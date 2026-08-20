Masterise Homes tổ chức sự kiện tri ân khách hàng dự án Masteri Grand Coast

Sự kiện tái hiện tinh thần “Sống phong thái tự do” qua ánh sáng, âm nhạc, điện ảnh thực cảnh và công nghệ trình diễn.

Hành trình cảm xúc qua từng lớp “sóng” nghệ thuật

Lấy cảm hứng từ những con sóng vươn ra biển lớn, “Tự do trong từng nhịp sóng” mang đến trải nghiệm nghệ thuật về tinh thần tự do. Đây cũng là thông điệp “Sống phong thái tự do” Masterise Homes gửi gắm tại Masteri Grand Coast - nơi cư dân tự do vươn xa, an nhiên trở về và làm chủ lựa chọn.

“Tự do trong từng nhịp sóng” kể câu chuyện về phong thái sống tự do khác biệt tại Masteri Grand Coast (Ảnh: Masterise Homes).

Câu chuyện được dẫn dắt qua ba chương nghệ thuật bằng ngôn ngữ điện ảnh thực cảnh. “The Rise” mở đầu với khát vọng tiên phong; “The Journey” nối tiếp bằng hành trình trải nghiệm, kết nối; và “The Freedom” khép lại tại bến bờ an yên, nơi mỗi người tìm thấy tự do trong những giá trị mình lựa chọn.

Mỗi lớp sóng mở ra một tầng cảm xúc, dẫn dắt khán giả chạm đến tinh thần “Sống phong thái tự do” tại Masteri Grand Coast (Ảnh: Masterise Home).

Không chỉ kể câu chuyện về một phong cách sống, chương trình còn là dịp Masterise Homes dành riêng cho cộng đồng chủ nhân Masteri Grand Coast để tri ân sự tin tưởng, đồng thời tiếp nối hành trình đồng hành cùng khách hàng bằng những trải nghiệm được đầu tư chỉn chu.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Masterise Homes cho biết: “Tại Ocean City, chúng tôi không chỉ kiến tạo không gian sống theo chuẩn quốc tế mà còn đồng hành dài lâu cùng khách hàng. Với Masteri Grand Coast - dự án hoàn thiện bộ sưu tập Masteri, chúng tôi mong muốn mang đến phong thái sống tự do khác biệt và không ngừng nâng tầm trải nghiệm cho cư dân".

Tinh thần ấy được thể hiện qua những màn trình diễn đa sắc màu. Funky Smokes Band mở đầu với năng lượng hiện đại, phóng khoáng; Anh Tú đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc; Văn Mai Hương tạo điểm nhấn bằng giọng hát nội lực, đằm thắm. Mỗi nghệ sĩ một cá tính, cùng tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa của đêm diễn.

Mỗi nghệ sĩ mang đến một sắc màu riêng, cùng tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa tại “Tự do trong từng nhịp sóng” (Ảnh: Masterise Homes).

Không khí chương trình không chỉ hiện diện trên sân khấu mà còn trong cách mỗi khách mời tận hưởng không gian riêng. Hòa mình theo âm nhạc, giao lưu cùng nghệ sĩ, chờ đợi những lượt bốc thăm may mắn hay nhận quà từ chương trình đã tạo nên trải nghiệm gần gũi và giàu cảm xúc.

Tham dự sự kiện, chị Nguyễn Bích Ngọc chia sẻ: “Tôi ấn tượng với sự chỉn chu của Masterise Homes trong trải nghiệm khách hàng. Sân khấu, âm thanh, ánh sáng và các màn trình diễn đều được đầu tư, mang đến một buổi tối thư giãn. Sau sự kiện, tôi càng mong chờ được trải nghiệm không gian sống và tiện ích tại Masteri Grand Coast".

Thông qua chương trình, Masterise Homes tiếp tục đồng hành cùng khách hàng Masteri Grand Coast, không chỉ trong hành trình sở hữu tổ ấm mà còn qua những trải nghiệm và giá trị sống bền vững.

Masteri Grand Coast - Định hình phong thái sống tự do khác biệt giữa tâm điểm Ocean Park 2

Bền bỉ kiến tạo chuẩn mực sống khác biệt tại Ocean City, Masterise Homes đã tạo dấu ấn qua các dự án Masteri Waterfront, Masteri Lakeside, Masteri Trinity Square và Masteri Era Landmark. Masteri Grand Coast là “dấu ấn kết tinh” của hành trình ấy, kế thừa những giá trị đã bồi đắp để mở ra miền sống mang tinh thần “Sống phong thái tự do”.

Tinh thần ấy được định hình từ vị trí chiến lược tại trung tâm Ocean Park 2, hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng liên vùng với Metro số 8, số 14 cùng các công trình trọng điểm như cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Mễ Sở, Vành đai 3.5 và Vành đai 4. Khi kết nối ngày càng hoàn thiện, khoảng cách giữa miền sống khoáng đạt và nhịp sống trung tâm cũng được rút ngắn.

Masteri Grand Coast ôm trọn mặt hồ Wonders Wave Park, mở ra nhịp sống tự do giữa tâm điểm Ocean City (Ảnh: Masterise Homes).

Masteri Grand Coast nổi bật với vị trí ôm trọn mặt hồ Wonders Wave Park, kết hợp bốn công viên nội khu, tạo không gian sống rộng thoáng, gần gũi thiên nhiên và riêng tư.

Dự án sở hữu hệ tiện ích compound (khép kín) rộng nhất Masteri Collection với hơn 180 tiện ích, từ bể bơi, khu vui chơi, thể thao ngoài trời đến business lounge, thư viện và chuỗi tiện ích trong nhà. Cộng hưởng hệ sinh thái Ocean City, Masteri Grand Coast mang đến nhịp sống tiện nghi, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu vui chơi, thư giãn, học tập, kết nối và nghỉ ngơi.

Masteri Grand Coast sở hữu 180 hệ tiện ích liên hoàn compound (Ảnh: Masterise Homes).

Với tiêu chuẩn bàn giao cao cấp và vận hành theo chuẩn quốc tế, Masteri Grand Coast tiên phong kiến tạo chuẩn sống khác biệt, nơi cư dân tận hưởng thiên nhiên, tiện nghi và cộng đồng văn minh. Giữa Ocean City, dự án ghi dấu phong cách sống tự do qua không gian, kiến trúc và trải nghiệm đa tầng, hướng tới giá trị bền vững.

Từ 1/08 đến hết 30/9, Masterise Homes triển khai chương trình “Đồng hành kiến tạo giá trị - Nâng tầm trải nghiệm sống bền vững” dành cho khách hàng Masteri Grand Coast, với mức lãi suất đảm bảo 7,5%/năm trong 24 tháng cùng quà tặng 3 chỉ vàng dành cho mỗi khách hàng, theo điều kiện và chính sách áp dụng của chương trình.

Thông tin chi tiết tham khảo tại website Masterise Homes hoặc liên hệ hotline.