Lối sống mới của giới thượng lưu Buôn Ma Thuột: Sống xanh, cân bằng động và tĩnh

Dân trí Đại dịch Covid bùng phát khiến người dân trên toàn thế giới nhận ra những giá trị cơ bản của cuộc sống, trong đó sức khỏe, chất lượng cuộc sống với niềm vui được gắn kết cùng những thành viên trong gia đình được ưu tiên hàng đầu.

Không hẹn mà gặp, giới thượng lưu đều cùng hướng đến cuộc sống tiện nghi, tiện ích đẳng cấp cùng xu hướng sống xanh - sống sang mang đến sự cân bằng, an ninh, an toàn, khỏe mạnh giữa bối cảnh Covid thế giới biến động.

Chú trọng không gian sống xanh chất lượng

Theo nhiều chuyên gia bất động sản (BĐS), dịch Covid-19 là liều thuốc thử cho thị trường BĐS tại Việt Nam. Tại thời điểm này, những dự án chú trọng tới vấn đề sức khỏe, đồng bộ hạ tầng tiện ích sẽ được nhiều khách hàng nhắm tới. Đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, áp lực công việc ngày càng lớn thì sự riêng tư, biệt lập càng là "món hàng xa xỉ" khiến nhiều người chấp nhận chi món tiền lớn để được sở hữu. Đây là nguyên nhân khiến giới thượng lưu khi lựa chọn nơi an cư sẽ không chỉ đòi hỏi những nơi ở tích hợp tiện ích dịch vụ "All in one", mà còn đặt yếu tố riêng tư, biệt lập cùng "không gian sống xanh yên tĩnh" lên ưu tiên hàng đầu.

Với thiên nhiên bao trọn xung quanh, giới thượng lưu hướng đến lối sống xanh, cân bằng trong một không gian yên tĩnh, riêng tư

Ông David Jackson - CEO Colliers Việt Nam chia sẻ: "Trên thực tế, điều kiện sống dần tốt hơn của đại đa số người dân đồng nghĩa với nhu cầu về các không gian sống "xứng tầm" cũng dần nhiều hơn. Các chủ đầu tư, hơn ai hết, hiểu rất rõ nhu cầu này và họ lập tức tìm cách đáp ứng, triển khai nhiều dự án đa dạng công năng, đưa ra cho khách hàng của họ rất nhiều lựa chọn."

Chính vì vậy, sự ra đời các dự án tích hợp quy mô lớn với nhiều tiện ích thiết thực cho việc hình thành các cộng đồng cư dân mới ở đây, nhờ vậy tâm lý thị trường sẽ được thúc đẩy theo hướng bền vững.

Theo JLL đánh giá, thị trường BĐS Việt Nam ngày càng trưởng thành, một không gian sống trong lành và bền vững là yếu tố quan trọng để thu hút người mua. Bởi không những được đảm bảo về nhu cầu ở mà còn đảm bảo về các tiện ích thương mại, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Nhiều đơn vị phát triển dự án uy tín đã nhận thấy tầm quan trọng của chất lượng không gian sống xanh bền vững. Những loại hình BĐS đáp ứng được tiêu chí này cộng với tích hợp tiện ích "All in one" được các nhà đầu tư đánh giá là an toàn trong hiện tại và tiềm năng trong tương lai. An toàn trong hiện tại là sản phẩm đó được phát triển bởi các doanh nghiệp uy tín, có quy hoạch đồng bộ và pháp lý rõ ràng, và tiềm năng trong tương lai chính là các yếu tố tác động như hạ tầng, tầm nhìn quy hoạch, chiến lược phát triển vùng khiến giá trị BĐS tăng lên.

Nhà phố Vườn Compound: "Đắt xắt ra miếng"

"Ở bất kỳ khu vực nào, những dự án có tính đồng bộ cao về hạ tầng cơ sở dịch vụ, kỹ thuật đều có tỷ lệ thanh khoản tốt. Giá trị gia tăng của BĐS sẽ đẩy lên nhanh, bền vững. Bởi những dự án đó chắc chắn sẽ mang đến môi trường sống chất lượng, thu hút nhiều người đến ở. Đó là điểm rất hấp dẫn các nhà đầu tư. Buôn Ma Thuột cũng không nằm ngoài quy luật đó". TS. Nguyễn Văn Đính đã khẳng định.

Tại Buôn Ma Thuột, Capital House - Thương hiệu BĐS tiên phong kiến tạo cuộc sống xanh vừa cho ra mắt dòng sản phẩm Nhà phố Vườn Compound mang đến trải nghiệm sống xanh thượng lưu thông minh trong không gian yên tĩnh riêng tư, an toàn và an ninh.

Theo đó, những căn Nhà phố Vườn compound không chỉ đơn thuần là nơi để sinh sống, mà còn khiến gia chủ vun đắp những giá trị tinh thần, thể hiện dấu ấn cá nhân. Với số lượng hữu hạn chỉ 92 căn đáp ứng cùng lúc các yêu cầu về vị trí đắc địa - tiện ích - hệ sinh thái - sự riêng tư và những vị hàng xóm "cùng đẳng cấp".

