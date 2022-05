May - Diêm Sài Gòn dốc sức cho dự án 6.000 tỷ đồng tại Hải Phòng

Phối cảnh tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê Chợ Sắt.

Đảm bảo an toàn khu vực kinh doanh mới cho bà con tiểu thương

Ông Chu Ngọc Minh, Phó tổng giám đốc Công ty CP May - Diêm Sài Gòn (May - Diêm Sài Gòn) cho biết, doanh nghiệp đang khẩn trương thực hiện thủ tục liên quan để đảm bảo tổ chức lễ động thổ dự án tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để chỉnh trang đô thị tại khu vực Chợ Sắt trong dịp kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng TP Hải Phòng.

Công ty đã chủ động đề xuất với TP Hải Phòng việc xây dựng công trình chợ tạm, đảm bảo địa điểm kinh doanh cho bà con. Trong thời gian thực hiện dự án, các tiểu thương sẽ được miễn tiền thuê mặt bằng tại chợ tạm. Đề xuất đã được UBND TP Hải Phòng chấp thuận.

Công ty đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng xây dựng công trình chợ tạm khang trang, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của khoảng 450 hộ kinh doanh. Chi phí xây chợ tạm không tính vào mức đầu tư của dự án.

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ tạm - nơi kinh doanh mới của các tiểu thương Chợ Sắt (Ảnh: May - Diêm Sài Gòn).

Ngày 15/3/2022, những tiểu thương cuối cùng tại Chợ Sắt cũ đã chuyển về khu vực chợ tạm. Mới đây, May - Diêm Sài Gòn đã phối hợp cùng công an thành phố Hải Phòng và công an quận Kiến An kiểm tra an toàn và nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy đối với dự án chợ tạm, đảm bảo an toàn môi trường kinh doanh trong chợ.

Phối cảnh dự án tổ hợp tại khu vực Chợ Sắt.

Trước đó, Công ty CP May - Diêm Sài Gòn đã trở thành nhà đầu tư dự án tổ hợp trung tâm thương mại tại Chợ Sắt, theo Quyết định số 3232/QĐ-UBND của UBND TP Hải Phòng ngày 12/10/2021. Đến tháng 12/2021, May - Diêm Sài Gòn cũng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, sẵn sàng triển khai dự án với việc thực hiện thủ tục ký quỹ cam kết thực hiện dự án với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nhà đầu tư kinh nghiệm của nhiều dự án nghìn tỷ

Theo quy hoạch, tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để chỉnh trang đô thị tại khu vực Chợ Sắt được xây dựng trên khu đất có diện tích 15.200 m2, cao 40 tầng với tổng chi phí thực hiện 6.060 tỷ đồng, trong đó May - Diêm Sài Gòn sẽ góp vốn 1.213 tỷ đồng. Chủ đầu tư cam kết thực hiện công trình trong vòng 36 tháng.

Trước khi đặt chân đến Hải Phòng, May - Diêm Sài Gòn đã ghi dấu ấn ở thị trường bất động sản miền Nam và có một hành trình "Bắc tiến" ấn tượng.

Tại TPHCM, May - Diêm Sài Gòn là chủ đầu tư dự án khu cao ốc Hòa Bình, nay đổi tên là The GoldView. Dự án được xây dựng trên khu đất trụ sở công ty rộng hơn 2,3 ha tại 346 Bến Vân Đồn, TPHCM, có tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng. Dự án đã được nghiệm thu hoàn thành vào tháng 12/2017.

Trong hành trình Bắc tiến, công ty đang thực hiện những dự án nghìn tỷ ở nhiều địa phương. Chẳng hạn như dự án khu nhà ở, dịch vụ thương mại thị trấn Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng; 2 dự án khu nhà ở đô thị với tổng mức đầu tư hơn 2.022 tỷ đồng tại Phú Thọ; dự án 1.713 tỷ đồng tại thị trấn Đồng Mỏ, Chi Lăng... Tại Hải Phòng, ngoài dự án 6.000 tỷ đồng, May - Diêm Sài Gòn còn thực hiện dự án phát triển khu dân cư tại thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo với tổng mức đầu tư hơn 783 tỷ đồng.

Giới đầu tư nhận định, chủ đầu tư May - Diêm Sài Gòn đã có những bước đi khôn ngoan và chiến lược đúng đắn khi thực hiện nhiều dự án tại các vị trí trung tâm hoặc tiệm cận các tuyến cao tốc trọng điểm.

"Việc trúng thầu dự án hơn 6.000 tỷ đồng, mang tính biểu tượng của thành phố Hải Phòng một lần nữa đã khẳng định thêm năng lực, uy tín của Công ty CP May - Diêm Sài Gòn", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Phối cảnh khách sạn 5 sao trong tổ hợp dự án.

Khi đi vào sử dụng, tổ hợp 5 sao tại khu vực Chợ Sắt sẽ có đầy đủ công năng như trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và khu vực văn phòng cho thuê. Cùng với phố Tam Bạc, phố Thế Lữ và các khu phố cổ xung quanh phát triển du lịch, dịch vụ, phát triển phố đi bộ, phát triển kinh tế đêm. Dự án sẽ bổ sung những thiếu hụt về dịch vụ ẩm thực, du lịch, bãi đỗ xe tĩnh và nhiều dịch vụ khác. Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ giải quyết nhu cầu về nơi ăn chơi mua sắm, phòng lưu trú hạng sang cho các chuyên gia nước ngoài, du khách...

Phối cảnh quảng trường trung tâm giữa 2 tòa tháp.

Đại diện chủ đầu tư đánh giá, sự nhộn nhịp mua bán, giao thương, du lịch mà dự án mang lại sẽ biến khu vực Chợ Sắt (Hải Phòng) sánh ngang với khu vực chợ Bến Thành (TPHCM), chợ Đồng Xuân (Hà Nội)...

"Tổ hợp 5 sao tại khu vực Chợ Sắt khi hoàn thành sẽ trở thành biểu tượng thời đại mới của Hải Phòng năng động và phồn vinh. Dự án cũng chính là một mốc son rực rỡ trên hành trình Bắc tiến của Công ty CP May - Diêm Sài Gòn", vị đại diện chia sẻ.