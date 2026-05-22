Lý do căn hộ ven sông Hàn hút giới đầu tư

Căn hộ cao cấp ven sông Hàn chứng minh sức hút qua thời gian (Ảnh: Ánh Dương).

Điểm đến dòng tiền bên sông Hàn

42 triệu đồng/tháng là số tiền ông Châu Ngô (Việt Kiều Úc) và người bạn của mình chi trả để thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại tòa tháp Panoma 1 (Sun Cosmo Residence). “Từ căn hộ, chúng tôi có thể đi đến các điểm vui chơi, giải trí, sân bay… chưa đến 10 phút. Cộng đồng cư dân ở đây đều là giới trí thức và khách quốc tế rất văn minh, đây là điểm cộng của Sun Cosmo Residence”, ông Châu Ngô chia sẻ.

Cùng quan điểm, ông Simon Paul Rowe (quốc tịch Mỹ), chia sẻ: “Mức giá thuê không phải mối quan tâm số 1. Điều quan trọng nhất là trải nghiệm sống văn minh mà căn hộ mang tới cho chúng tôi”.

Giới đầu tư nhận định, 42 triệu đồng/tháng được xem là mức giá thuê cao nếu so sánh với các thị trường căn hộ khác. Như vậy tỷ suất lợi nhuận thu được khoảng 8-9%/năm, vượt xa mức 2-3%/năm ở các đô thị lớn như Hà Nội hay TPHCM. “Đây không phải trường hợp đặc biệt. Mức giá thuê 20-40 triệu đồng/tháng khá phổ biến với các dòng căn hộ studio đến 3 phòng ngủ tại khu vực trung tâm ven sông”, bà Nguyễn Thị Lệ Huyền - đại diện một đơn vị vận hành căn hộ cho biết.

Theo bà Huyền, căn hộ cao cấp ven sông Hàn không chỉ thu hút khách du lịch lưu trú ngắn ngày. Những năm trở lại đây, lượng khách thuê dài hạn tăng mạnh, đó là các chuyên gia nước ngoài, nhóm lao động làm việc từ xa, doanh nhân và các gia đình tại các đô thị lớn có nhu cầu thay đổi không gian sống,…

Lượng khách du lịch tạo nguồn cầu lớn cho thị trường lưu trú cao cấp Đà Nẵng (Ảnh: Ánh Dương).

Thực tế, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn bùng nổ du lịch và dòng khách chất lượng cao. Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thành phố dẫn đầu cả nước về lượng khách quốc tế với hơn 620.000 lượt, tổng lượt khách đạt khoảng 1,46 triệu.

Trong đó, khu vực ven sông Hàn được ví như “thỏi nam châm” hút khách với hàng loạt lễ hội và sự kiện quốc tế. Xuyên suốt Lễ hội Pháo hoa Quốc tế DIFF, công suất phòng tại khu vực trung tâm ven sông Hàn đạt 90-100%, kéo theo giá thuê ngắn hạn tăng mạnh.

Lễ hội DIFF đẩy công suất phòng ven sông Hàn lên mức tối đa (Ảnh: Ánh Dương).

Ở góc độ thị trường, điều này lý giải vì sao các sản phẩm căn hộ ven sông Hàn ngày càng được săn đón. Bởi trong bối cảnh nhiều thị trường bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vẫn đang tìm lời giải cho bài toán vận hành, thì tại Đà Nẵng, khả năng khai thác của căn hộ ven sông đã được kiểm chứng bằng dòng tiền thực.

Cơ hội cuối sở hữu căn hộ Sun Symphony Residence bên sông Hàn

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ven sông Hàn ngày càng thu hẹp, sự xuất hiện của Symphony 5 nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Đây là tòa tháp cuối cùng thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence - dự án đã tạo sức hút trên thị trường BĐS Đà Nẵng 2 năm qua với các tòa Symphony 1, 2 và 3 lần lượt được bàn giao ngay trong tháng 5.

Symphony 5 - mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện tổ hợp Sun Symphony Residence (Ảnh: Ánh Dương).

Lợi thế lớn nhất của Symphony 5 nằm ở vị trí trung tâm ven sông Hàn. Từ dự án, cư dân có thể kết nối nhanh tới biển Mỹ Khê, Da Nang Downtown hay sân bay quốc tế. Tòa tháp sở hữu tầm nhìn “5 trong 1” hiếm có khi ôm trọn sông Hàn, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, cầu Thuận Phước và trung tâm thành phố. Trong bối cảnh các đô thị lớn ngày càng thiếu hụt quỹ đất trung tâm ven sông, những sản phẩm như Symphony 5 được xem là của hiếm.

“Những căn hộ sở hữu tầm nhìn đẹp như ven sông, gần biển, hướng núi… luôn có sức hút. Khách cao cấp sẵn sàng chi mạnh tay để được sống, trải nghiệm trong những căn hộ như vậy”, ông Trần Văn Bình, Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định.

Tầm nhìn đắt giá của căn hộ Symphony 5 (Ảnh: Sun Property).

Sức hút của tòa căn hộ Symphony 5 được minh chứng tại sự kiện ra mắt ngày 17/5 khi nhận được 1.669 lượt booking (đặt chỗ) của khách hàng. Theo giới phân tích, đây được xem như tấm vé cuối để gia nhập cộng đồng cư dân tinh hoa trải nghiệm cuộc sống bên bờ sông Hàn. Khi các tòa căn hộ trước được bàn giao, hoàn thiện nội thất để vận hành và hình thành cộng đồng cư dân đa quốc tịch, Symphony 5 sẽ được hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích đã thành hình cũng như sức nóng của cả khu vực.

Khác với nhiều dự án nghỉ dưỡng thiên về second home (ngôi nhà thứ 2), Symphony 5 phù hợp với xu hướng lưu trú hiện đại nhờ cơ cấu sản phẩm linh hoạt. Dòng căn studio và 1 phòng ngủ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn cung giúp suất đầu tư ban đầu ở mức hợp lý, đem lại thanh khoản tốt và khả năng khai thác ổn định.

“Tiềm năng khai thác của Symphony 5 không còn là câu chuyện kỳ vọng. Tỷ lệ lấp đầy cao và mức giá cho thuê tốt từ các căn hộ tại tổ hợp Sun Cosmo Residence chính là bảo chứng cho hiệu quả vận hành của dòng căn hộ cao cấp ven sông Hàn”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.