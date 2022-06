Lý do The Zei thu hút người nổi tiếng

Tâm điểm bất động sản phía Tây Hà Nội

Sở hữu vị trí đắc địa, dễ dàng kết nối với các tiện ích xung quanh, The Zei được chủ đầu tư kỳ vọng là một trong những dự án đắt giá hàng đầu tại phía Tây Thủ đô. Điều này được minh chứng không chỉ bởi cộng đồng cư dân tinh hoa đã an cư tại dự án mà còn bởi trải nghiệm của người nổi tiếng.

Thời gian vừa qua, The Zei thu hút sao và người nổi tiếng, thành công trong nhiều lĩnh vực đến tham quan và tìm hiểu dự án để xây đắp tổ ấm tương lai như cặp đôi Huy Trần - Ngô Thanh Vân, Bình An - Phương Nga hay diễn viên Đình Tú…

Diễn viên Đình Tú thích thú với sảnh đón tiếp như khách sạn 5 sao tại The Zei.

The Zei là tổ hợp căn hộ cao cấp đặc biệt đầu tư và đề cao lối sống trải nghiệm với tiện ích theo chuẩn quốc tế. Hệ thống tiện ích cao cấp được phát triển theo chiều dọc của tòa nhà 42 tầng gồm: Trung tâm thương mại, không gian cộng đồng, thư viện, co-working, bể bơi, phòng gym và yoga, sân chơi trẻ em và điểm nhấn "bộ tứ vườn xanh" độc quyền tầng 42. Đây hứa hẹn là nơi khẳng định lối sống đa trải nghiệm của gia chủ và biết tận hưởng từng giá trị của cuộc sống.

Huy Trần ghé thăm và yêu thích văn hóa sống đa trải nghiệm tại The Zei.

"Chạm" tới The Zei, những cặp đôi nổi tiếng muốn tìm về không gian sống an yên đúng nghĩa, bỏ lại sau lưng ánh đèn sân khấu hay những chuyến công tác dài ngày. Cặp đôi Bình An - Phương Nga chia sẻ mong muốn sở hữu ngôi nhà để "nghỉ dưỡng" ngay trong thành phố. The Zei thuyết phục những cư dân thời thượng này bởi chuỗi tiện ích khác biệt, giúp tái tạo nguồn năng lượng tích cực với các hoạt động thư giãn tinh thần, rèn luyện thể chất, nghỉ dưỡng ngay tại nhà.

Những kỳ vọng về không gian sống lý tưởng của Bình An và Phương Nga được tìm thấy tại The Zei.

"Với những người nổi tiếng, giá trị sống mà họ theo đuổi cốt lõi nằm ở phong cách được hình thành từ trải nghiệm sống đắt giá. Đó cũng là giá trị mà mỗi căn hộ tại The Zei kiến tạo, giúp mỗi gia chủ khẳng định được gu sống khác biệt, thỏa mãn cái tôi của một tầng lớp khách hàng khó tính", chủ đầu tư cho biết.

The Zei chỉ cách sân vận động quốc gia Mỹ Đình 6 phút, cư dân The Zei sẽ được thưởng thức những trận cầu đỉnh cao ngay gần nhà. Vị trí này còn dễ dàng kết nối với khu vực lõi của thành phố khi tuyến đường sắt đô thị số 3, lộ trình Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km được đưa vào vận hành trong tương lai. Với vị trí vàng tại trái tim Mỹ Đình, The Zei sẽ là điểm đến của những khách hàng có nhu cầu mua nhà để ở hay cho thuê lưu trú.

Bất động sản khu vực Mỹ Đình trên đà tăng nhiệt

Đòn bẩy hạ tầng là một trong những yếu tố khiến bất động sản (BĐS) Tây Hà Nội, đặc biệt là khu vực Mỹ Đình có sức bật mạnh mẽ, hàng loạt công trình, dự án về giao thông liên tiếp được đầu tư. Tiêu biểu phải kể đến như tuyến đường Tây Thăng Long, cao tốc Đại lộ Thăng Long, các tuyến giao thông huyết mạch như Vành đai 3, Quốc lộ 32, Lê Đức Thọ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Nguyễn Cơ Thạch…

Cơ sở hạ tầng khu vực Mỹ Đình phát triển, tạo tiềm năng tăng giá thị trường bất động sản (Ảnh: The Zei).

Trong quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, phía Tây sẽ trở thành trung tâm hành chính, thương mại quốc gia mới của thủ đô, kéo theo sự dịch chuyển các cơ quan đầu ngành cả nước. Khu vực này cũng hội tụ những điểm thể thao, giải trí tầm cỡ quốc tế như sân vận động Mỹ Đình, đường đua F1; quy tụ nhiều trường học từ mầm non đến đại học trường Đoàn Thị Điểm, trường Quốc tế Nhật Bản... và cả các cơ sở chăm sóc sức khỏe uy tín như: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, Bệnh viện Công an 198...

Hạ tầng xã hội liên tục "thay áo mới" cùng với hệ thống dịch vụ tiện ích chất lượng, Mỹ Đình trở thành nơi thu hút cộng đồng cư dân ưu tú. Đó là tầng lớp trí thức, doanh nhân, đội ngũ chuyên gia, người nước ngoài, người nổi tiếng…, những người không chỉ thành đạt và giàu có mà còn tiêu chuẩn sống rất khắt khe.

Trong vòng một năm trở lại đây, khu vực này cũng ghi nhận mức tăng giá. Giá nhà đất thổ cư tăng từ 15-30%. Các dự án cao cấp với điểm nhấn là chuỗi tiện ích giúp nâng tầm trải nghiệm sống được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong trung và dài hạn.

Thừa hưởng tiềm năng tăng giá cao từ thị trường bất động sản tại Mỹ Đình, cùng chuỗi giá trị nội tại đến từ vị trí, hệ thống tiện ích, chất lượng sống cao, dự án căn hộ cao cấp The Zei được quan tâm bởi cộng đồng tinh hoa tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết:

Hotline: 0971 19 91 91