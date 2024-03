Lý do nào khiến TPHCM không có dự án căn hộ mới?

Tại họp báo kinh tế xã hội TPHCM chiều 28/3, ông Vũ Anh Dũng, Phó trưởng phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TPHCM trả lời báo chí về nội dung 2 tháng đầu năm TPHCM không có dự án mới mở bán.

Trước đó như báo chí phản ánh, dữ liệu từ một đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản cho biết trong 2 tháng đầu năm nay, thị trường căn hộ tại TPHCM và vùng phụ cận (Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An và Tây Ninh) không ghi nhận thêm dự án mở bán mới.

Trước phản ánh trên, ông Dũng cho biết trong 2 tháng qua, trên địa bàn TPHCM, Sở Xây dựng nhận được 2 hồ sơ đề nghị thông báo đủ điều kiện huy động vốn, tuy nhiên qua xem xét thì cả 2 dự án nêu trên đều chưa đủ điều kiện.

Ông Vũ Anh Dũng, Phó trưởng phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng (Ảnh: Thành Nhân).

Như vậy, dự án mới mong muốn mở bán là có nhưng chưa đủ điều kiện theo quy định. Thực tế vẫn có sản phẩm nhà ở trong dự án được chủ đầu tư đưa ra thị trường nhưng là những dự án mà trước đây đã được Sở thông báo đủ điều kiện bán theo quy định.

Theo số liệu của Cục Thống kê, 2 tháng đầu năm, doanh thu kinh doanh bất động sản tăng 20,1% so với cùng kỳ. Do đó, nguyên nhân chưa phải hoàn toàn do lo ngại tâm lý thị trường chưa hồi phục.

Theo Sở Xây dựng, nguồn cung của từng loại hình nhà ở sẽ do lực cầu của thị trường quyết định và chiến lược kinh doanh của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong dài hạn yếu tố pháp lý dự án sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn cung.

Theo số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mới, năm 2022 có 2 dự án nhà ở mới được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Năm 2023 có 2 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư và quý I năm nay có 1 dự án nhà ở được chấp thuận. Mặc dù chưa có số liệu chính thức từ Sở Tài nguyên và Môi trường, nhưng qua theo dõi thì Sở Xây dựng chưa thấy dự án nhà ở mới được giao đất.

Ngoài ra, nhiều dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư nhưng còn vướng các thủ tục về nghĩa vụ tài chính, đất đai, quy hoạch, thậm chí có dự án phải rà soát lại pháp lý dự án, nguồn gốc đất.

Do đó, khi Sở Xây dựng xem xét đủ điều kiện huy động vốn thì các dự án nhà ở thuộc các trường hợp này sẽ không đáp ứng.

TPHCM ra nhiều phương án để khơi thông nguồn cung

Về giải pháp khơi thông nguồn cung, đặc biệt là các dự án nhà ở phân khúc trung cấp, bình dân. Như đã trình bày nêu trên, vướng mắc pháp lý dự án không chỉ đến duy nhất từ Sở Xây dựng mà đến từ nhiều sở ngành khác nhau.

TPHCM đã nhận thấy vấn đề này, do đó không phải chờ đến thời gian tới mà thành phố đã có nhiều giải pháp, chỉ đạo giải quyết.

Để tháo gỡ khó khăn, thành phố đã lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư (Ảnh minh họa: Hải Long).

UBND thành phố đã ban hành công văn để triển khai thực hiện một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Trong đó, thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức thực hiện các nội dung trọng tâm thuộc trách nhiệm của đơn vị mình để cùng tháo gỡ các vướng mắc trong các dự án nhà ở và bất động sản trên địa bàn.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư do Chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng

UBND TP đã thống nhất hướng giải quyết là phân nhóm có cùng vướng mắc cụ thể, giao trách nhiệm trực tiếp cho các sở, ngành chủ trì tháo gỡ đối với các nhóm vướng mắc thuộc chức năng, lĩnh vực quản lý của mình.