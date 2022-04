Lợi thế đầu tư của căn hộ dịch vụ The Peak Garden

Lợi nhuận kép

Mô hình officetel (căn hộ dịch vụ) tại khu Nam Sài Gòn thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư quan tâm do sở hữu nhiều lợi ích vượt trội, vừa đem đến cho nhà đầu tư lợi nhuận hấp dẫn từ việc khai thác cho thuê, vừa đảm bảo hiệu suất sinh lời cao từ tiềm năng tăng giá của tài sản. Tuy nhiên, nguồn cung loại hình sản phẩm này hiện nay tại khu Nam rất hạn chế, không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho The Peak Garden ngay khi vừa ra mắt những căn hộ dịch vụ đầu tiên đã lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư.

Kế thừa những điểm vượt trội của mô hình officetel, căn hộ dịch vụ của The Peak Garden được chủ đầu tư Hưng Lộc Phát dày công kiến tạo, kỳ vọng mang đến một không gian hoàn mỹ, tích hợp cả hai công năng vừa ở kết hợp vừa làm văn phòng làm việc trong một sản phẩm, đáp ứng nhu cầu sở hữu của bộ phận lớn khách hàng là các chuyên gia, doanh nhân nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại Nam Sài Gòn.

Căn hộ dịch vụ The Peak Garden sở hữu những ưu điểm vượt trội của mô hình officetel khi tích hợp công năng vừa để ở kết hợp làm văn phòng làm việc.

The Peak Garden tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng, con đường tỷ đô của trung tâm kinh tế - tài chính Nam Sài Gòn, đồng thời được bao quanh bởi 3 con đường sầm uất gồm Phạm Hữu Lầu - Hoàng Quốc Việt và Huỳnh Tấn Phát. The Peak Garden được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 5,2 ha gồm 2 tòa tháp cao 26 tầng với tổng cộng khoảng 903 căn hộ. Trong đó, chỉ có khoảng 156 căn officetel được bố trí ở tầng 2 đến tầng 4 và được thiết kế với diện tích đa dạng từ 31-84 m2, phù hợp với nhu cầu sử dụng của các startup hoặc các công ty nước ngoài đặt văn phòng đại diện.

Theo ông Nguyễn Tấn Vinh - Tổng giám đốc Đất Xanh Premium, căn hộ dịch vụ ngày càng trở nên phổ biến do có mức đầu tư tương đối "vừa túi tiền", tỷ suất cho thuê cũng cao hơn so với loại hình căn hộ để ở thuần túy do có thể dễ dàng tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn.

"Hiện nay trung bình mỗi năm TPHCM có khoảng hơn 30.000 doanh nghiệp thành lập mới. Trong năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng của Covid-19 nhưng TPHCM vẫn dẫn đầu cả nước về số lượng doanh nghiệp thành lập mới lẫn số vốn đăng ký mới với 32.344 doanh nghiệp. Điều này kết hợp với việc nới lỏng các quy định nhập cảnh với nước ngoài, nhu cầu sở hữu căn hộ dịch vụ tại TPHCM và cả khu Nam Sài Gòn sẽ bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian tới", ông Vinh nhận xét.

Giá bán vừa túi tiền

Không chỉ sở hữu vị trí "vàng" tại khu Nam Sài Gòn, The Peak Garden còn gây ấn tượng với đông đảo các nhà đầu tư nhờ giá bán cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Khách hàng dự kiến chỉ cần thanh toán 30%, tương đương khoảng hơn 500 triệu đồng và không phải đóng thêm bất cứ khoản chi phí nào cho đến khi nhận nhà. Khách hàng có nhu cầu vay vốn sẽ được Vietcombank hỗ trợ 50% giá trị, giúp khách hàng linh hoạt trong việc thanh toán và sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Cùng với đó, khách hàng còn được tặng kèm gói hoàn thiện nội thất lên đến một triệu đồng cho mỗi m2.

Với mức giá dự kiến từ 1,8 tỷ đồng cùng nhiều chính sách ưu đãi, officetel The Peak Garden giúp nhà đầu tư có thể linh hoạt thanh toán và sử dụng nguồn vốn tối ưu.

Mỗi căn hộ officetel tại The Peak Garden đều được chủ đầu tư được chăm chút tỉ mỉ theo tiêu chuẩn cao cấp, áp dụng công nghệ thông minh, kết hợp hài hòa giữa không gian sống và làm việc. Bên cạnh đó, The Peak Garden còn tích hợp hệ thống tiện ích phục vụ nhu cầu sống, làm việc, giải trí và chăm sóc sức khỏe cho cư dân chỉ trong "1 nút chạm". Nổi bật như hồ tắm khoáng nóng Onsen, hồ bơi Sky View, công viên Luna Park hơn 6.000 m2, đường dạo bộ "trên mây", hồ thư giãn Jacuzzi, khu thể thao ngoài trời, hệ thống an ninh 7 lớp…

Hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe được chú trọng đầu tư và chăm chút tỉ mỉ tại The Peak Garden.

Chị Khánh Ly, một khách hàng vừa đặt nguyện vọng ưu tiên 2 căn officetel của The Peak Garden cho biết The Peak Garden có tiềm năng rất lớn khi cách Phú Mỹ Hưng chỉ 5 phút di chuyển. Giữa bối cảnh căn hộ khu Nam liên tục thiết lập đỉnh giá mới, rất khó có thể tìm được dự án chất lượng cao cấp và có giá tốt như The Peak Garden. Với sự phát triển mạnh mẽ của khu Nam cùng tốc độ người nước ngoài dịch chuyển về đây sinh sống, làm việc ngày càng nhanh hơn, các dự án có vị trí chiến lược như The Peak Garden sẽ có nhiều dư địa tăng giá và mức tăng trưởng lợi nhuận khả quan.