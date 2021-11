Lý do đô thị "tất cả trong một" được ưa chuộng

Dân trí Không gian sống an yên với hàng loạt tiện ích nội, ngoại khu hiện đại trong bán kính vài bước chân nhưng vẫn đảm bảo gần gũi thiên nhiên… được nhiều người, nhất là giới nhà giàu ưa chuộng trong bối cảnh hiện nay.

Bên cạnh xu hướng sắm những căn second home ở những địa danh du lịch, view biển hoặc giữa đồi núi mát mẻ, những căn hộ tọa lạc trong khu đô thị tiện nghi là lựa chọn của giới nhà giàu.

Ngoài mục đích thư giãn, tái tạo năng lượng, tận hưởng tiện nghi tuyệt đối từ hệ thống trang thiết bị hiện đại và nội thất sang trọng, một căn "first home" lý tưởng còn cần đáp ứng các nhu cầu sống cơ bản của một gia đình đa thế hệ gồm: trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên cây xanh, địa điểm giải trí, thể thao, làm đẹp… Đó cũng là lý do các khu "đô thị trong đô thị" như Phú Mỹ Hưng, Thảo Điền… tọa lạc giữa lòng thành phố với vành đai tiện ích vây quanh hút khách giàu mua ở, giới đầu tư mạnh tay ra tiền.

Với lợi thế nội khu đầy ắp các dịch vụ, tiện ích ngay ngưỡng cửa, hệ thống chăm sóc sức khỏe và giáo dục là ưu tiên hàng đầu, những khu đô thị tiện ích khép kín "all in one" cho cư dân cảm giác sống tách biệt với xô bồ phố thị, nhưng vẫn hiện đại và tiện nghi bậc nhất. Sở hữu lợi thế tương tự khi tọa lạc trên tuyến phố tài chính "tỷ đô" đắt giá hàng đầu Nam Sài Gòn, dự án The Peak Garden đáp ứng nhu cầu của cư dân về các khía cạnh: Dịch vụ y tế, giáo dục quốc tế, trung tâm thương mại đẳng cấp, nhà hàng - khách sạn sang trọng…

The Peak Garden với hệ thống cây xanh, mặt nước hơn 1 hecta.

Không chỉ có không gian sống đầy đủ tiện ích, khu đô thị thượng lưu còn hình thành cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại, xứng tầm với các chủ nhân của The Peak Garden. GS.TS Nguyễn Minh Hòa, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển TPHCM từng nhận định rằng dịch bệnh đã làm cho nhân loại phải tư duy lại về cuộc sống của họ. "Sống như thế nào", "phát triển ra sao" trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu.

Chất lượng sống của cư dân The Peak Garden sẽ được nâng tầm khi không chỉ cơ sở hạ tầng khu Nam thành phố hoàn thiện, mà còn nhờ vào hệ thống tiện ích đạt chuẩn cao cấp mà chủ đầu tư kiến tạo. Ngoài các tiện ích dịch vụ, giáo dục, thì chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cũng là yếu tố được chú trọng và ưu tiên hàng đầu của dự án khi không chỉ có "hành lang xanh" bốn lớp. Mà việc kết nối nhanh chóng với các cơ sở bệnh viện quốc tế hàng đầu khu Nam với trang thiết bị và vật chất đạt chuẩn cũng góp phần tăng giá trị của chuỗi căn hộ này.

Hồ thiên đường hơn 3000 m2 đã đi vào hoạt động một phần tại dự án.

Lãnh đạo Colliers Việt Nam, ông David Jackson từng đưa ra đánh giá rằng các khu đô thị hoặc khu dân cư chăm sóc sức khỏe, có vị trí gần các trường đại học, trung tâm y tế không chỉ là lựa chọn lý tưởng cho người giàu mua ở mà còn tiềm năng đầu tư sinh lời cao cho những người thức thời.

Với tổ ấm hiện đại, sang trọng, các cư dân tương lai của The Peak Garden có thể thỏa sức đắm mình trong không gian xanh mát, gần gũi thiên nhiên với mảng xanh mặt nước rộng hơn 11.000 m2 bao gồm công viên Luna Park hơn 6.000m2, hồ thiên đường hơn 3.000 m2 và hệ thống vườn treo thác nước ngay trong tòa nhà. Tầm nhìn rộng thoáng cùng ban công rộng mở, thiết kế cửa sổ đón nắng gió cũng là điểm cộng giúp dự án thêm đắt giá.

Những hoạt động thể dục, thể thao như chạy bộ, đạp xe là lựa chọn lý tưởng khi quanh tòa tháp là cung đường xanh tươi, mát rượi nhờ hưởng lợi từ mảng xanh sẵn có của khu đô thị hiện đại liền kề. Các hoạt động khác như giải trí, mua sắm, thưởng thức nghệ thuật, giáo dục, y tế... cũng chỉ mất vài bước di chuyển là tới nơi. Những gia đình trẻ lẫn đa thế hệ có thể thư giãn tuyệt đối, không còn canh cánh nỗi lo về vấn đề di chuyển sao cho thuận tiện, tìm trường học cho con, chỗ khám sức khỏe cho ông bà… vì đều có đủ "ngay tận cửa".

Tổ hợp tiện ích all-in-one" hiện đại và tiện nghi tại The Peak Garden.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, ngay cả nhu cầu sống nghỉ dưỡng tại gia cũng được đáp ứng, giúp xoa dịu tinh thần, giải tỏa căng thẳng và tái tạo năng lượng. Không cần đi đâu xa, chủ nhân căn hộ The Peak Garden có thể thư giãn với khu trung tâm thương mại sầm uất; chuỗi nhà hàng detox giúp thải độc, thanh lọc cơ thể; đắm mình trong bầu không khí trong lành, mát rượi mà hệ thống mặt nước, cây xanh hơn 1 ha mang lại. Bên trong mỗi căn hộ còn được trang bị đầy đủ máy lọc không khí, lọc nước ion, sơn kháng khuẩn và đèn khử trùng UV-C có khả năng phòng ngừa Covid-19… Hệ sinh thái thông minh smart home, smart parking, smart app... được tích hợp đầy đủ, mang lại giá trị sống đích thực, thời thượng và sang trọng.

Với những tiện ích cao cấp hội tụ trong khuôn viên dự án, The Peak Garden hứa hẹn đáp ứng các tiêu chuẩn sống của những chủ nhân thượng lưu, giàu có, khó tính và có gu.

Trường Thịnh