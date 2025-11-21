MEYGROUP và hành trình kiến tạo không gian sống tinh khiết

Triết lý “Bất động sản tinh khiết” - Sang trọng bắt đầu từ sự trong lành

Với MEYGROUP, tinh khiết không phải là khái niệm trừu tượng, mà là chuẩn mực sống mới được định hình từ 3 yếu tố cốt lõi: Sinh thái, trong lành và kết nối. Tất cả được thiết kế để nuôi dưỡng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Tại đây, “tinh khiết” không chỉ là đặc tính môi trường, mà còn là trạng thái sống, nơi con người tìm thấy sự bình yên từ bên trong.

Từ Galia Hanoi, khái niệm “Bất động sản tinh khiết” được định danh bởi sự sang trọng, trong lành và nhân văn. Không phô bày, không ồn ã, sự sang trọng ở đây thể hiện qua cách chủ đầu tư mang thiên nhiên gửi gắm vào đường nét kiến trúc, cảnh quan và tiện nghi trọn vẹn, chạm tới cảm xúc của cư dân. Đó là nơi thiên nhiên, kiến trúc và con người cùng hòa quyện trong một nhịp sống an nhiên, tách biệt với nhịp sống đô thị.

Galia Hanoi tọa lạc tại đường Đỗ Mười (Yên Sở, Hoàng Mai) (Ảnh: CĐT).

Triết lý “tinh khiết” hiện diện trong từng chi tiết quy hoạch Galia Hanoi, không gian xanh được ưu tiên để tạo vi khí hậu tốt; nguồn nước sạch được kiểm soát nghiêm ngặt; không khí được lưu thông nhờ mật độ xây dựng hợp lý; tiện ích được quy hoạch nhằm tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng cân bằng.

Ngày 29/10, Galia Hanoi nhận Chứng chỉ Công trình xanh EDGE - Excellence in Design for Greater Efficiencies từ Tổ chức tài chính Quốc tế IFC. EDGE đánh giá hiệu quả công trình dựa trên ba thước đo: Tiết kiệm tối thiểu 20% năng lượng, 20% nước và 20% năng lượng hàm chứa trong vật liệu.

Theo kết quả thẩm định của IFC, Galia Hanoi đạt mức tiết kiệm 26% năng lượng, 28% nước và 32% năng lượng hàm chứa trong vật liệu - những con số phản ánh sự tối ưu trong thiết kế, lựa chọn vật liệu và phương án vận hành. Việc vượt ngưỡng các yêu cầu của EDGE không chỉ nâng cao tiêu chuẩn bền vững tại Hà Nội mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho cư dân: Giảm chi phí vận hành lâu dài, bảo vệ môi trường và cải thiện sức khỏe - tinh thần, qua đó góp phần xây dựng cộng đồng sống bền vững hơn.

Không gian sống xanh đa tầng sinh thái tại Galia Hanoi (Ảnh: CĐT).

Galia Hanoi được định hướng xanh ngay từ giai đoạn thiết kế. Mặt ngoài tòa nhà sử dụng kính Low-E giúp giảm thất thoát nhiệt và tiết kiệm điện năng cho hệ thống làm mát. Điện mặt trời được khai thác để chiếu sáng khu vực công cộng. Vật liệu như gạch không nung hay sàn bê tông mỏng giúp giảm năng lượng trong sản xuất.

Bên trong căn hộ, ánh sáng và thông gió tự nhiên được tối ưu, giảm phụ thuộc vào chiếu sáng nhân tạo và điều hòa. Những giải pháp này đồng thời nâng hiệu quả năng lượng tổng thể mà không làm tăng chi phí vận hành, củng cố giá trị “tinh khiết” như cốt lõi của chất sống tại Galia Hanoi.

Rivea Hanoi - Chương tiếp theo khẳng định chiến lược phát triển bền vững của MEYGROUP

Nếu Galia Hanoi được xem là biểu tượng cho triết lý “Bất động sản tinh khiết” tại Thủ đô, thì Rivea Hanoi là chương tiếp theo, nâng chuẩn sống ấy lên một tầm cao mới.

Tháp đôi Rivea Residences là biểu tượng bất động sản tinh khiết tiếp theo của MEYGROUP tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội (Ảnh: CĐT).

Rivea Hanoi là khu phức hợp hạng sang được quy hoạch theo triết lý “Flow of Continuity” - dòng chảy liền mạch của sự sống, kết nối 3 hợp phần: Rivea Residences (Sống) - Rivea Quarter (Giao thương) - Meyschool Đoàn Thị Điểm (Giáo dục). Tất cả tạo nên một hệ sinh thái trong lành, đồng bộ và bền vững, nơi cư dân được tận hưởng sự tinh khiết trong từng trải nghiệm sống mỗi ngày.

Dự án không chỉ kế thừa tinh thần “Bất động sản tinh khiết”, mà còn mở rộng giới hạn - nơi mỗi nhịp sống đều trong lành như hơi thở buổi sớm, mỗi góc xanh là lời mời gọi trở về với thiên nhiên, mỗi chi tiết quy hoạch là một cam kết về chất sống tinh hoa bền vững.

Vì thế, hành trình từ Galia Hanoi đến Rivea Hanoi không chỉ là sự nối dài danh mục dự án, mà là một tuyên ngôn kiên định và nhất quán của MEYGROUP: Đưa cư dân trở về với nhịp sống trong lành giữa lòng đô thị, nơi thiên nhiên và kiến trúc giao hòa tự nhiên, và những giá trị tinh khôi được gìn giữ trong từng trải nghiệm mỗi ngày.

Đây cũng là cách MEYGROUP góp phần tái định hình bản đồ bất động sản hạng sang tại Việt Nam, hướng đến một sự thịnh vượng hài hòa, nơi con người và thiên nhiên cùng phát triển trong một dòng chảy tinh khiết và bền vững.