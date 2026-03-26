Mô hình đô thị tích hợp "Live - Work - Grow" tạo sức hút khác biệt cho Atera Central

Mô hình “Live - Work - Grow” (Sống - Làm việc - Phát triển) tại Atera Central (Phố Nối) được phát triển nhằm đáp ứng xu hướng này, góp phần hình thành môi trường sống phù hợp cho cộng đồng chuyên gia và lao động chất lượng cao.

Cộng đồng chuyên gia quốc tế: Bài toán nhu cầu sống và làm việc tích hợp

Hiroshi Tanaka, 38 tuổi, kỹ sư cấp cao của một tập đoàn Nhật Bản tại khu công nghiệp (KCN) Phố Nối, từng mất hai giờ mỗi ngày để di chuyển giữa nơi ở và nhà máy. Anh kể: “Tôi cần một nơi vừa có thể làm việc tập trung, vừa có thể xông hơi thư giãn sau ca làm, và còn có thể gặp gỡ đối tác mà không phải rời khỏi khu nhà”.

Lực lượng lao động chất lượng cao kéo theo nhu cầu về môi trường sống toàn diện hơn tại phía Đông, Hà Nội (Ảnh phối cảnh: Atera Holdings).

Câu chuyện của Hiroshi không phải là ngoại lệ. Hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đang làm việc tại cụm KCN Phố Nối - Thăng Long II - Yên Mỹ đều đối mặt với cùng một bài toán: cần một không gian sống thực sự hỗ trợ sự nghiệp và cân bằng cuộc sống.

Theo Sở Tài chính Hưng Yên, năm 2025, địa phương thu hút thêm hơn 7 tỷ USD vốn đầu tư, tiếp tục củng cố vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp phát triển nhanh nhất tại miền Bắc.

Riêng tại khu vực Phố Nối - Thăng Long II - Yên Mỹ hiện là điểm đến của hàng trăm doanh nghiệp FDI, trong đó Nhật Bản dẫn đầu với các tập đoàn công nghệ cao và công nghiệp sạch. Ngoài ra, tại đây có hơn 80 dự án FDI từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đang hoạt động. Với mật độ lao động cao tại các khu công nghiệp, khu vực này hình thành cộng đồng hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và nhân sự cấp cao, tạo ra nhu cầu về không gian sống chất lượng gắn với nơi làm việc.

Theo các khảo sát thường niên của JETRO và JICA, đội ngũ chuyên gia Nhật Bản tại Việt Nam ưu tiên không gian sống yên tĩnh, bán kính di chuyển ngắn và cộng đồng đồng chất - yếu tố then chốt giúp giữ chân nhân tài.

Nhu cầu về môi trường sống chất lượng cao, gần nơi làm việc ngày càng cấp thiết, nhưng nguồn cung chuẩn quốc tế tại khu vực vẫn còn hạn chế. Thực tế cho thấy, nhiều chuyên gia hiện phải di chuyển xa giữa nơi ở và nơi làm việc, hoặc chấp nhận các lựa chọn nhà ở chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu.

Mô hình “Live - Work - Grow” và xu hướng đô thị tích hợp

Trước bối cảnh đó, mô hình đô thị tích hợp “Live - Work - Grow” đang được xem là một hướng phát triển phù hợp tại các khu vực công nghiệp. Mô hình này tập trung giải quyết đồng thời ba nhu cầu cốt lõi: không gian sống, làm việc và phát triển, thay vì tách rời như các dự án trước đây.

Tại Phố Nối, Hưng Yên, Atera Central là một trong những dự án đi sâu nghiên cứu và phát triển theo hướng tiếp cận này. Dự án được phát triển bởi Atera Holdings, định hướng xây dựng một khu đô thị tích hợp thế hệ mới phục vụ cộng đồng chuyên gia và lực lượng lao động chất lượng cao tại khu vực.

Hiểu rằng sức khỏe là nền tảng của sự phát triển, ở trục “Live”, hệ tiện ích wellness độc đáo được tích hợp ngay trong nội khu. Điểm nhấn là tổ hợp sauna Jimjibang & Himalaya bao gồm xông hơi đá muối, thảo dược và hồ khoáng nóng... Kết hợp với đó là các tiện ích chăm sóc sức khoẻ toàn diện như bể bơi vô cực, hệ thống phòng gym, khu vực tập yoga và phòng khám đa khoa.

Hệ sinh thái 52 tiện ích đặc quyền, tích hợp sống - làm việc - giải trí tại Atera Central (Ảnh phối cảnh: Atera Holdings).

Giá trị “Work” mang đến Coworking Hub hiện đại, Officetel linh hoạt và Innovation Hub kết nối kinh tế số. Các chuyên gia và startup (khởi nghiệp) có thể làm việc, gặp gỡ đối tác, trao đổi ý tưởng trong không gian mở đầy mảng xanh và khu vực relax.

Trong khi đó, yếu tố “Grow” với Atera Central được hiện thực hóa qua Lifestyle Center sôi động với trung tâm thương mại, sự kiện văn hóa đa quốc gia, workshop đào tạo và kết nối quỹ đầu tư. Đây là nơi cộng đồng đa văn hóa (Nhật - Hàn - Việt - Âu Mỹ) giao lưu, học hỏi và phát triển sự nghiệp. Mô hình còn hướng tới đáp ứng nhu cầu phát triển của gia đình thông qua các không gian dành riêng cho con trẻ học tập và sáng tạo, góp phần hỗ trợ sự phát triển của thế hệ kế cận.

Atera Central là khu đô thị tích hợp thế hệ mới đáp ứng nhu cầu không gian sống chất lượng tại Phố Nối, Hưng Yên (Ảnh phối cảnh: Atera Holdings).

Khi Khu kinh tế tự do Hưng Yên quy mô hơn 30.000ha với tổng vốn 18 tỷ USD vừa được tỉnh thông qua đề án thành lập, khi đi vào vận hành, cộng đồng chuyên gia sẽ tiếp tục gia tăng. Atera Central không chỉ đáp ứng mà còn dẫn dắt xu hướng, biến khu vực thành điểm đến lý tưởng cho nhân tài toàn cầu.

Từ nền tảng đó, Atera Central vượt lên khái niệm của một dự án bất động sản thông thường để trở thành khu đô thị tích hợp tiên phong - nơi sống, làm việc và phát triển liên tục bổ trợ cho nhau, tạo nên một hệ sinh thái đô thị tự hoàn thiện theo thời gian. Đây chính là sức hút khác biệt và giá trị lâu dài mà Atera Central mang lại tại tọa độ kinh tế mới phía Đông Thủ đô.

Thông tin chi tiết:

Atera Central

Địa chỉ dự án: Đường ĐT.380, khu công nghiệp Phố Nối B, Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên.

Website: ateracentral.com