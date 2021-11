Long An rót 533 tỷ đồng mở rộng đường ĐT826E, Long Hậu hưởng lợi

Dân trí Bất động sản Cần Giuộc có cơ hội đón làn sóng đầu tư mới với việc khởi công những hạng mục đầu tiên trong dự án mở rộng đường ĐT826E, thuộc nhóm 8 công trình trọng điểm giai đoạn 2020-2025.

Hơn 44 tỷ đồng thi công 2 cống mới

Sở Giao thông Vận tải Long An cho biết sẽ khởi công xây dựng cống Bà Đằng và cống Tân Khánh trong tháng 11, với vốn đầu tư hơn 44 tỷ đồng. Theo thông báo, giai đoạn 1 thi công phần cống ngang và phần đường, dự kiến hoàn thành vào quý III/2022. Đây là những hạng mục đầu tiên thuộc thành phần 1 (vốn đầu tư hơn 288 tỷ đồng) trong dự án mở rộng đường ĐT826E, có tổng vốn đầu tư 533 tỷ đồng.

Đường ĐT826E bắt đầu từ ĐT826C (đường Lê Văn Lương nối dài từ TPHCM) thẳng đến khu công nghiệp Long Hậu (DKRA Vietnam).

Dự án đường ĐT826E đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt theo Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 30/10/2019, phê duyệt điều chỉnh ngày 22/1/2020, ngày 11/5/2020 và 24/6/2021, gồm 2 dự án thành phần. Sau khi nâng cấp, mở rộng, tuyến đường có chiều dài gần 3 km, rộng 40 m, quy mô 6 làn xe. Điểm đầu giao với ĐT826C (đường Lê Văn Lương nối dài từ Nhà Bè, TPHCM đến Long Hậu, Cần Giuộc), điểm cuối nối dài vào đường Long Hậu, thẳng đến khu công nghiệp Long Hậu.

UBND tỉnh Long An cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục khởi công đường dẫn từ cầu Rạch Dơi đến ĐT826E. Trước đó, Long An đã thống nhất với TPHCM phương án xây dựng cầu Rạch Dơi kết nối Long Hậu và Nhà Bè trong giai đoạn 2021-2025. Hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị khởi công đã được UBND huyện Cần Giuộc xúc tiến.

Đường ĐT826E sẽ được đầu tư mở rộng lên 40 m, quy mô 6 làn xe theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị (Ảnh: DKRA Vietnam).

Về phía TPHCM, đường Lê Văn Lương cũng sẽ được mở rộng lên 6-8 làn xe, lộ giới 40 m. Đoạn qua Nhà Bè đã có kế hoạch xây mới cả 4 cầu Rạch Đỉa, Long Kiểng, Rạch Tôm và Rạch Dơi. Khi hoàn thành, các dự án này sẽ hợp thành chuỗi giao thông thông suốt từ Phú Mỹ Hưng (quận 7), khu đô thị cảng Hiệp Phước (Nhà Bè) đến khu công nghiệp Long Hậu (Cần Giuộc).

Đất nền sổ đỏ chiếm lợi thế

Liền kề khu Nam Sài Gòn, Long Hậu ngày càng tiệm cận về mức độ đô thị hóa với Nhà Bè nhờ những kết nối tích cực về hạ tầng và lực đẩy kinh tế của khu công nghiệp Long Hậu. Từ nhiều năm nay, bất động sản nơi đây đã lọt vào tầm ngắm của các gia đình trẻ có thu nhập ổn định muốn tìm chỗ an cư hoặc giới đầu tư săn đất nền làm "của để dành".

Khảo sát giá đất dọc trên trục đường Nguyễn Văn Tạo thuộc địa phận Long Hậu hiện nay chỉ dao động khoảng 25-35 triệu đồng/m2. So với thời điểm 2-3 năm về trước, mức giá này đã tăng 100-120%, tỷ lệ tăng ước tính 30-35%/năm. Theo bảng giá đất Long An ban hành vào cuối năm 2019 cho giai đoạn 2020-2024, nhiều khu vực đất ở đã tăng giá 2-3 lần so với bảng giá giai đoạn 2015-2019. Mặc dù có biên độ tăng giá cao, nhưng giá đất tại Long Hậu chỉ bằng một nửa mức giá của các khu vực lân cận thuộc huyện Nhà Bè (TPHCM).

Trong đó, các dự án có pháp lý rõ ràng, sổ đỏ sở hữu lâu dài hoặc đã hoàn thiện hạ tầng tiện ích... được khách hàng và nhà đầu tư ưa chuộng. Chẳng hạn như dự án nhà phố vườn ven sông Saigon Village. Không chỉ tiếp giáp hơn 500m mặt tiền sông Rạch Dơi, Saigon Village còn sở hữu 2 mặt tiền đường đắt giá, trong đó có đường Lê Văn Lương nối dài (lộ giới 40m).

Ở thời điểm hiện tại, Saigon Village đã có sổ đỏ riêng từng nền chứng nhận pháp lý sở hữu lâu dài. Toàn bộ hệ thống hạ tầng cảnh quan dự án như công viên bờ sông, công viên thiếu nhi, hồ cảnh quan, khu thể dục thể thao kết hợp lối dạo bộ… đã được hoàn thiện và đón nhiều gia đình về an cư.

"Saigon Village được đánh giá là điểm đến an cư của cộng đồng cư dân trẻ năng động, giới doanh nhân, chuyên gia nước ngoài với lợi thế chỉ cách Phú Mỹ Hưng khoảng 15 phút di chuyển, 7 phút tới khu đô thị Metro City và 5 phút kết nối Trường Quốc tế Mỹ (AIS)…", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Saigon Village đã hoàn thiện hạ tầng và có sổ đỏ riêng từng nền sản phẩm (Ảnh: DKRA Vietnam).

Trong bán kính 3 km, Saigon Village thừa hưởng chuỗi tiện ích hiện hữu như: Trường học, chợ, bệnh viện, nhà hàng, café… Sắp tới, đường ĐT826E rộng 40 m hoàn thành, thời gian di chuyển từ Saigon Village đến khu công nghiệp Long Hậu, trung tâm Cần Giuộc và khu đô thị cảng Hiệp Phước (Nhà Bè)… sẽ được rút ngắn đáng kể.

Theo DKRA Vietnam - tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án, các nền đất Saigon Village đang được giới thiệu ra thị trường với mức giá chỉ từ 2,2 tỷ đồng/nền, thanh toán đợt đầu tiên chỉ 20% giá trị sản phẩm, thời gian thanh toán 15 tháng.

Trường Thịnh