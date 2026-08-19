Giá bồi thường đất khu Mả Lạng cao nhất gần 500 triệu đồng/m2

UBND phường Cầu Ông Lãnh TPHCM vừa có dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo đối với khu Mả Lạng. Tổng diện tích đất thu hồi của dự án khu Mả Lạng là hơn 37.740m2, ảnh hưởng khoảng 1.042 trường hợp (gồm 1.029 hộ gia đình, cá nhân và 13 tổ chức).

Theo phương án, đơn giá quyền sử dụng đất để tính bồi thường, hỗ trợ được xác định theo từng tuyến đường, loại đất và vị trí. Mức cao nhất là hơn 484 triệu đồng/m2, áp dụng đối với đất ở đô thị vị trí 1, tiếp giáp đường Nguyễn Trãi.

Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo ở TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

Đối với đất ở, mức đơn giá đền bù cao thứ hai là hơn 457 triệu đồng/m2 tại vị trí 1, tiếp giáp đường Nguyễn Cư Trinh. Đất ở vị trí 1, tiếp giáp đường Trần Đình Xu, có đơn giá bồi thường quyền sử dụng đất là hơn 344 triệu đồng/m2.

Tại đường Nguyễn Trãi, đất ở vị trí 2, hẻm rộng từ 5m trở lên, độ sâu tính từ mép trong lề đường của mặt tiền đường dưới 100m, có đơn giá hơn 296 triệu đồng/m2; trường hợp độ sâu từ 100m trở lên là hơn 268 triệu đồng/m2.

Các mức đền bù đất ở tại các vị trí khác của khu Mả Lạng nằm trong khoảng từ hơn 163 triệu đồng/m2 đến gần 228 triệu đồng/m2.

Đối với đất thương mại, dịch vụ, mức cao nhất là hơn 339 triệu đồng/m2, áp dụng tại vị trí 1, tiếp giáp đường Nguyễn Trãi. Tiếp theo là mức hơn 320 triệu đồng/m2 tại vị trí 1, tiếp giáp đường Nguyễn Cư Trinh và hơn 241 triệu đồng/m2 tại vị trí 1, tiếp giáp đường Trần Đình Xu.

Ngoài ra, phương án xác định đơn giá quyền sở hữu căn hộ để tính bồi thường, hỗ trợ theo từng tầng. Mức cao nhất tại tầng 1 là hơn 70 triệu đồng/m2, sau đó giảm còn hơn 62 triệu đồng/m2 ở tầng 2, gần 61 triệu đồng/m2 ở tầng 3, hơn 58 triệu đồng/m2 ở tầng 4 và gần 56 triệu đồng/m2 ở tầng 5.

Phương án cũng hỗ trợ tiền thuê nhà đối với hộ có 4 nhân khẩu trở xuống là 8 triệu đồng/hộ/tháng. Hộ có từ 5 nhân khẩu trở lên được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng, nhưng tổng mức không quá 24 triệu đồng/hộ/tháng.

Thời gian hỗ trợ tạm cư là 6 tháng. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa thể xây dựng nhà ở mới do thi công dự án thì đơn vị thi công chịu trách nhiệm chi trả tiền thuê nhà từ ngày bàn giao mặt bằng đến khi việc thi công không còn cản trở xây dựng nhà ở mới.