Lợi thế khi mua dự án căn hộ sắp bàn giao

Sức hút của thị trường Bình Dương

The Emerald Golf View đối diện KCN VSIP1, ngay sân Golf Sông Bé và nằm tại mặt tiền quốc lộ 13, chuẩn bị cất nóc và bàn giao trong năm 2022.

Với những nhà đầu tư chọn căn hộ chung cư, triển khai đúng tiến độ là yếu tố quan trọng với người có nhu cầu để ở, mua để đầu tư, mua đi bán lại hoặc cho thuê... Việc bàn giao căn hộ đúng cam kết sẽ cho thấy uy tín và năng lực của chủ đầu tư trong hành trình kiến tạo nên không gian sống đẳng cấp.

Tiến độ thi công hiện tại của The Emerald Golf View.

Thời gian qua, bất động sản ở Bình Dương ngày càng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trên địa bàn và các khu vực lân cận, nhất là nhà đầu tư TPHCM, trong bối cảnh quỹ đất ở TPHCM không còn nhiều và nhiều dự án bị tắc nghẽn, gặp khó khăn chưa thể triển khai.

Một số chuyên gia cho rằng TPHCM hiện thiếu nguồn cung nhà ở, đặc biệt là nhà ở vừa túi tiền. Một trong những giải pháp giải quyết câu chuyện này là giãn dân ra các khu đô thị vệ tinh, khu vực lân cận có đầy đủ tiện ích để người dân có thể sinh sống, đi lại, làm việc thuận tiện. Nhà phố trong khu đô thị ở các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai hay Long An sẽ thu hút người mua.

Nếu tính bài toán về chi phí tài chính và cơ hội đầu tư để đem lại lợi nhuận, đầu tư vào dự án căn hộ ở Bình Dương đang mang đến nhiều triển vọng.

Phối cảnh không gian sống tại The Emerald Golf View.

Giá bán căn hộ một số nơi ở Thuận An hiện 40,8 triệu đồng/m2 thông thủy và ở Dĩ An là 37 triệu đồng/m2 thông thủy. Đây là mức giá thấp hơn so với giá bán một số căn hộ hạng C tại TP Thủ Đức (TP HCM), có nơi chào giá 41,8 triệu đồng/m2 thông thủy.

Lợi thế tài chính cho nhà đầu tư



Là người rất thích đầu tư bất động sản, gia đình ông Hoàng Trung (nhà ở quận Bình Thạnh TPHCM) nghĩ đến việc chọn mua nhà hay mua đất dự án để đó. Trong giai đoạn này, theo ông Trung, nhà ở đã có sẵn hoặc nhà chuẩn bị bàn giao là an toàn nhất để xuống tiền. Bởi câu chuyện nhà ở hình thành trong tương lai hoặc dự án mới bắt đầu có chưa có rõ ràng pháp lý sẽ có thể rủi ro.

Với khu căn hộ cao cấp The Emerald Golf View, sau khi hoàn thành, dự án được chủ đầu tư kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của TP Thuận An với tòa tháp cao 40 tầng cùng các căn hộ sang trọng và hiện đại. Phân khúc trung, cao cấp, được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở và môi trường sống trong lành cho cư dân tại Bình Dương và cả TPHCM

Cách trung tâm TPHCM chỉ từ 20 phút di chuyển, dự án tọa lạc tại trung tâm Bình Dương, ngay mặt tiền quốc lộ 13, đối diện KCN VSIP1, liền kề Trung tâm Thương mại Aeon mall, Lotte Mart, Bệnh viện quốc tế Becamex, Hanh Phuc Hospital, các trường học quốc tế… và tầm nhìn đắt giá ôm trọn sân golf Sông Bé.

Một góc dự án The Emerald Golf View.

Khi đầu tư vào dự án căn hộ xây dựng theo tiến độ, khách hàng sẽ đóng tiền theo tiến độ thanh toán và bớt áp lực về tài chính một lần. Và dự án đúng tiến độ, khách hàng sẽ không lo lắng dòng tiền đầu tư của mình bị ảnh hưởng. Chị Minh Anh (ngụ quận 3, TP HCM) cho biết chị đang có kế hoạch mua dự án căn hộ chung cư ở Bình Dương để cho thuê lại, nên chị rất quan tâm yếu tố về tiến độ triển khai dự án của chủ đầu tư và vị trí dự án sầm uất, thuận lợi, thu hút người lao động đến sinh sống và làm việc…

Chủ đầu tư dự án The Emerald Golf View đưa ra nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng. Chẳng hạn, chỉ cần thanh toán 120 triệu đồng (5%) người mua được ký hợp đồng mua bán và hoàn tất thanh toán 25% giá trị còn lại trong vòng 12 tháng. Khách hàng cũng được ngân hàng ân hạn nợ gốc trong 24 tháng, hỗ trợ lãi suất 0% đến 30 tháng…

Một điểm khác biệt tạo nên điểm cộng lớn thu hút khách hàng còn là chính sách cam kết cho thuê trong 12 tháng từ chủ đầu tư Lê Phong. Với cam kết này, người mua sẽ có được khoản lợi nhuận đến 216 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, việc khởi công mở rộng quốc lộ 13 nối TPHCM - Bình Dương lên 8 làn xe vào cuối tháng 4 giúp các dự án căn hộ nằm trên tuyến đường huyết mạch này gia tăng giá trị, mức giá căn hộ tại đây được dự báo sẽ còn tăng.

Căn hộ The Emerald Golf View được kinh doanh tiếp thị bởi công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Danh Khôi - DKRS.

Hợp tác phân phối: Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản EASY HOUSE