Solaria Rise (Waterpoint 355hecta), Trellia Cove (Mizuki Park 26hecta), sự kiện Diễn đàn bất động sản nhà ở Việt Nam 2026 - Kết nối hiện tại, kiến tạo tương lai do CBRE tổ chức, tọa đàm đầu tư và an cư dành cho kiều bào.

Ngày 7/12: Sự kiện mở bán phân khu thấp tầng Izumi Canaria (Izumi City 170 hecta) - tâm điểm đầu tư phía Đông TPHCM, sự kiện của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam và lễ bế mạc.

Ông Lucas Loh - Tổng giám đốc tập đoàn chia sẻ, Nam Long Journey 2025 là sáng kiến được tạo nên từ khát vọng được đồng hành cùng khách hàng trong từng bước tiến trên hành trình kiến tạo những đô thị tích hợp bền vững và hiện đại của Nam Long.

“Dù bạn là ai, dù bạn đang trên hành trình nào, từ tìm kiếm ngôi nhà đầu tiên, nâng cấp không gian sống hay làm giàu bộ sưu tập bất động sản hàng hiếm, từ tìm kiếm giá trị sống đến cơ hội đầu tư, an cư bền vững; từ hiểu về sản phẩm Nam Long, hợp tác cùng Nam Long với vai trò nhà đầu tư cổ phiếu, đối tác phát triển dự án, đối tác thương mại và dịch vụ của các đô thị quy mô lớn; Nam Long Journey là một hành trình đồng hành, mang đến cho bạn những thông tin hữu ích, giải pháp, và lựa chọn tối ưu nhất”, ông nhấn mạnh.

Nam Long Journey 2025 là bước mở đầu đầy cảm hứng, khởi động cho chuỗi hoạt động quy mô lớn trong những năm tiếp theo nhằm đưa Nam Long tiến gần hơn đến vị thế nhà phát triển đô thị tích hợp hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

Link đăng ký tham dự Nam Long Journey 2025: https://living.namlongvn.com/journey-registration.