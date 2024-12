Mô hình đô thị giải trí tại Vinhomes Grand Park

Doanh thu đến từ các đô thị giải trí

Đô thị giải trí là khái niệm chỉ một điểm đến được phát triển với đa dạng loại hình vui chơi giải trí. Hệ sinh thái đó thu hút và níu chân du khách, đem lại nguồn doanh thu, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong đó, điểm hấp dẫn nhất chính là công viên giải trí, yếu tố góp phần mang đến sức hút của điểm đến.

Công viên giải trí VinWonders nằm trong lòng công viên 36ha đã sẵn sàng cho ngày ra mắt (Ảnh: Vinhomes).

Những quốc gia đầu tư phát triển mô hình đô thị giải trí như Mỹ, Nhật, Singapore, Hàn Quốc… đều dẫn đầu ngành công nghiệp không khói.

Năm 2023, tổng doanh thu từ hệ thống công viên giải trí tại Mỹ đạt 28,4 tỷ USD. Tại châu Á, Singapore với diện tích 728 km2 nhưng đã đón 13,6 triệu lượt khách năm 2023 nhờ hệ sinh thái vui chơi giải trí "all in one" (tất cả trong một) trên đảo Sentosa với công viên chủ đề Universal Studios. Hàn Quốc đón gần 23 triệu lượt khách, thu về nguồn doanh thu 15 tỷ USD, với sức hút không nhỏ đến từ hệ thống công viên giải trí đa dạng như Lotte World, Everland, Legoland.

Nhờ mô hình công viên giải trí, ngành du lịch và nền kinh tế phát triển trên nhiều phương diện. Trong đó, bất động sản nằm gần tiện ích này cũng được hưởng lợi lớn với từ sức hút của trung tâm giải trí.

Nghiên cứu của hãng Lucrative Landmark Report (Mỹ) chỉ ra, công viên giải trí giúp giá trị các bất động sản trong khu vực tăng nhanh hơn và nhiều hơn những khu vực khác. Chẳng hạn, giá căn hộ gần công viên giải trí Walt Disney World (Mỹ) đã tăng đến 364% giá trị.

Sức hấp dẫn của mô hình đô thị giải trí tiên phong tại TPHCM

Với nhiều giá trị mang lại, bao gồm thúc đẩy ngành du lịch, kinh tế địa phương phát triển và làm gia tăng giá trị bất động sản trong khu vực, mô hình đô thị giải trí đã và đang trở thành xu hướng toàn cầu. TPHCM cũng không đứng ngoài đường đua với đại đô thị giải trí quy mô hàng đầu - Vinhomes Grand Park.

Cư dân và du khách đến với Vinhomes Grand Park khám phá hệ sinh thái tiện ích "all in one" của tổ hợp vui chơi - giải trí - mua sắm - ẩm thực, gồm đại công viên rộng 36ha, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, quảng trường Golden Eagle, tuyến phố thương mại dịch vụ Broadway, Ginza, đại lộ mua sắm Rodeo, sân tập golf 2 tầng 36 chỗ, sân tập pickleball, bến du thuyền…

Công viên giải trí VinWonders sắp ra mắt, có công suất phục vụ hàng chục nghìn lượt khách/ngày hứa hẹn tạo sức hút cho đô thị giải trí đầu tiên của Vinhomes tại miền Nam. Sự xuất hiện của VinWonders đưa Vinhomes Grand Park trở thành đại đô thị giải trí hấp dẫn khách du lịch hàng đầu TPHCM, đồng thời tạo nên ưu thế cho dòng sản phẩm bất động sản tại đây.

Mô hình đô thị giải trí thúc đẩy giá trị bất động sản (BĐS) tại Vinhomes Grand Park và khu Đông thăng hạng (Ảnh: Vinhomes).

Khi VinWonders sắp ra mắt, chuỗi nhà phố thương mại Broadway được nhiều nhà đầu tư quan tâm khi sở hữu vị trí gần nhất với công viên giải trí VinWonders và các tiện ích thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Vị trí đắc địa giúp các shop thương mại Broadway có thể triển khai đa dạng mô hình kinh doanh, đón nguồn khách ổn định, gồm 60.000 cư dân đại đô thị và khách vãng lai từ các tiện ích kế cận. Nếu không trực tiếp vận hành kinh doanh, nhà đầu tư có thể cho các bên khác thuê lại.

Broadway lọt tầm ngắm của giới đầu tư khi dễ dàng tiếp cận nguồn khách khổng lồ từ VinWonders (Ảnh: Vinhomes).

Broadway đang áp dụng chính sách bán hàng hấp dẫn, như: chính sách cam kết tiền thuê 6%/năm/giá bán; ưu đãi 18% khi khách thanh toán theo tiến độ; ưu đãi 21,5% khi thanh toán sớm trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán; chính sách vay tới 70% giá trị với mức lãi suất 0% trong 36 tháng; miễn 5 năm phí quản lý kể từ ngày nhận bàn giao...

Từ nay đến hết ngày 31/1/2025, khách hàng ký hợp đồng mua bán sẽ được nhận gói "Quà tặng Tết 2025 - Lộc vàng may mắn" với 25 chỉ vàng (tương đương 200 triệu đồng).

Sức hút từ mô hình đô thị giải trí Vinhomes Grand Park với điểm nhấn VinWonders sắp ra mắt là điểm cộng cho sản phẩm bất động sản tại Broadway. Cuối năm, khi hàng loạt lễ hội được tổ chức, thu hút du khách về trải nghiệm, nhiều cơ hội sẽ mở ra cho nhà đầu tư tại Vinhomes Grand Park.