Không gian phố vườn compound mang đến không gian yên tĩnh riêng tư cho gia chủ

Đây là loại hình đáp ứng được trọn vẹn các tiêu chí mà giới thượng lưu hướng đến một cuộc sống chất lượng cao, xanh sinh thái, riêng tư, biệt lập, an toàn, an ninh, vừa đảm bảo chất lượng sống, vừa giúp cải thiện sức khỏe, đảm bảo giãn cách xã hội và phòng chống sự lây lan covid.

Thuộc phân khu Milano của dự án EcoCity Premia, Nhà phố Vườn compound được xây dựng theo mô hình compound với các dịch vụ tiện ích vượt trội nhằm thỏa mãn nhu cầu sống và hưởng thụ của cư dân khó tính nhất. Các căn Nhà phố Vườn Compound có diện tích đất từ 120m2 với mặt tiền 6m, gồm 4 tầng, tổng diện tích sử dụng lên đến hơn 400m2. Nhà phố Vườn Compound sở hữu mặt tiền sang trọng, được chăm chút từng đường nét thiết kế theo phong cách tân cổ điển châu Âu. Điểm độc đáo của Nhà phố Vườn Compound là sở hữu vị trí đẹp với tầm nhìn đắt giá và không gian cảnh quan hiếm có: ngắm nhìn view vườn, dễ dàng tận hưởng không khí nhộn nhịp trên con đường ánh sáng, trải nghiệm tiện ích đẳng cấp công viên nội khu cùng hơn 100 tiện ích của toàn khu đô thị.

Cùng với đó, toàn bộ khu phố vườn compound sở hữu hệ thống an ninh nghiêm ngặt, chốt an ninh 24/07 cùng hệ thống camera giám sát chặt chẽ. Đặc biệt, cư dân còn được hưởng chuỗi tiện ích trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại,... Những yếu tố này đã đáp ứng được những tiêu chuẩn cao nhất về một cuộc sống thượng lưu, đáp ứng nhu cầu sống, hưởng thụ mà vẫn riêng tư, biệt lập, khẳng định đẳng cấp và giá trị sống thượng lưu của gia chủ.

Nằm ở cửa ngõ Đông Bắc của thành phố Buôn Ma Thuột, EcoCity Premia rộng gần 50ha sở hữu đủ 3 yếu tố phong thủy bậc nhất "Nhất cận Thị, Nhị cận Giang, Tam cận Lộ". Dự án dành quỹ đất lớn hơn 9,8ha tương đương gần ⅕ diện tích toàn dự án để quy hoạch cây xanh, mặt nước, sân thể dục thể thao. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện sức khỏe cư dân khi chỉ số bình quân diện tích cây xanh tại đây vượt tiêu chuẩn bình quân cả nước tới hơn 7 lần. Dành tới gần 70% diện tích cho mảng xanh thiên nhiên, hạ tầng giao thông và tiện ích chung. Cộng hưởng với đó, toàn bộ dự án được hưởng trọn gần 2,3km đường dạo công viên hồ điều hòa và hơn 2,05ha diện tích mặt nước. Đây được coi là dàn máy điều hòa "khổng lồ" giúp giải nhiệt cho cư dân, khiến không gian sống trở nên xanh, trong lành, mát mẻ và an lành hơn bao giờ hết.

Không gian xanh với hơn trăm tiện ích mang đến môi trường sống an lành cho cư dân

Với mật độ xây dựng thấp chỉ 31,6%, EcoCity Premia mang nhiều sắc thái khi là khu đô thị tiên phong tại Buôn Ma Thuột được đầu tư xây dựng đồng bộ vừa tích hợp được đầy đủ tiện ích của một khu đô thị đẳng cấp, thượng lưu, vừa đáp ứng được không gian xanh sinh thái an lành mang đến cuộc sống chất lượng xứng tầm dành cho chủ sở hữu. Mật độ xây dựng tiệm cận tiêu chuẩn của khu du lịch, nghỉ dưỡng tổng hợp (theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng). Đây chính là yếu tố có tác động tích cực đến chất lượng sống của người dân sinh sống tại đây về một cuộc sống lành mạnh với các điều kiện tốt nhất để mang đến một cuộc sống vượt trội về thể chất và tinh thần cho cư dân. Không cần đi đâu xa, những tiện ích sức khỏe ngay tại khu đô thị phù hợp với mọi đối tượng như đường dạo/chạy bộ bên trong lá phổi xanh toàn khu đô thị, 3 bể bơi (bốn mùa, ngoài trời), Golf, Gym, Yoga, thiền, Parkour, bóng đá, patin, bóng chuyền, cầu lông, máy tập thể chất v.v… Tất cả đáp ứng một cuộc sống "chất" trong một không gian sống lý tưởng cho người dân.

Với nhiều ưu điểm vượt trội cùng thế mạnh sinh thái mà Ecocity Premia sở hữu thì chắc chắn, các BĐS tại đây nói chung và các căn nhà phố vườn compound Milano nói riêng sẽ là lựa chọn tối ưu dù là mua đầu tư hay để ở bởi đáp ứng được cả hai yếu tố tiện ích "All in one" và không gian xanh sinh thái yên tĩnh, an toàn, an ninh.

