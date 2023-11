Một ông lớn địa ốc cho thuê mặt bằng tại TPHCM kiếm gần 1 tỷ đồng/tháng

Ông lớn bất động sản khu công nghiệp cho thuê văn phòng

Mới đây Hội đồng quản trị Tổng Công ty IDICO - CTCP (mã chứng khoán: IDC) ban hành Nghị quyết về việc chấp thuận Hợp đồng giữa IDICO với Công ty cổ phần Tập đoàn S.S.G.

Theo đó Tổng công ty này sẽ cho S.S.G thuê 1.057m2 thuộc diện tích tầng 32, tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM. Mục đích hợp đồng là thuê mặt bằng để làm văn phòng làm việc.

Số tiền cho thuê gần 755 triệu đồng/tháng và phí dịch vụ gần 189 triệu đồng/tháng. Như vậy, tổng số tiền mà Tập đoàn S.S.G phải trả cho IDICO hơn 943 triệu đồng/tháng. Thời hạn thuê là 36 tháng.

Công ty cổ phần Tập đoàn S.S.G là cổ đông lớn nhất của IDICO với việc sở hữu 22,5% vốn cổ phần, tính đến ngày 28/9.

Tập đoàn này được thành lập vào ngày 24/10/2003 với 24 công ty thành viên, hoạt động chủ yếu trên 2 lĩnh vực gồm: Đầu tư kinh doanh bất động sản và Đầu tư phát triển giáo dục.

Tổng công ty IDICO cho Tập đoàn S.S.G thuê hơn 1.000m2 tại Pearl Plaza với tổng số tiền 943 triệu đồng/tháng (Ảnh: IT).

S.S.G cũng là đơn vị đầu tư phát triển dự án Pearl Plaza. Ngày 26/12/2008, UBND TPHCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án. Ngoài ra, tập đoàn này còn phát triển một số dự án khác như Dự án Saigon Pearl - Khu dân cư phức hợp cao cấp, Dự án khu biệt thự Saigon Pearl Villas, Saigon Airport Plaza, sân tập golf Mỹ Đình Pearl.

Với mảng giáo dục, S.S.G là chủ đầu tư của 2 trường quốc tế Wellspring Hà Nội và Wellspring Sài Gòn.

Lợi nhuận quý III giảm mạnh

Hồi cuối tháng 10, IDICO công bố báo cáo kết quả kinh doanh không khả quan khi doanh thu thuần quý III đạt gần 1.444 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 194 tỷ đồng, giảm tới 68,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 9 tháng, tổng công ty này đạt gần 4.998 tỷ đồng, giảm gần 29%. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức hơn 1.032 tỷ đồng, giảm 56,3% so với năm trước.

Doanh nghiệp giải thích doanh thu giảm do các hợp đồng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp chưa đến thời điểm đáp ứng điều kiện ghi nhận doanh thu một lần theo quy định, khiến lợi nhuận giảm. Bên cạnh đó, một phần do chi phí lãi vay của IDICO tăng 64% so với cùng kỳ lên gần 43 tỷ đồng.

Điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này là các khoản doanh thu chưa thực hiện vẫn ở mức cao.

Tại ngày 30/09, doanh thu chưa thực hiện ở mức 5.372 tỷ đồng gồm 212 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn và gần 5.160 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện dài hạn. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là doanh thu chưa thực hiện tại khu công nghiệp Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ mở rộng với 2.960 tỷ đồng, Khu công nghiệp Quế Võ 2 với gần 741 tỷ đồng, Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 gần 640 tỷ đồng.

IDICO là một trong những nhà phát triển khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam, với 727ha đất cho thuê tại các tỉnh Long An, Bà Rịa Vũng Tàu và Thái Bình. Công ty chứng khoán SSI cho biết, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng thấp sẽ giúp doanh nghiệp này duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp khu công nghiệp ở mức trên 50% từ năm 2022 đến năm 2026.