Lý do The Xanh 2 trở thành tọa độ ngắm pháo hoa đắt giá ở Cát Bà

Bãi tắm Các Bà (Ladies Beach) tại vịnh trung tâm Cát Bà (Hải Phòng) những ngày đầu tháng 5 trở thành sân khấu nghệ thuật sống động, nơi ánh sáng hòa quyện cùng những đường lượn ngoạn mục và vòng xoáy táo bạo của các vận động viên diễn tập "Bản giao hưởng Đảo Xanh" (Symphony of The Green Island).

Bãi tắm Các Bà hóa sân khấu nghệ thuật sống động (Ảnh: Ánh Dương).

Tầm nhìn đắt giá từ không gian sống tầng cao

Cách bãi tắm Các Bà vài bước chân, tòa tháp The Xanh 2 sở hữu vị trí nổi bật giữa lòng "Thành phố vịnh trung tâm" Xanh Island. Với cao độ lý tưởng và thế đất tựa núi hướng biển, cùng thiết kế độc đáo dựa trên văn hóa bản địa, tòa tháp được ví như con thuyền mộc vững chãi đón sóng đại dương, mở ra một không gian sống tràn đầy năng lượng.

Từ ban công, chủ nhân căn hộ phóng tầm mắt thu trọn vẻ đẹp biển trời Cát Bà. Đây cũng là nơi sở hữu hướng nhìn trực diện ra bãi tắm Các Bà, là sân khấu trình diễn nghệ thuật hoành tráng "Bản giao hưởng đảo xanh" với quy mô đầu tư gần 200 tỷ đồng.

Tòa tháp The Xanh 2 với vị trí nổi bật tại dự án Xanh Island (Ảnh: Sun Property).

Nhờ vị trí đắt giá này, tòa tháp The Xanh 2 trở thành nơi có thể ngắm trọn các màn trình diễn ngoạn mục. Trong từng nhịp pháo hoa rực rỡ, từng cú nhào lượn táo bạo của các vận động viên, từng cung bậc âm thanh dội vang từ biển cả, chủ nhân tòa căn hộ The Xanh 2 không chỉ là khách thưởng ngoạn mà còn là một phần trong "Bản giao hưởng Đảo Xanh" theo cách riêng.

Mỗi căn hộ là một "khán đài" riêng

Khác biệt đáng giá của The Xanh 2 so với "người tiền nhiệm" The Xanh 1 ra mắt trước đó là số lượng căn hộ tầm nhìn pháo hoa vượt trội, giúp nâng tầm trải nghiệm của cư dân lên một đẳng cấp mới.

Mỗi căn hộ được thiết kế rộng thoáng cùng hệ cửa kính lớn (Ảnh: Ánh Dương).

Nhờ thiết kế thông minh, từng căn hộ được trau chuốt tỉ mỉ để tối ưu trải nghiệm thị giác: chiều cao trần lên đến 3,5m, ban công rộng thoáng 1,2m, cùng hệ cửa kính lớn kéo dài từ sàn đến trần, mang đến tầm nhìn hướng trọn ra biển và sân khấu trung tâm. Từ chính căn nhà thứ hai của mình, cư dân có thể thoải mái tổ chức những bữa tiệc riêng tư, thưởng lãm màn trình diễn ánh sáng, pháo hoa sống động giữa đại dương.

Đặc quyền ngắm pháo hoa trong không gian riêng tư dành cho cư dân (Ảnh: Sun Property).

Hòa trong chất sống sôi động của "Thành phố vịnh trung tâm" Xanh Island, tòa tháp The Xanh 2 được kiến tạo như một không gian nghệ thuật, nơi trải nghiệm thị giác và cảm xúc được nâng lên thành phong cách sống. Vậy nên sở hữu một căn hộ tại đây là sở hữu "một khán đài riêng" - nơi mỗi khoảnh khắc đời thường đều có thể trở nên lãng mạn và khác biệt.

Lựa chọn của giới sưu tầm bất động sản tầm nhìn pháo hoa

Không chỉ dừng lại ở giá trị tận hưởng, chủ nhân các căn hộ tầm nhìn pháo hoa tại The Xanh 2 còn sở hữu giá trị sinh lời bậc nhất dự án, đón đầu xu hướng nghỉ dưỡng cao cấp tại Cát Bà.

Những sản phẩm BĐS tầm nhìn pháo hoa đã và đang chứng minh vị thế khác biệt trên thị trường, được giới đầu tư săn đón như một tài sản danh giá. Đơn cử như dự án Sun Symphony Residence (Đà Nẵng) tọa lạc bên dòng sông Hàn thơ mộng, mỗi căn hộ tại đây không chỉ sở hữu vị trí đắc địa mà còn mang đến đặc quyền chiêm ngưỡng trọn vẹn những màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao.

Theo các chuyên gia, những dự án có tầm nhìn ngắm lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng luôn nằm trong nhóm có thanh khoản cao, nhờ hội tụ cả giá trị tận hưởng và tiềm năng đầu tư vượt trội.

Show diễn "Bản giao hưởng Đảo Xanh" chuẩn bị ra mắt trong tháng 5 (Ảnh: Sun Property).

Trong bối cảnh Cát Bà đang chuyển mình mạnh mẽ theo định hướng du lịch bốn mùa, lượng khách tăng trưởng ấn tượng, chỉ riêng 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đã đón hơn 50.000 lượt, nhu cầu lưu trú chất lượng cao đang gia tăng mạnh mẽ. Khi đại tiệc trình diễn "Bản giao hưởng Đảo Xanh" ra mắt trong tháng 5, The Xanh 2 với tầm nhìn trực diện sân khấu và bãi tắm được kỳ vọng sẽ trở thành "tọa độ vàng" không nên bỏ qua.

Không chỉ phù hợp để làm "second home", các căn hộ tại đây còn là lựa chọn lý tưởng để khai thác kinh doanh theo mô hình homestay cao cấp hoặc cho thuê ngắn ngày. Ngoài thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích cao cấp nội tòa và cả quần thể Xanh Island, mỗi căn hộ đều được Sun Group bàn giao với nội thất liền tường cao cấp (không bao gồm đồ điện tử), tích hợp hệ thống kiểm soát QR code thông minh và dịch vụ house-keeping (giữ nhà) chuyên nghiệp.

Dự án Xanh Island hội tụ giá trị tận hưởng và tiềm năng đầu tư vượt trội (Ảnh: Sun Property).

Với lượng khách ổn định và nhu cầu trải nghiệm riêng tư ngày một tăng, hiệu suất sinh lời từ dòng căn hộ tầm nhìn trực diện pháo hoa tại tòa tháp The Xanh 2 được đánh giá vượt trội so với các loại hình lưu trú khác.