MIK Group và câu chuyện làm mới mình

Tiên phong nâng cao chuẩn sống

Chào sân và ngay lập tức thành công với thương hiệu Imperia (Imperia Garden, Imperia Sky Garden, Imperia Smart City), MIK Group - đơn vị vừa được vinh danh "Top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam" năm 2024 nhanh chóng trở thành cái tên được chú ý khi mang đến một chất riêng trong phát triển các dự án nhà ở.

Với Imperia, các tiêu chuẩn cao cấp gắn với căn hộ đều được đưa vào sản phẩm, không chỉ khiến mỗi căn hộ trở nên tiện nghi, hiện đại hơn, mà bằng rất nhiều tiện ích lần đầu xuất hiện ở một dự án nhà ở cao tầng Thủ đô, như hệ thống an ninh 3 lớp, bể bơi trong nhà, ngoài trời, đường dạo bộ trên cao, vườn trong phố, vườn chân mây…, đã mang đến cho các chủ nhân căn hộ một trải nghiệm mới về khái niệm căn hộ cao cấp.

Imperia Smart City được vinh danh "Top 10 dự án nhà ở thương mại chất lượng nhất năm 2024".

Điều dễ nhận thấy ở MIK Group đó là với mỗi dự án, nhà phát triển này lại có cách làm mới mình thông qua sản phẩm cụ thể. Sau thành công của việc đưa ra và áp dụng các chuẩn cao cấp cho căn hộ tại những dự án mang thương hiệu Imperia, MIK Group lại tiếp tục chinh phục khách hàng bằng các chuẩn hạng A tại dự án The Matrix One. Khi khái niệm phong cách sống hạng A còn khá lạ lẫm với nhiều người thì qua The Matrix One, MIK Group đã định hình chuẩn hạng A theo cách của mình.

Đó là một quy trình khép kín từ kiến trúc, mật độ, tầm view (tầm nhìn) đến loại hình căn hộ, tiêu chuẩn bàn giao, mật độ… tất cả đều phải đạt chuẩn cao cấp, thỏa mãn tiêu chí của những khách hàng khó tính.

Đến thời điểm hiện tại, The Matrix One vẫn đang là dự án căn hộ có vị trí đẹp bậc nhất tuyến đường Lê Quang Đạo, sở hữu nhiều tiện ích nội ngoại khu, như kết nối với các tuyến đường xuyên tâm, công viên quy mô lớn… Với chuẩn hạng A, các căn hộ tại đây đều được trang bị hệ thống nhà thông minh (smart home) mang đến cho cư dân phong cách sống đẳng cấp, thượng lưu đúng nghĩa.

Căn hộ hạng A - The Matrix One trở thành một công trình biểu tượng mới tại khu vực Mỹ Đình.

Không chỉ chủ động áp dụng các chuẩn cao cấp, hạng A vào những dự án của mình, MIK Group còn được biết đến như một đơn vị luôn hoàn thiện công trình ở mức độ cao, chất lượng xây dựng, thi công nội, ngoại thất tốt, tỉ mỉ và nhận được sự hài lòng từ các khách hàng. Tại mỗi dự án, thông qua ngôn ngữ quy hoạch, thiết kế của mình, MIK Group còn giúp khách hàng tổ chức cuộc sống một cách khoa học, áp dụng và duy trì các thói quen tốt để cải thiện sức khỏe.

Chiến lược làm mới tại Imperia Signature Cổ Loa

Năm 2024 tiếp tục cho thấy nỗ lực không ngừng của nhà phát triển này trong quá trình làm mới chính mình. Đó là dự án Imperia Signature Cổ Loa mang phiên bản cao cấp nhất của dòng sản phẩm Imperia của MIK Group. Lần này, gu sống của công dân toàn cầu với căn hộ theo tiêu chuẩn khách sạn quốc tế "Global - Residences" được MIK Group lấy làm điểm nhấn.

Imperia Signature Cổ Loa được xây dựng theo tiêu chuẩn cao cấp nhất của thương hiệu Imperia.

Theo đó, một không gian sống áp dụng tiêu chuẩn cao cấp như khách sạn 5 sao ngay tại căn hộ được áp dụng. Từ vị trí dự án (trung tâm của trung tâm đại đô thị), cho đến đa tầng những tiện ích nội, ngoại khu đẳng cấp, những thiết kế nội thất đậm chất cá nhân hóa phục vụ nhu cầu năng động của thế hệ công dân toàn cầu mới.

Imperia Signature Cổ Loa là sự đột phá định hình phong cách sống của những công dân toàn cầu mới, kết hợp giữa căn hộ cao cấp tọa lạc tại vị trí trung tâm chiến lược và tiêu chuẩn khách sạn quốc tế. Sự chắt lọc tỉ mỉ trong từng chi tiết, từ thiết kế kiến trúc, quy hoạch tiện ích đa tầng, đến không gian căn hộ theo chuẩn quốc tế vừa là sự đổi mới lớn, vừa hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị cho các chủ nhân căn hộ.

Căn hộ mang phong cách Global - Residences hứa hẹn được các công dân toàn cầu yêu chuộng.

Tại đây, triết lý "vị nhân sinh" một lần nữa được MIK Group đẩy lên cao khi tập trung nuôi dưỡng tâm hồn và khơi nguồn kết nối cho mỗi khách hàng của mình.

Đơn cử như việc đề cao cảm xúc khách hàng, MIK Group cho rằng, trong thế giới ngày càng xa cách, nơi mạng xã hội thường làm con người cô lập hơn là kết nối, sức mạnh của thiết kế có thể tạo sự gắn kết và khơi gợi cảm xúc chân thật. Bằng cách tập trung đầu tư vào nội thất, không gian sống, sẽ tạo nên được những điểm chạm về ký ức, cảm xúc và trải nghiệm của mỗi khách hàng, từ đó, chăm sóc tốt hơn cho mảnh vườn tâm hồn mỗi người và mang đến nhiều hơn sự tích cực.

Phân khu The Cosmopolitan của Imperia Signature Cổ Loa hứa hẹn tạo điểm nhấn cho thị trường địa ốc đầu năm 2025.

Giai đoạn 1 của dự án đã thành công khi 1.700 căn hộ thuộc phân khu The Continenal được thanh khoản chỉ sau vài ngày ra mắt là minh chứng cho sức hút và thành công trong chiến lược làm mới chính mình của MIK Group.

Đại diện tập đoàn cho biết đang chuẩn bị ra mắt thêm phân khu The Cosmopolitan với 3 tòa căn hộ thuộc giai đoạn 2 của Imperia Signature Cổ Loa.