Mô hình thành phố "all in one" tại phía Đông Hà Nội

Dân trí Với không gian tích hợp mọi tiện ích, lấy cư dân làm trung tâm, Vinhomes Ocean Park đang kiến tạo mô hình đô thị "tất cả trong một" điển hình theo xu hướng hiện đại trên thế giới.

Hình mẫu về đô thị tích hợp

"All in one - Tất cả trong một" là khái niệm xuất hiện trên thị trường bất động sản Việt trong những năm gần đây, mang ý nghĩa về một đô thị tích hợp mọi tiện ích.

"Về lý thuyết là vậy nhưng không ít dự án 'lái' mô hình này sang định nghĩa về phong thủy, sự khác biệt trong thiết kế", ông Nguyễn Trường Thành, giám đốc một trung tâm tư vấn bất động sản tại Hà Nội bất động sản.

Theo ông, chỉ tới khi Vinhomes - nhà phát triển bất động sản tạo dựng nên những đại đô thị đẳng cấp, nhiều người mới dần hiểu được mẫu hình chuẩn. Ông lấy ví dụ về Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội), với hệ thống tiện ích từ "hệ sinh thái tự thân" được định nghĩa một cách đầy đủ.

Vinhomes Ocean Park góp phần làm nên hình mẫu chuẩn cho mô hình "All in one".

Theo ông, "tiện ích" không chỉ mang nghĩa hẹp là sân chơi, thảm cỏ mà là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, bao gồm học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí, mua sắm.... Quy chiếu vào Vinhomes Ocean Park, về giáo dục, đại đô thị này có hệ thống trường liên cấp Vinschool trong nhiều năm qua đã được các bậc phụ huynh tin tưởng bởi chuẩn mực giáo dục toàn diện. Trường đại học tinh hoa VinUni sẽ là môi trường tạo bước đệm cho những người trẻ bước ra thế giới.

Mọi nhu cầu đều được đáp ứng với hệ thống tiện ích cao cấp ngay trong đô thị.

Với y tế, mối lo lớn của nhiều người tại các đô thị là bệnh viện xa nhà, khó di chuyển những lúc khẩn cấp. Tại Vinhomes Ocean Park, hệ thống Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec sẽ có mặt ngay trong nội khu mang lại sự an tâm 24/7.

Giữa đô thị là Vincom Mega Mall, một trung tâm mua sắm, vui chơi, giải trí lớn bậc nhất trong hệ thống Vincom. Hàng loạt thương hiệu nổi tiếng như The Body Shop, H&M, Haidilao, Crocs... cùng hội tụ về đây đủ sức thỏa mãn mọi tín đồ mua sắm, giải trí, ẩm thực...

Vượt ra khỏi nội khu, một chuyên gia trong ngành đô thị chỉ ra, Vinhomes Ocean Park thậm chí có vành đai tiện ích "khủng" không thua kém các đô thị lớn trên thế giới. Với cơ sở hạ tầng đồng bộ, cư dân chỉ mất 15 phút chạy xe là đã có thể di chuyển đến khu vực Hồ Gươm, Nhà hát lớn hay khu vực trung tâm hành chính phía Tây. Ngay trong bán kính vài cây số từ Vinhomes Ocean Park là hệ thống bệnh viện công, các trung tâm văn hóa, cùng rất nhiều trường học các cấp để cư dân có thêm nhiều lựa chọn.

"Đó là định nghĩa all in one toàn diện bậc nhất thị trường", vị chuyên gia nói.

Năng lực kết nối tốt giúp cư dân Vinhomes Ocean Park dễ dàng tiếp cận các tiện ích ngoài đô thị.

Thay đổi suy nghĩ về cuộc sống tại thành phố

Ở góc độ khác, không chỉ giới chuyên gia, rất nhiều cư dân chuyển đến Vinhomes Ocean Park thừa nhận, khái niệm "All in one" có thể hiểu theo nghĩa rộng hơn là thành phố chăm sóc cư dân cả về tinh thần, trải nghiệm, nơi mọi người tìm thấy năng lượng, sức khỏe, thỏa mãn nhu cầu giao lưu,.... Điều này bắt nguồn từ một không gian được tạo dựng kỳ công với rất nhiều công trình được ví như kỳ quan mới, hướng tới người dân.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Daniel Tan, một kĩ sư ngành năng lượng người Singapore đang sống tại Vinhomes Ocean Park bày tỏ, thành phố biển hồ đã thay đổi quan niệm bấy lâu của anh về một cuộc sống giữa các thành phố lớn. "Không thể tượng tượng, giữa lòng một đô thị hiện đại lại có một biển hồ, có hồ nước ngọt khổng lồ với bãi cát trắng, không khác gì các địa điểm du lịch", anh viết.

Biển hồ, hồ nước ngọt, bãi cát trắng,..., cuộc sống tại Vinhomes Ocean Park không khác gì các "thiên đường" du lịch.

Từng làm việc tại nhiều nước nhưng Daniel Tan bày tỏ, chỉ có tại ngôi nhà mới, anh mới được tận hưởng cảm giác, mỗi buổi tối về nhà, được dạo bước trên làn cát trắng mịn, được hưởng sự yên tĩnh, lắng nghe tiếng sóng. Cuối tuần, vị kỹ sư cùng bạn bè lại cùng nhau thư giãn bằng môn chèo thuyền kayak, đạp xe hoặc câu cá. "Một ngôi nhà nhưng giống như một resort nghỉ dưỡng để tái tạo năng lượng mỗi ngày", Daniel Tan nói.

Một ngôi nhà giống như resort để tái tạo năng lượng mỗi ngày ở Vinhomes Ocean Park.

Cuộc sống ấy theo anh, trái ngược với nhiều đô thị, thường ưu tiên số lượng căn hộ, thay vì hệ sinh thái. Nếu thực sự muốn hưởng một không gian trong lành, người dân nhiều thành phố phải tìm về các miền quê. Tại đảo quốc sư tử nơi quê nhà anh, việc phủ xanh các tòa nhà với hệ thống vườn treo dù là hướng đi tốt nhưng vẫn chưa mang lại không gian để mọi người thỏa thích vận động, hòa mình vào thiên nhiên như tại Vinhomes Ocean Park. Ở đây vẫn có đầy đủ những dãy phố sôi động và sầm uất nhưng lại thoáng đãng để đáp ứng mọi nhu cầu sống của cư dân.

Chính những trải nghiệm ấy đã giúp thành phố biển hồ chỉ trong thời gian ngắn đã hút tới gần 30 nghìn người an cư. Các chuyên gia dự đoán, làn sóng rời khu vực trung tâm cũ, đến Vinhomes Ocean Park để tận hưởng cuộc sống "ở phố, sống biển" sẽ ngày một lớn, khi khu vực phía Đông Hà Nội hứa hẹn là nơi đáng sống bậc nhất với các tiện ích "tất cả trong một".

Trường Thịnh