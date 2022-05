Lợi thế của nhà phố thương mại Broadway Vinhomes Grand Park

Broadway - đón dòng khách "vàng" từ trăm nghìn cư dân sẵn có

Nhà phố thương mại Broadway là mô hình bất động sản mang nhiều lợi thế đặc biệt tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức. Nhờ những ưu thế giúp sinh lời và khả năng tăng giá, khu phố này đã thu hút được sự quan tâm lớn từ khách hàng, đặc biệt là nhà đầu tư và các thương hiệu nổi tiếng.

Cụ thể, nhà đầu tư Broadway có ngay dòng khách "vàng" là hàng trăm nghìn cư dân Đại đô thị trải đều ở toàn bộ các dự án The Rainbow, The Origami, The Manhattan, The Manhattan Glory, The Beverly, The Beverly Solari với hơn 50.000 căn hộ và biệt thự, cùng cư dân ở khu vực lân cận.

Phố thương mại Broadway nằm trên trục đường huyết mạch Nguyễn Xiển - Long Phước

Cùng với đó, Broadway còn nắm giữ vị trí độc tôn ngay giữa khu vực kinh doanh sầm uất bậc nhất dự án. Kế cận Broadway là tòa tháp văn phòng hạng A cao 45 tầng với khoảng cách chỉ vài bước chân. Khi đi vào hoạt động, nơi đây có thể đón hàng chục nghìn nhân viên làm việc, mang đến cho Broadway lưu lượng khách đông đúc, tạo nhịp giao thương sôi động suốt cả ngày.

Nhìn rộng hơn, ông Phan Đình Quân (TP Thủ Đức), một trong những nhà đầu tư đầu tiên quyết định mua nhà phố Broadway cho rằng, tâm điểm này mang lợi thế "vàng" với vị trí đắc địa. Với kinh nghiệm hơn 10 năm đầu tư bất động sản của mình, ông Quân cho rằng, sản phẩm nằm trên trục đường huyết mạch Nguyễn Xiển - Long Phước, cùng với mặt tiền vỉa hè thoáng rộng là cơ sở để ông "chắc tay" xuống tiền.

"Vị trí đẹp, khả năng kết nối tốt, dòng khách nội, ngoại khu. Không có lý do gì để tôi chần chừ", nhà đầu tư nói.

Gấp bội tiềm năng nhờ sức hút đại tiện ích

Bên cạnh việc hưởng trọn lợi thế từ vị trí "vàng", phố thương mại Broadway còn sở hữu tiềm năng kinh doanh nhờ kề cận hàng loạt đại tiện ích, thu hút hàng triệu lượt du khách vãng lai.

Trong đó, Đại lộ Ánh sáng Manhattan Glory được kỳ vọng trở thành biểu tượng, điểm đến vui chơi mới của TPHCM, chỉ cách Broadway vài phút đi bộ. Tất cả tạo nên khu vực mua sắm - vui chơi - giải trí sôi động nối dài, hấp dẫn du khách đổ về đây trải nghiệm.

Cùng với đó, nhà phố thương mại Broadway còn kết nối tới Đại công viên 36ha dễ dàng. Được kiến tạo như một thiên đường nghỉ dưỡng với nhiều điểm nhấn như công viên Ánh sáng, công viên gym ngoài trời, đường dạo cát trắng, đạp xe ven hồ, công viên BBQ…, nơi đây đã và đang là điểm đến vui chơi, picnic, cắm trại, nghỉ ngơi cuối tuần của nhiều gia đình tại TP Thủ Đức và khu vực lân cận.

Phố thương mại Broadway gia tăng giá trị với muôn vàn lợi thế

Bến thuyền Manhattan Glory ngay trong đại đô thị sẽ thu hút cư dân thượng lưu tìm tới trải nghiệm, tận hưởng những giá trị khác biệt.

Những đại tiện ích độc đáo, mang nét đặc trưng riêng, tạo lực hút mạnh mẽ với mọi đối tượng là bảo chứng cho dư địa kinh doanh nhà phố thương mại tại Broadway.

Ngoài ra, nhà phố thương mại Broadway còn thêm nhiều đặc quyền như kế cận bãi đậu xe nội khu. Lợi thế này không chỉ mở rộng tệp khách tại đại đô thị mà còn đón thêm nguồn khách vãng lai bên ngoài đến mua sắm, sử dụng dịch vụ, ăn uống thuận tiện.

Sản phẩm ngày càng hiếm

Nếu shop chân đế luôn được săn đón vì tính khan hiếm, ít ỏi so với lượng cư dân khổng lồ, thì nhà phố thương mại cũng được săn lùng khi số căn giới hạn. Tại Broadway, chỉ có khoảng hơn 50 căn shophouse.

Ở góc độ vĩ mô, dòng sản phẩm thấp tầng nói chung, đặc biệt là nhà phố thương mại hiện vẫn thiếu so với nhu cầu chung của thị trường, trong đó có những sản phẩm chất lượng cao như Broadway.

Các căn nhà phố thương mại Broadway còn được bố trí liền kề nhau tạo thành những quần thể kinh doanh thuận tiện cho công việc giao thương, buôn bán của gia chủ. Nằm trong một "thành phố thu nhỏ" như Vinhomes Grand Park, nhà phố thương mại sở hữu nhiều lợi thế.

Nắm trong tay những lợi thế, nhà phố thương mại Broadway đã và đang khẳng định vị thế, hứa hẹn là "của hiếm" trên thị trường khi có thể đáp ứng những đòi hỏi khắt khe của giới đầu tư sành sỏi.