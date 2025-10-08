Mua nhà - Kênh đầu tư tích sản cho người trẻ có thu nhập ổn định

Theo thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, tỷ lệ người mua nhà dưới 35 tuổi ngày càng tăng. Nhiều người trẻ ưu tiên sở hữu bất động sản sớm để không chỉ an cư mà còn tích sản, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai tài chính của mình.

Tư duy tài chính của nhiều người trẻ đang đổi khác

Nếu như trước đây, thế hệ trẻ ưu tiên chi tiêu cho trải nghiệm, thì nay, một bộ phận giới trẻ có thu nhập ổn định đang dịch chuyển sang tư duy tích sản, chiến lược tích lũy tài sản có giá trị tăng trưởng theo thời gian nhằm đảm bảo an toàn và bền vững tài chính.

Trong các kênh đầu tư, bất động sản nổi bật nhờ yếu tố hữu hình, ít biến động hơn thị trường tài chính và có khả năng chống lạm phát. Theo dữ liệu của CBRE, trong 10 năm qua, giá nhà ở tại TPHCM tăng bình quân 8-10%/năm, trong khi lạm phát trung bình chỉ ở mức 3-4%.

Việc sở hữu căn hộ còn có thể tạo ra nguồn thu nhập thụ động. Các dự án có vị trí thuận lợi, tiện ích đồng bộ thường dễ dàng thu hút khách thuê ổn định, giúp chủ sở hữu duy trì dòng tiền đều đặn.

Bất động sản là một trong những kênh tích sản an toàn cho người trẻ có kinh tế ổn định (Ảnh: Solaria Rise).

Sở hữu nhà đem lại những giá trị xã hội và tâm lý. Nghiên cứu của Đại học Harvard chỉ ra rằng việc có một ngôi nhà riêng giúp người trẻ an tâm tập trung phát triển sự nghiệp, đồng thời nâng cao cảm giác an toàn về mặt tài chính và tinh thần.

Với những lý do trên, mua nhà trở thành bước đi tích sản thông minh, giúp những người trẻ có nguồn thu nhập cao an cư và an tâm tài chính mai sau.

Cơ hội sở hữu tổ ấm đầu tiên cho người trẻ

Trong bối cảnh đô thị hóa tăng tốc, Việt Nam đang chứng kiến một thập kỷ bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng và nhu cầu an cư. Theo Quy hoạch tổng thể quốc gia, đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa dự kiến vượt mốc 50%, với 1.000-1.200 đô thị trên toàn quốc, được kỳ vọng đóng góp tới 85% GDP.

Xu hướng này gây áp lực lên giá nhà tại các khu vực trung tâm, nhưng cũng đồng thời mở ra tiềm năng tăng trưởng lớn cho các đô thị vệ tinh. Tại khu vực Long An cũ (nay thuộc Tây Ninh), tỷ lệ đô thị hóa được dự báo sẽ tăng lên 55% vào năm 2030, minh chứng rõ cho sự chuyển dịch này.

Hạ tầng giao thông chính là động lực then chốt thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Các dự án trọng điểm như cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, vành đai 3 và vành đai 4 giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tăng kết nối liên vùng.

Song song đó, giá trị bất động sản được tái định vị theo trục giao thông: đất và nhà tại các đô thị vệ tinh hiện vẫn giữ mức giá hợp lý, nhưng có biên độ tăng trưởng cao khi hạ tầng dần hoàn thiện. Điều này mở ra cơ hội cho người trẻ, vừa tiếp cận nhà ở dễ dàng hơn, vừa nắm bắt tiềm năng tăng giá dài hạn.

Trong bức tranh đó, Solaria Rise là một lựa chọn tiêu biểu. Tọa lạc ở trung tâm đại đô thị tích hợp Waterpoint 355ha do Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) phát triển, Solaria Rise thụ hưởng trọn vẹn tiềm năng từ hệ thống giao thông liên vùng huyết mạch: cao tốc TPHCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành, vành đai 3 và 4…

Solaria Rise nằm ở trung tâm đại đô thị tích hợp Waterpoint (Ảnh: Solaria Rise).

Dự án quy hoạch gần 700 căn hộ nhiều loại hình, gồm studio, 1 phòng ngủ +1, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ và căn hộ 2 tầng, phù hợp đa dạng nhu cầu an cư và đầu tư dài hạn. Phần lớn căn hộ đều có thiết kế thông thoáng, tầm nhìn rộng mở về công viên Central Park, vịnh cảng nước ngọt… giúp không gian sống luôn đầy năng lượng tự nhiên.

Được thiết kế theo phong cách “resort living - nghỉ dưỡng”, Solaria Rise thiết lập chuẩn sống chất lượng cao với tiện ích hoàn chỉnh ngay ngưỡng cửa. Từ hồ bơi, phòng gym, yoga, phòng xông hơi, khu thể thao đa năng, khu BBQ, khu làm việc ngoài trời và trong nhà…, cư dân dễ dàng trải nghiệm, tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Hồ bơi chuẩn nghỉ dưỡng tại Solaria Rise (Ảnh: Solaria Rise).

Dự án có mức giá từ 1,39 tỷ đồng/căn, thanh toán 5% ký hợp đồng mua bán, phần còn lại được chia nhỏ thành nhiều đợt. Giải pháp tài chính linh hoạt giúp người trẻ dễ dàng cân đối dòng tiền, sở hữu tổ ấm đầu tiên mà không quá áp lực tài chính. Trong trường hợp sử dụng gói vay, khách hàng được vay lên đến 65% giá trị căn hộ, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất tối đa 27 tháng.

Với sự hỗ trợ từ các gói vay ưu đãi, cùng với mức thu nhập ổn định, người trẻ sẽ có cơ hội sở hữu nhà nếu biết lập kế hoạch sớm, tạo dựng nền tảng cho tương lai.