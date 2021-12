Lợi thế của nhà liền thổ tại Long An

Dân trí Báo cáo tổng hợp của JLL chỉ ra rằng, giá nhà liền thổ tại Long An đang thấp nhất so với một số tỉnh vùng ven phía Nam TPHCM. Do đó, cơ hội sở hữu nhà ở cũng như biên độ lợi nhuận tại tỉnh này được kỳ vọng khá cao.

Cụ thể, giá bán sơ cấp trung bình chỉ hơn 1.500 USD mỗi m2 (khoảng 34,5 triệu đồng). Trong khi đó, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương dao động từ 2.000-3.000 USD mỗi m2 (46-70 triệu đồng); TPHCM vượt trên ngưỡng 6.000 USD (140 triệu đồng). Giá bán nhà liền thổ tại Long An đang có mức hấp dẫn so với các tỉnh ven TPHCM khi dư địa gia tăng giá vẫn còn và vốn đầu tư cũng như giá sở hữu ban đầu "mềm" hơn một số địa phương. Với vị trí thuận lợi giáp ranh khu vực trung tâm, cùng nhiều chính sách nâng cấp về hạ tầng giao thông đang được đẩy nhanh thực hiện, Long An là một trong những thị trường vệ tinh sáng giá của TPHCM. Khu đô thị La Villa Green City tại TP Tân An - Long An. Việc phát triển các khu đô thị tại Long An hiện nay không chỉ tái tạo môi trường sống cho cư dân khu vực mà còn đáp ứng nguồn hàng lớn về nhà liền thổ cho người mua. Nhà phố tại vùng ven thường có giá trị gia tăng, đáp ứng không gian sống thông thoáng cho người mua ở thực. Khi quỹ đất tại thành phố lớn thu hẹp, giá bán sẽ thuận theo cung - cầu mà dao động không ít, do đó, người mua đã cân nhắc những phương án phù hợp túi tiền hơn, dẫn đến xu hướng tìm về các tỉnh lân cận TPHCM trong thời gian gần đây. Không chỉ có lợi thế về giá, bất động sản vùng ven còn sở hữu ưu điểm như quỹ đất rộng, thuận lợi để phát triển không gian sống thông thoáng, nhiều tiện ích. Bên cạnh đó là không khí trong lành. Mặc dù thuộc vùng ven nhưng thị trường Long An cũng sở hữu những khu đô thị hiện đại. Đơn cử như khu đô thị La Villa Green City tọa lạc trong trung tâm TP Tân An của tỉnh Long An. La Villa Green City nằm cạnh bên con sông Vàm Cỏ Tây và một mặt giáp đường lộ tuyến tránh QL 1A, sở hữu sự đầu tư chỉn chu từ đơn vị phát triển dự án Trần Anh Group. Đại diện chủ đầu tư cho biết, nhà phố tại La Villa Green City đã được xây dựng gần như hoàn chỉnh, khi lựa chọn sở hữu khách hàng không lo ngại về việc chậm tiến độ bàn giao nhà. "Chúng tôi chọn phát triển theo hướng bền vững, mang đến sự tin tưởng cho khách hàng. Thông thường, những sản phẩm nhà xây sẵn, tiến độ thanh toán nhanh. Tuy nhiên, khi lựa chọn La Villa khách hàng vẫn được thanh toán giãn cách theo từng đợt và có thể nhận nhà ngay khi chỉ thanh toán trước 20%", đại diện Trần Anh Group chia sẻ. Một góc công viên đan xen giữa các block nhà tại La Villa Green City - nơi mảng xanh được chú trọng. Là nhà phố có cấu trúc 1 trệt 2 lầu, có sân trước và sau, phù hợp cho nhiều gia đình. Trần Anh Group thực hiện bàn giao nhà thô, khách hàng dễ dàng thiết kế riêng không gian sống của mình theo phong cách cá nhân. "Tôi làm trong lĩnh vực thiết kế, khi sở hữu nhà phố La Villa Green City, tôi khá hài lòng với cấu trúc xây dựng, giúp tôi thuận lợi hơn trong việc thiết kế không gian bên trong nhà. Vì diện tích sử dụng lớn nên những gia đình có nhiều thành viên như gia đình tôi lại càng thuận tiện hơn khi chia phòng cũng như tạo môi trường sinh hoạt chung nhưng vẫn giữ được sự riêng tư nhất định", chị Quỳnh Trâm, cư dân tại La Villa Green City chia sẻ. Đại diện chủ đầu tư cho biết, trước xu hướng về các khu đô thị ven đô, khu đô thị La Villa Green City là dự án hữu vị trí đắc địa cũng như sở hữu nguồn cung dồi dào và chất lượng. Với giá bán từ 3,9 tỷ đồng/căn, Trần Anh Group đang áp dụng tiến độ thanh toán đợt 1 chỉ 20% đến quý II/2022, đây là cơ hội để khách hàng sở hữu không gian sống chuẩn mực tại vùng ven. Hiện nay, khi sở hữu nhà phố La Villa Green City khách hàng được hưởng thêm chính sách ưu đãi, cụ thể: tặng ngay 10 chỉ vàng khi ký hợp đồng thành công, tặng voucher nội thất lên đến 250 triệu đồng, ưu đãi phí quản lý trong 3 năm đầu, chiết khấu 1% đối với khách hàng có hộ khẩu tại Long An... Thông tin về dự án, truy cập: https://360tour.lavillacity.vn Trường Thịnh