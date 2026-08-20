4 nguyên nhân khiến tủ đông bị đóng tuyết và mẹo xử lý chuẩn chuyên gia

Nhiều gia đình thường gặp tình trạng ngăn đá hoặc tủ đông tích tụ những mảng tuyết dày cộm chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Lớp đá bám cứng không chỉ khiến việc lấy thực phẩm trở nên khó khăn mà còn khiến thiết bị làm lạnh kém hiệu quả và tiêu tốn nhiều điện năng hơn.

Thực tế, nguyên nhân gây đóng tuyết phần lớn bắt nguồn từ những thói quen dùng đồ hàng ngày hoặc do một vài lỗi kỹ thuật nhỏ. Dưới đây là những lý do phổ biến và cách xử lý đơn giản giúp tủ đông nhà bạn luôn thông thoáng, bền bỉ.

Những thói quen nhỏ khi sử dụng tủ đông có thể khiến tuyết tích tụ nhanh hơn (Ảnh: TBM).

Cửa tủ đóng không khít hoặc gioăng cao su bị hở

Mỗi khi cửa tủ bị hở hoặc mở quá lâu, không khí ẩm bên ngoài sẽ tràn vào trong. Hơi ẩm gặp nhiệt độ âm sẽ nhanh chóng ngưng tụ và đóng băng thành những lớp tuyết bám đầy quanh thành tủ.

Bạn nên thường xuyên kiểm tra dải gioăng cao su viền quanh mép cửa xem có bị bám vụn thức ăn, nứt rách hay chai cứng hay không. Chỉ cần lau sạch cặn bẩn dính ở viền cửa hoặc thay mới miếng gioăng đã xuống cấp, cửa tủ sẽ lại hít chặt và ngăn hơi ẩm xâm nhập hiệu quả.

Thói quen cất đồ ăn còn nóng vào tủ

Nhiều người có thói quen cho ngay phần thức ăn thừa vừa nấu xong vào tủ đông để bảo quản. Hơi nóng bốc lên mang theo lượng ẩm rất lớn, khi gặp luồng khí lạnh sẽ lập tức biến thành các mảng tuyết phủ lên bề mặt thực phẩm và vách ngăn.

Cách khắc phục vô cùng đơn giản: Hãy luôn để thức ăn nguội hẳn ở nhiệt độ phòng rồi mới đóng hộp kín và cất vào tủ đông. Thói quen nhỏ này giúp giảm áp lực làm lạnh cho máy và ngăn chặn tuyết hình thành.

Nhồi nhét quá nhiều thực phẩm

Việc tận dụng từng khoảng trống để chứa đồ ăn vô tình bịt kín các khe thổi gió lạnh bên trong tủ. Khi luồng khí lạnh không thể lưu thông đồng đều, tuyết sẽ bắt đầu tích tụ loang lổ ở các góc và vách tủ.

Theo các chuyên gia thiết bị gia dụng, bạn nên chừa một khoảng trống tối thiểu khoảng 2,5 cm giữa thực phẩm và vách sau của tủ. Hãy chia nhỏ các gói đồ to thành từng phần vừa ăn, tránh dùng hộp quá cỡ chèn ép cửa gió để luồng không khí mát được phân bổ nhịp nhàng.

Lỗi kỹ thuật ở hệ thống xả tuyết

Nếu bạn đã thay đổi thói quen nhưng tủ vẫn đóng tuyết dày đặc sau vài ngày, rất có thể hệ thống tự xả tuyết bên trong đang gặp trục trặc. Các bộ phận như bộ gia nhiệt, cảm biến nhiệt, bo mạch điều khiển hoặc đường ống thoát nước bị tắc đều khiến chu trình làm tan băng định kỳ ngừng hoạt động.

Khi lớp đá đóng quá dày, bạn hãy rút phích cắm điện để tủ tự rã đông từ từ và dùng khăn mềm thấm nước. Tuyệt đối không dùng vật sắc nhọn để cạy đập đá hay dùng máy sấy tóc thổi nhiệt, vì việc này rất dễ làm thủng dàn lạnh và cháy hỏng linh kiện. Nếu sau khi rã đông mà đá vẫn nhanh chóng bám dày trở lại, bạn nên liên hệ thợ kỹ thuật chuyên nghiệp để kiểm tra và thay thế bộ phận bị lỗi.