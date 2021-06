Lý do bất động sản đảo là tiêu điểm thị trường thời kỳ hậu Covid-19?

Dân trí Mặc dù trong giai đoạn đại dịch Covid-19 nhưng giá nhà đất trên khắp thế giới lại tăng cao, đặc biệt là bất động sản đảo với cự ly gần các đô thị lớn. Giá biệt thự đảo đều tăng cao từ Âu sang Á, và Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Vì sao?

Những yếu tố kích hoạt giá trị bất động sản đảo

Như một lẽ tự nhiên, bất động sản hướng thủy luôn được săn đón trên toàn cầu. Theo Báo cáo Thịnh vượng của Knight Frank, bất động sản hướng thủy trên toàn cầu hiện có giá cao hơn trung bình khoảng 40% so với sản phẩm cùng quy mô, tiện ích và chất lượng xây dựng. Trong bối cảnh hậu đại dịch, những không gian sống biệt lập giữa sông nước, thiên nhiên, vừa là chốn nghỉ ngơi thư nhàn vừa là nơi lý tưởng để làm việc từ xa đang ngày càng được săn đón.

Trong Báo cáo Thịnh vượng mới nhất của Knight Frank, khoảng 56% người tham gia trả lời Khảo sát Thái độ (Attitudes Survey) cho biết khách hàng của họ ưu tiên mua bất động sản biển đảo hoặc khu nghỉ dưỡng. Ở Anh, bất chấp dịch bệnh, giá bất động sản tọa lạc trên đảo được định giá cao hơn 69% so với các bất động sản cùng loại ven sông. Ở Hoa Kỳ, tháng 8 và 9/2020 là khoảng thời gian mà giới nhà giàu New York đổ xô săn lùng bất động sản đảo. Chỉ riêng trong tháng 8/2020, các loại biệt thự biển đảo 4-5 triệu USD tại Hamptons (Hoa Kỳ) được săn tìm ráo riết, và so với cùng kỳ năm 2019, mức giá lần này đã cao gấp 4 lần. Ở Úc, con số tìm kiếm trực tuyến cho bất động sản đảo trị giá trên 10 triệu USD đang tăng lên 150% vào cuối 2020 nếu so với trước đại dịch.

Khu đô thị SwanBay được phát triển bởi thương hiệu SwanCity.

Tại Việt Nam, sức hút của bất động sản đảo cũng nằm trong xu thế chung đó nhờ một loạt yếu tố, trong đó không thể không nhắc đến tốc độ gia tăng của tầng lớp trung lưu. Theo dự báo, tầng lớp trung lưu Việt Nam có thể chiếm 25% dân số vào năm 2025, tức khoảng 25 triệu người. Tầng lớp trung lưu tăng lên đồng nghĩa với nhu cầu về đầu tư đa dạng và tăng trưởng, trong đó xu hướng đầu tư vào bất động sản đảo ngày càng được ưa chuộng. Nhu cầu này được củng cố bởi hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại như sân bay, đường cao tốc, thu hẹp khoảng cách giữa các thành phố và khu vực ven đô.

SwanCity chuẩn bị ra mắt dự án mới tại SwanBay dành cho giới thượng lưu Việt

SwanBay được phát triển bởi thương hiệu bất động sản quốc tế SwanCity là một trong số ít ỏi khu đô thị đảo ở Đông Sài Gòn được quy hoạch theo chuẩn mực quốc tế. Đây là khu đô thị được đầu tư hệ thống tiện ích đồng bộ, hoàn chỉnh từ trường học, cơ sở y tế, bến du thuyền, clubhouse gồm hồ bơi, phòng tập gym, thư viện, phòng chiếu phim, khu tiện ích ven sông gồm quán cà phê, nhà hàng… SwanBay được biết đến là khu đô thị đảo với những căn biệt thự có thiết kế hiện đại đã hoàn thiện với dáng vẻ nguy nga tráng lệ giữa thiên nhiên xanh mát của đảo tự nhiên.

Bên cạnh đó, SwanBay còn được thừa hưởng lợi thế về hạ tầng giao thông hiện đại với hàng loạt công trình thế kỷ - từ đường hàng không, đường bộ, cho đến đường thủy như Sân bay quốc tế Long Thành; đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với quy mô 8-10 làn xe; cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây; dự án xây 5 cây cầu nối Đồng Nai với các tỉnh lân cận, trong đó có cầu Cát Lái; tuyến buýt sông độc đáo bên cạnh bến du thuyền hiện đại tại dự án...

Sở hữu lợi thế vị trí gần như biệt lập trên đảo Đại Phước - một trong những đảo tự nhiên đẹp nhất ở Đông Sài Gòn và được bao quanh bởi dòng sông thơ mộng cùng hệ kênh rạch tự nhiên và thảm thực vật phong phú - SwanBay đã trở thành một danh xưng kiêu hãnh, giúp nâng tầm phong cách sống vừa sang trọng nhưng cũng vừa thuận theo tự nhiên để cân bằng thân - tâm - trí cho giới thượng lưu Việt.

Phối cảnh biệt thự của The Oasia chuẩn bị ra mắt tại Khu đô thị SwanBay.

Ấn tượng với mô hình biệt thự đảo mang phong cách nghỉ dưỡng để mang đến những trải nghiệm sống đáng nhớ cho chủ nhân giữa thiên nhiên trong lành, SwanBay một lần nữa thu hút sự quan tâm đặc biệt của thị trường bởi dự án mới mang tên The Oasia. Đúng như tên gọi, dự án mới này là một ốc đảo hạng sang mang đậm phong cách nghỉ dưỡng, dù đó là biệt thự vườn, biệt thự ven sông, biệt thự thương mại hay nhà phố thương mại.

Hơn cả một ốc đảo nghỉ dưỡng tại gia dành cho giới tinh hoa, The Oasia sẽ là nơi viết tiếp câu chuyện thú vị của SwanBay Đảo nghỉ dưỡng thượng lưu tại Đông Sài Gòn.

Trường Thịnh