Lựa chọn không gian sống cho gia đình đa thế hệ tại Hà Nội

Gia đình đa thế hệ là cấu trúc gia đình gồm nhiều thế hệ "tứ đại đồng đường" cùng sinh sống trong một nhà. Đây là mô hình lý tưởng trong cuộc sống hiện đại, khi mọi thành viên có thể san sẻ thời gian việc nhà, chăm sóc và gắn kết lẫn nhau. Thấu hiểu điều đó, tại dự án Hinode City, không gian sống đa thế hệ được hiện thực hóa trong căn hộ Sachi Prime "chiều lòng" mọi gia đình ngay giữa trung tâm thành phố.

Thiết kế vừa gắn kết, vừa riêng tư tại căn hộ Sachi Prime

Cuộc sống càng hiện đại thì những giá trị gia đình truyền thống càng cần được gìn giữ và nâng niu. Một gia đình đa thế hệ cùng sống trong cùng một không gian sẽ góp phần lưu giữ được nét đẹp gia đình truyền thống kiểu mẫu của Việt Nam.

Anh Nguyễn Văn Bá (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Hai vợ chồng tôi đi làm cả ngày tới tối muộn mới hết việc về nhà nên chúng tôi không có nhiều thời gian để chăm sóc con nhỏ được tốt, rất khổ tâm. Vì vậy, chúng tôi đã đón ông bà ở quê lên ở cùng, để ông bà có thời gian chăm sóc con thay cho chúng tôi".

Gia đình anh Bá không phải là trường hợp duy nhất khi giờ đây cuộc sống ở thành phố trở nên nhộn nhịp, vội vã thì việc "ông bà chăm cháu" đã trở nên rất phổ biến. Tuy nhiên, trong quá trình cùng sinh hoạt của gia đình nhiều thế hệ sẽ phát sinh nhiều sự tranh cãi, "va chạm" về tư tưởng, lối sống giữa các thành viên. Nắm bắt được nhu cầu thực tế, chủ đầu tư WTO khi tạo căn hộ Sachi Prime đã nhấn mạnh yếu tố "thiết kế vừa gắn kết, vừa riêng tư, hướng tới giá trị gia đình bền vững".

Trong đó, với phương châm con người là trung tâm của không gian sống, các kiến trúc sư đặc biệt chú trọng tới thiết kế căn hộ Sachi Prime từng chi tiết theo tiêu chí chuẩn Nhật. Mỗi đường nét thiết kế, tiểu cảnh, đồ nội thất, ánh sáng,…đều được chọn lọc, tính toán kỹ lưỡng và bố trí hợp lý, thông minh phù hợp cho mọi lớp đối tượng.

Đặc biệt, diện tích sử dụng trong từng căn hộ được tối ưu hóa, sắp xếp một cách khoa học tạo sự thông thoáng. Phòng khách rộng nối liền phòng ăn, tăng thêm diện tích sinh hoạt chung cho nhiều thành viên, nhằm kết nối những giá trị tình thân

Cùng với đó những dấu ấn cá nhân cũng được đề cao, khi chủ đầu tư gia tăng thêm nhiều sự lựa chọn với căn hộ tiêu chuẩn 2 hoặc 3 phòng ngủ đi kèm với 1 phòng chức năng linh hoạt, biến hóa công năng theo nhu cầu của gia chủ, tạo ra nhiều không gian tận hưởng cuộc sống hơn cho cả gia đình.

Phòng khách thiết kế mở với tầm view rộng giúp gia tăng không gian sống, luôn tràn ngập không khí trong lành, thoáng đãng.

Mặt khác, yếu tố mở được sáng tạo tối đa cho từng không gian sống. Theo đó, hầu hết các căn hộ Sachi Prime đều sở hữu ban công đôi tại phòng ngủ chính và phòng khách, cùng cửa kính lớn kéo dài đến sát trần, mang đến một tầm nhìn rộng thoáng về hướng sông Hồng, Hồ Gươm, đón luồng sinh khí tươi mát.

Căn hộ được nổi bật với nội thất, trần nhà cao cấp, thiết bị nhà bếp hiện đại, hệ thống an ninh thông minh. "Sachi Prime là một nơi an cư lý tưởng, tổ ấm hạnh phúc, an toàn, sẵn sàng chờ đón mọi cư dân", chủ đầu tư nhấn mạnh.

Tận hưởng chuỗi dịch vụ và tiện ích dành cho gia đình đa thế hệ

Không chỉ sống ấm áp trong căn hộ hạnh phúc Sachi Prime, cư dân còn được thừa hưởng hàng chục tiện ích đẳng cấp dành cho tất cả thế hệ trong gia đình.

Hệ thống Spa mang đậm tinh thần Nhật Bản

Các tiện ích hiện đại phù hợp thị hiếu giới trẻ như trung tâm thương mại, quán cafe, nhà hàng, rạp chiếu phim, trung tâm gym fitness, sân tập golf trong nhà, vườn nướng BBQ… được trang bị đầy đủ.

Người cao tuổi cũng có thể tận hưởng chuỗi tiện tích trị liệu và chăm sóc sức khỏe giúp thư giãn và sống khỏe mạnh như tắm khoáng Onsen Spa chuẩn Nhật, trung tâm Wellness Center: Massaga & Spa, bể bơi bốn mùa, xông hơi đá muối, đá lạnh, đá nóng, vườn dạo bộ trên mái Taiyo, Ohayo hay thưởng thức trà đạo ngay trong tòa nhà.

Bên cạnh đó, trẻ em cũng được tận hưởng không gian sống xanh với công viên nội khu có nhiều diện tích cây trồng, cùng hệ thống vui chơi đa dạng, phòng đọc sách…

Ngoài tiện ích sống phong phú, cư dân Sachi Prime hoàn toàn yên tâm trong không gian sống an toàn khi mọi lối vào dự án Hinode City đều có các chốt bảo vệ cùng hệ thống camera an ninh 24/24. Khu vực hầm xe của Sachi Prime được trang bị thiết bị PCCC tiên tiến. Khi có sự cố xảy ra, ban quản lý sẽ phát hiện và xử lý ngay lập tức.

Cùng với đó, dự án vận hành bởi CBRE, một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ về bất động sản hàng đầu thế giới, được nhiều Chủ đầu tư, Tập đoàn lớn tại Việt Nam "chọn mặt gửi vàng", cư dân "đa thế hệ" Sachi Prime chắc chắn sẽ được tận hưởng không gian sống lý tưởng hoàn hảo ngay giữa Thủ đô.

Căn hộ chế tác Sachi Prime tại tòa Sachi dự án Hinode City

Hinode City chính thức giới thiệu các căn hộ tại tòa Sachi với những chính sách ưu đãi hấp dẫn như chiết khấu lên tới 10%, hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 24 tháng.

