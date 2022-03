Long An xử phạt hàng loạt dự án sai phạm, huy động vốn trái phép

Sở Xây dựng Long An vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư dự án bất động sản vi phạm xây dựng và không có giấy phép xây dựng. Các chủ đầu tư này gồm Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Long Thượng Lộc; Công ty TNHH MTV DV và XD Gia Thịnh.

Vừa qua, Sở cũng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt nhiều chủ đầu tư dự án khu dân cư vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An; Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Mỹ Kim Long; Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng và XNK Trung Thành.

Sở Xây dựng Long An cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để rà soát lại các dự án đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện xây dựng trên địa bàn để đưa ra hướng giải quyết; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực bất động sản, chấn chỉnh các giao dịch bất động sản vi phạm pháp luật.

Tình trạng vi phạm trong lĩnh vực xây dựng vẫn là "điểm nóng" ở Long An, đặc biệt ở các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc (Ảnh: Xuân Hinh).

Qua phản ánh từ báo chí, thời gian qua, Sở đã rà soát, kiểm tra nhiều dự án chưa đủ điều kiện nhưng mở bán và huy động vốn khi chưa đẩy đủ pháp lý theo khoản 17 Điều 1, Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.

Cụ thể trong đó, dự án Iris Residence Cần Giuộc do Công ty TNHH Đầu tư - Kinh doanh Bất động sản Long Thượng Lộc (3,806 ha), chưa hoàn thành việc thi công hạ tầng kỹ thuật nhưng đã tiến hành kinh doanh bất động sản, nhận tiền giữ chỗ, tiền đặt cọc của khách hàng.

Tỉnh Long An đã xử phạt nhiều chủ đầu tư dự án khu dân cư có hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (Ảnh: Xuân Hinh).

Về dự án được quảng cáo tên "the Sol City" do Công ty Thắng Lợi làm chủ đầu tư; dự án "VINS Iris Residence Cần Giuộc" do Tổng công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng địa ốc Tây Nam Land làm chủ đầu tư, qua rà soát thông tin và theo báo cáo của Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Cần Giuộc, trên địa bàn huyện không có dự án nào được chấp thuận chủ trương đầu tư với tên gọi như 2 dự án trên.

Về những phản ánh sai phạm tại dự án Long Cang River Park tại khu đô thị mới xã Long Cang, huyện Cần Đước do công ty Phúc Land làm chủ đầu tư, Sở Xây dựng giao Thanh tra Xây dựng tiếp tục, theo dõi, phối hợp với UBND huyện Cần Đước kiểm tra thực tế tại dự án để xử phạt theo đúng quy định. Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3255/QĐ-UBND ngày 04/9/2019.

Nhiều nhà đầu tư tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh Long An vẫn đi kêu cứu khắp nơi để mong lấy lại được tiền đã đầu tư vào hai dự án "ma" (Ảnh: Xuân Hinh).

Riêng về sai phạm nghiêm trọng tại 2 dự án "ma" Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh Long An (tại huyện Đức Hòa) của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh, công an tỉnh đang điều tra xử lý. Công an cũng đã phong tỏa tài sản của công ty này và truy tìm 4 lãnh đạo chủ chốt của công ty gồm Nguyễn Kim Phượng, Nguyễn Thị Kim Liên, Lê Hữu Hào, Nguyễn Phú Thuận.

Hiện, hàng trăm nhà đầu tư tại 2 dự án trên vẫn gửi đơn kêu cứu khắp nơi để mong vụ việc sớm được giải quyết. Nhiều nhà đầu tư tỏ ra bức xúc vì vụ án đã được cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết nhưng gần 3 năm qua vẫn chưa có kết quả, nguy cơ mất trắng hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư là rất cao.