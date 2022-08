Mua căn hộ Legacy Prime chỉ phải thanh toán 15% đến khi bàn giao

Legacy Prime là căn hộ hiếm hoi tại trung tâm TP Thuận An có mức giá trong khoảng một tỷ đồng/căn kèm gói giải pháp tài chính tối ưu và ưu đãi lớn (Ảnh: Phối cảnh tổng thể).

Phương thức thanh toán linh hoạt, nhiều đột phá

Khu căn hộ Legacy Prime tọa lạc ngay trung tâm TP Thuận An đang được Kim Oanh Group giới thiệu ra thị trường với giá từ một tỷ đồng/căn. Đây là mức giá hấp dẫn hàng đầu trên thị trường Bình Dương tại thời điểm này, đáp ứng nhu cầu thực của những khách hàng có thu nhập trung bình - khá, tích lũy vốn chưa nhiều.

Theo thống kê, hiện TP Thuận An là nơi tập trung đông dân số nhất của tỉnh Bình Dương với hơn 600.000 người. Phần lớn trong số đó là người trẻ và đang có nhu cầu rất lớn về nhà ở vừa túi tiền. Legacy Prime mở ra cơ hội an cư cho rất đông người lao động không chỉ tại thành phố Thuận An mà cả những đô thị lân cận.

Bên cạnh nhu cầu an cư, Legacy Prime còn tạo sức hút với nhà đầu tư nhờ chính sách thanh toán ưu đãi. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 15% là đã được sở hữu căn hộ; phần còn lại chia nhỏ thanh toán linh hoạt trong 15 đợt.

Giá bán và loạt chính sách ưu đãi của Legacy Prime thu hút khách hàng tìm mua căn hộ (Ảnh: Kim Oanh Group).

Những khách hàng có nhu cầu vốn sẽ được OCB hỗ trợ vay lên đến 75%, được ân hạn nợ gốc và lãi suất bằng 0% cho đến khi nhận nhà (dự kiến vào quý III/2023). Sau thời gian trên, mỗi tháng khách hàng sẽ cần trả góp 7-10 triệu đồng. Chỉ sau một thời gian, khách hàng chính thức sở hữu toàn bộ căn hộ với không gian sống hiện đại và nhiều tiện nghi.

Bên cạnh đó, khách hàng còn tối ưu chi phí với chính sách chiết khấu và ưu đãi lớn. Cụ thể, những khách hàng chọn phương thức thanh toán sớm 70% sẽ được chiết khấu 8%, chiết khấu 4% khi thanh toán bằng vốn tự có, chiết khấu 1-3% khi mua sỉ và chiết khấu lên đến 18% nếu thanh toán vượt tiến độ. Tất cả khách hàng còn được tham gia cùng lúc 3 chương trình bốc thăm lớn với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng gồm: Mua nhà trúng nhà với giải thưởng là 3 căn hộ; Mua nhà trúng xe Toyota Camry và chương trình Tham quan nhà sang - trúng ngay nhà thật với giải thưởng là một căn hộ.

Chất lượng vượt trội so với tầm giá

Với giá từ một tỷ đồng/căn nhưng Legacy Prime được Kim Oanh Group cam kết về chất lượng xây dựng. Điều này còn được "bảo chứng" bởi những đơn vị hàng đầu trên thị trường bất động sản như Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (thi công xây dựng), Coninco (tư vấn giám sát), Savista (quản lý vận hành)…

Không gian sống của căn hộ Legacy Prime cũng được thiết kế hiện đại, tối ưu diện tích sử dụng. Chủ sở hữu Legacy Prime còn tiết kiệm nhiều chi phí khi căn hộ bàn giao hoàn thiện cơ bản, trang bị sẵn khóa thông minh 4 tích hợp, cửa và tủ bếp của An Cường, thiết bị vệ sinh Toto…

Căn hộ Legacy Prime được bàn giao hoàn thiện cơ bản với trang thiết bị của thương hiệu lớn như Toto, An Cường… (Ảnh: Kim Oanh Group).

Legacy Prime tích hợp hệ thống hơn 30 tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu hàng ngày của cư dân. Nổi bật trong số đó là trung tâm thương mại; phòng tập gym, yoga; khu thể thao ngoài trời; hồ bơi người lớn và trẻ em; khu tiệc BBQ; khu vui chơi trẻ em; trường mầm non...

Ra bên ngoài khu căn hộ, cư dân Legacy Prime còn dễ dàng tiếp cận lớp tiện ích thứ 2 chỉ trong chưa tới 10 phút. Bởi đây là khu vực trung tâm thành phố sầm uất, hội tụ hàng loạt tiện ích cao cấp của Bình Dương như các trung tâm thương mại Aeon Mall, Lotte Mart, MM Mega Market; bệnh viện quốc tế Columbia, bệnh viện quốc tế Becamex; sân golf Sông Bé; hệ thống trường học từ mầm non đến đại học… Tất cả góp phần nâng tầm chuẩn sống cho cư dân Legacy Prime.

Hệ thống tiện ích đa dạng của Legacy Prime đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt, giải trí, mua sắm, học tập, thể thao hàng ngày của cư dân (Ảnh: Phối cảnh minh họa).

Theo các nhà môi giới bất động sản, hiện nay các sản phẩm căn hộ giá trên dưới một tỷ đồng tại TP Thuận An nói riêng, Bình Dương nói chung rất khan hiếm. Nguyên nhân bên cạnh việc giá đất tăng, thủ tục pháp lý kéo dài thì chi phí vốn và chi phí vật liệu xây dựng, nhân công cũng đều đang tăng mạnh khiến giao dịch căn hộ trên thị trường sơ cấp liên tục lập đỉnh giá mới.

Các báo cáo thị trường gần đây đều cho thấy giá căn hộ tại Bình Dương đang đạt mức 45-50 triệu đồng/m2. Điều này lý giải vì sao Legacy Prime vừa được công bố đã thu hút đông đảo khách hàng, số lượng đặt chỗ liên tục tăng cao.