Mia Center Point - Dự án căn hộ trung tâm Liên Chiểu dự kiến cất nóc quý III

Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản Đà Nẵng duy trì đà phát triển ổn định. Ở một số khu vực trung tâm và ven biển, mặt bằng giá có xu hướng tăng, nhất là khi hạ tầng đô thị và các dự án trọng điểm được triển khai.

Cùng với đó, thông tin về khu thương mại tự do Liên Chiểu (FTZ) - mô hình đầu tiên tại Việt Nam - đang tạo thêm động lực mới cho thị trường. Hạ tầng giao thông, cảng biển, các khu công nghiệp - logistics liên tục được đầu tư, dự báo sẽ kéo theo nhu cầu nhà ở chất lượng cao cho đội ngũ chuyên gia và nhà quản lý.

Trong bối cảnh này, việc lựa chọn một dự án vừa có mức giá hợp lý, vừa bảo đảm chất lượng và tiến độ trở thành ưu tiên của nhiều khách hàng. Mia Center Point là một trong những dự án tại trung tâm quận Liên Chiểu, với mức giá công bố từ 39 triệu đồng/m² được đánh giá là cạnh tranh trong phân khúc căn hộ cao cấp hiện nay.

Phối cảnh dự án (Ảnh: Mia Center Point).

Mia Center Point dự kiến cất nóc quý III/2025 và bàn giao quý II/2026. Các căn hộ được thiết kế với hai ban công đón gió và ánh sáng tự nhiên, bàn giao kèm nội thất cao cấp. Dự án còn sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đa dạng: bể bơi panorama (toàn cảnh) trên mái, khu gym - spa - yoga, công viên cây xanh, sân chơi trẻ em, khu thương mại - siêu thị mini và hệ thống an ninh nhiều lớp.

Hình ảnh thực tế dự án (Ảnh: Mia Center Point).

Đại diện chủ đầu tư cho biết, chiến lược của Mia Center Point là tối ưu chi phí marketing để giữ giá bán hợp lý, nhằm mang lại giá trị thực cho khách hàng.

Vị trí của Mia Center Point tại trung tâm Liên Chiểu giúp dự án hưởng lợi từ hạ tầng và chính sách đặc thù của FTZ. Khi khu kinh tế này đi vào vận hành, nhu cầu thuê - mua nhà ở chất lượng sẽ gia tăng, mở ra tiềm năng phát triển bền vững cho các dự án trong khu vực.

Dự án hưởng lợi từ khu thương mại tự do (Ảnh: Mia Center Point).

Hiện Mia Center Point áp dụng ưu đãi tặng dàn điều hòa Multi trị giá 50 triệu đồng cho khách hàng thanh toán sớm, cùng chính sách thanh toán linh hoạt và hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Đây được xem là cơ hội phù hợp để sở hữu căn hộ tại khu vực trung tâm Liên Chiểu, vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa có tiềm năng đầu tư lâu dài.