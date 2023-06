Môi giới bất động sản bỏ nghề do thu nhập không đủ sống

Môi giới mất thu nhập kéo dài

Thị trường bất động sản có dấu hiệu "suy yếu" kể từ đầu năm 2022. Tình trạng này vẫn tiếp tục duy trì đến tận thời điểm hiện tại đã ảnh hưởng trực tiếp tới các ngành nghề liên quan, đặc biệt là lực lượng môi giới.

Dù gắn bó với nghề môi giới bất động sản nhiều năm, nhưng mới đây anh Nguyễn Đức Huy ở Hà Nội phải đưa ra quyết định chuyển sang công việc bán xe hơi. Theo anh Huy, từ đầu năm 2022, công việc môi giới bất động sản đã bị chững lại, giao dịch ít dần và gần như không có từ cuối năm 2022 đến đầu năm nay.

"Do thời gian dài không có giao dịch, văn phòng môi giới tôi làm phải tạm thời đóng cửa. Tôi và nhiều người khác phải bỏ nghề vì nhiều tháng nay không có thu nhập, cuộc sống hàng ngày gặp nhiều khó khăn", anh Huy nêu lý do.

Môi giới bất động sản tăng "nóng" theo "sốt đất" (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Còn theo anh Trần Văn Hậu - một chủ văn phòng môi giới bất động sản có trụ sở ở quận Thanh Xuân (Hà Nội), từ năm ngoái đến tháng 5 này, quy mô văn phòng môi giới của anh đã giảm tới 80% nhân sự. Đa số môi giới nghỉ việc đều đi làm việc khác.

"Thị trường bất động sản mất thanh khoản, văn phòng phải giảm nhân sự là điều "bất đắc dĩ". Tuy nhiên, tôi làm chủ văn phòng cũng phải xoay xở, có khi lao đao vì đang gánh hàng loạt chi phí liên quan khác", anh Hậu chia sẻ.

Theo khảo sát Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) công bố mới đây, số lượng môi giới bất động sản hiện nay hoạt động trên thị trường chỉ còn khoảng 30-40% so với thời điểm cuối năm 2022. Riêng trong 5 tháng năm nay, các doanh nghiệp môi giới đã tiếp tục sa thải thêm 10-20% nhân sự so với cuối năm 2022.

"Thị trường ghi nhận một lượng lớn môi giới bất động sản phải nghỉ việc cả vì lý do chủ động do thu nhập không đủ sống, và bị động do doanh nghiệp sa thải, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, doanh nghiệp phá sản…", trích báo cáo.

Tuy nhiên, lượng môi giới bất động sản bỏ nghề phần lớn thuộc các đối tượng "lính mới" và "tay ngang" chưa được đào tạo bài bản về nghề cũng như khả năng ứng biến trước các tình huống khó khăn của thị trường.

Doanh nghiệp môi giới sụt giảm 80% doanh thu

Ngoài môi giới bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản là cầu nối giữa các chủ đầu tư với khách hàng đang gặp nhiều khó khăn. Nguồn thu của các doanh nghiệp này chủ yếu đến từ việc phân phối các sản phẩm bất động sản.

Tình trạng khó khăn đến từ hai chiều, giống như một chốt chặn đầu và một chốt chặn sau, khiến cho các doanh nghiệp không có cơ hội "trở mình", bị dồn vào thế "hoang mang, vô định, khó có thể vùng vẫy".

Nhiều văn phòng giao dịch bất động sản phải hoạt động cầm cự, đóng cửa (Ảnh: Hà Phong).

Kết quả khảo sát của VARS với các sàn giao dịch hội viên cho thấy, trong quý I năm nay, hơn 90% doanh nghiệp ghi nhận doanh thu sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Thậm chí một số doanh nghiệp quy mô dưới 100 nhân viên có mức giảm doanh thu lên tới 70-80%.

Về quy mô lao động, trên 95% doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô lao động và có tới 50% số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản phải giảm quy mô lao động trên 20% so với quý II/2022. Một số doanh nghiệp có quy mô dưới 50 nhân viên thậm chí còn chấm dứt hợp đồng với hơn 90% người lao động, gần như ngừng hoạt động kinh doanh, chỉ giữ lại những vị trí quản trị trọng yếu.

Về khả năng cầm cự, dữ liệu khảo sát của VARS cũng cho thấy, nếu tình hình thị trường vẫn tiếp tục diễn biến khó khăn thì có tới 23% doanh nghiệp chỉ có thể duy trì hoạt động được tới hết quý III năm nay, 43% doanh nghiệp trụ được đến hết năm 2023.