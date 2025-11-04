Lý do hệ thống tua-bin điện gió tại Vinhomes Green Paradise không đặt gần bờ

Khi sự tĩnh lặng trở thành chuẩn mực mới của xa xỉ

Theo báo cáo của Knight Frank, có tới 78% giới siêu giàu toàn cầu sẵn sàng chi trả thêm 30-50% chỉ để sở hữu một nơi không bị làm phiền bởi tiếng ồn và đám đông. Con số tưởng chừng khô khan ấy lại phản ánh xu hướng sống trong kỷ nguyên đô thị hóa. Khi ô nhiễm tiếng ồn trở thành “căn bệnh thời đại”, thì sự tĩnh lặng trở thành chuẩn mực mới của sự xa xỉ - vô hình nhưng vô giá.

Không phải ngẫu nhiên mà Đan Mạch - quốc gia nhiều năm liền dẫn đầu bảng xếp hạng hạnh phúc thế giới - lại đặt sự yên bình làm cốt lõi cho triết lý sống Hygge. Người Đan Mạch sẵn sàng chi 34 tỷ USD xây đảo nhân tạo ngoài khơi chứa 600 tua bin gió khổng lồ để vừa sản xuất năng lượng sạch, vừa bảo vệ không gian sống yên tĩnh trên đất liền. Ở đó, năng lượng tái tạo và yên bình tinh thần là hai mặt của một giá trị sống.

Vinhomes Green Paradise sử dụng 100% năng lượng tái tạo, trong đó có hệ thống điện gió trên biển Cần Giờ, cách bờ tới 20km (Ảnh: CĐT).

Tinh thần đó được tái hiện trọn vẹn tại Vinhomes Green Paradise - siêu đô thị ESG++ tọa lạc ở Cần Giờ của TPHCM. Dự án được vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo từ điện gió và điện mặt trời, sử dụng pin lưu trữ thay thế máy phát xăng dầu. Đi cùng là hệ thống quản lý thông minh ứng dụng IoT, AI, Big Data và mô hình giao thông xanh, xử lý rác thải công nghệ cao, tái chế và tuần hoàn nước khép kín…

Điểm nhấn của dự án là hệ thống điện gió ngoài khơi Cần Giờ - nơi Vingroup không chỉ khai thác sức gió tự nhiên để tạo ra năng lượng sạch, mà còn đưa các tua-bin ra xa bờ tới 20km, gấp 4-5 lần so với thông lệ quốc tế. Quyết định này, dù đòi hỏi chi phí đầu tư lớn hơn, nhưng giá trị mang lại cũng vượt trội hơn: vừa bảo vệ hệ sinh thái biển và rừng ngập mặn, vừa mang đến cho cư dân tinh hoa một đặc quyền xa xỉ, đó là sự yên tĩnh.

Đầu tư xứng tầm cho nơi sống yên bình

Trên thế giới, tiếng ồn từ tua-bin gió vốn được xem là thách thức lớn với các dự án gần khu dân cư, khi chuyển động của cánh quạt và dòng khí có thể tạo ra âm thanh liên tục, lan xa theo mặt nước. Mức độ ồn của tua-bin gió ở khoảng cách 350m có độ ồn 35÷45dB. Ở gần trục cánh quạt của các tua-bin gió công suất lớn, độ ồn có thể vượt 100dB. Đây là âm thanh cực lớn, như nhạc rock, tiếng máy bay cất cánh hoặc tiếng ồn từ công trường xây dựng.

Trong khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị mức ồn tối đa ở khu dân cư chỉ nên dưới 55dB vào ban ngày và 45dB vào ban đêm, thì việc đặt tua-bin gần bờ là rủi ro lớn với không gian sống cao cấp.

Vì thế, Vingroup đã lựa chọn phương án khó hơn nhưng nhân văn hơn: đưa hệ thống tua-bin ra xa gấp nhiều lần so với quy chuẩn để đảm bảo cư dân Vinhomes Green Paradise có thể tận hưởng sự tĩnh tại trọn vẹn. Đó không chỉ là kỹ thuật, mà là một tuyên ngôn sống được thiết lập cho siêu đô thị ESG++: sự yên tĩnh phải được bảo vệ như một tài sản, một giá trị văn hóa.

Tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, những tua-bin gió được đưa ra xa bờ tới 20km - gấp 4 đến 5 lần so với khoảng cách thông thường của các dự án điện gió hiện nay (Ảnh: CĐT).

Thực tế, đầu tư điện gió ngoài khơi đòi hỏi chi phí gấp đôi, thậm chí gấp ba so với điện gió trên đất liền. Nhưng đổi lại, lựa chọn này giúp siêu đô thị Vinhomes Green Paradise trở thành một hệ sinh thái năng lượng tự chủ, không phát thải, vận hành theo tiêu chuẩn ESG++ và định hình tương lai phát triển xanh của TPHCM. Đó cũng là chiến lược bền vững của Vingroup tại Cần Giờ, khi không chỉ kiến tạo không gian sống cao cấp, mà còn tôn trọng những giá trị tự nhiên làm nên linh hồn của vùng đất.

Không dừng lại ở năng lượng, toàn bộ quy hoạch Vinhomes Green Paradise đều được tính toán để tương thích với hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ - tạo nên cảnh quan “rừng - biển - đô thị” hòa quyện.

Đơn cử, thay vì dùng phương pháp phun cát truyền thống, Vingroup lựa chọn công nghệ gia cố bùn san lấp K-DPM hiện đại bậc nhất thế giới của Nhật Bản, dù chi phí cao hơn giải pháp truyền thống 5-10 lần. Công nghệ này vừa giúp tái tạo tài nguyên, giảm phụ thuộc vào cát tự nhiên, vừa giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh trong giai đoạn san lấp. Công nghệ K-DPM còn giúp giảm thiểu rủi ro sụt lún, kiến tạo nền móng vững chắc để Vinhomes Green Paradise có thể vận hành an toàn và bền vững lâu dài.