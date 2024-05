Loạt tiện ích mới định hình vị thế trung tâm vui chơi - giải trí cho Vinhomes Ocean Park 2

Những tiện ích sắp ra mắt ở phía Đông Hà Nội

Năm 2023, Hà Nội được các tổ chức quốc tế vinh danh với nhiều giải thưởng danh giá như: điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á hay điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á cho kỳ nghỉ ngắn ngày... Để có kết quả này, thời gian qua, hàng loạt sản phẩm du lịch độc đáo, mới lạ đã được tung ra, giúp nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Thời gian tới, du lịch Thủ đô kỳ vọng sẽ có thêm nhiều dấu ấn đột phá nhờ loạt tiện ích đẳng cấp sắp ra mắt tại "thành phố điểm đến" Ocean City. Trong đó, tổ hợp gồm nhà hát và trung tâm thương mại kết hợp trung tâm hội nghị - tiệc cưới tại Vinhomes Ocean Park 2 đang được kỳ vọng sẽ là công trình có ý nghĩa biểu tượng, giúp phía Đông Hà Nội thành điểm sáng trên bản đồ du lịch châu Á - Thái Bình Dương.

Tổ hợp này được thiết kế theo phong cách kiến trúc tân cổ điển nguy nga, tráng lệ, kết hợp hài hòa những đường nét hoa mỹ, cầu kỳ của kiến trúc Hy Lạp - La Mã cổ đại trên nền bố cục mạnh mẽ, dứt khoát của kiến trúc hiện đại. Nhiều công trình tân cổ điển được xây dựng từ hàng trăm năm trước tại Hà Nội như khách sạn Metropole, Nhà hát Lớn nay đều là điểm đến được yêu thích với du khách quốc tế.

Nhà hát và trung tâm thương mại kết hợp trung tâm hội nghị - tiệc cưới ở Vinhomes Ocean Park 2 mang vẻ đẹp sang trọng từ trong ra ngoài.

Để đáp ứng nhu cầu tổ chức sự kiện của thời đại 4.0, nhà hát và trung tâm hội nghị - tiệc cưới ở Vinhomes Ocean Park 2 cũng tiên phong trong việc sử dụng trang thiết bị tối tân, hiện đại, có thể đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các sự kiện tầm cỡ, chương trình biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao, tạo sức hút để các nghệ sĩ tên tuổi thế giới tới Hà Nội công diễn trong thời gian tới.

Nhà hát Vinhomes Ocean Park 2 sẽ là "thánh đường nghệ thuật" mới ở phía Đông Hà Nội.

Về quy mô, nhà hát có khán đài lên tới 10.000 chỗ ngồi, không thua kém gì các nhà hát nổi tiếng thế giới. Trong khi đó, trung tâm hội nghị - tiệc cưới có quy mô hàng đầu Việt Nam với nhiều phòng sức chứa lên tới cả nghìn người cùng lúc.

Một điểm cộng nữa là các công trình này nằm trong một tổ hợp cùng với trung tâm thương mại Vincom Mega nên có thể đáp ứng được yêu cầu tổ chức chuỗi sự kiện với nhiều hoạt động diễn ra. Bên lề chương trình theo dự kiến, du khách còn có thể thỏa sức mua sắm, giải trí khi có cả "thiên đường hàng hiệu" mở ra trước mắt.

Bữa tiệc đa giác quan tại điểm đến triệu trải nghiệm

Từ khi ra mắt tới nay, Ocean City đã trở thành điểm hẹn của nhiều lễ hội, sự kiện đẳng cấp quốc tế thu hút hàng vạn người tham gia, liên tiếp lập những kỷ lục mới. Sức hút của "vũ trụ giải trí" Grand World, cùng với tổ hợp mua sắm - dịch vụ - ẩm thực Center Point và các "kỳ quan biển" kế cận đã kéo 3 triệu lượt khách tới Ocean City trong 3 tháng đầu năm nay.

Đơn cử, đại nhạc hội "New You - New World" có tới 100.000 khán giả; đại nhạc hội Countdown và pháo hoa mừng năm mới 2024 thu hút tới 160.000 người... Do đó, các chuyên gia cho rằng, khi có thêm tổ hợp tiện ích mới tại Vinhomes Ocean Park 2, nơi đây sẽ càng khẳng định vị thế là "kinh đô vui chơi - giải trí" mới đẳng cấp hàng đầu khu vực.

Nhiều sự kiện, lễ hội quốc tế nổi bật đã được tổ chức tại Vinhomes Ocean Park 2.

Bên cạnh các sự kiện diễn ra vào những dịp quan trọng trong năm là hàng loạt chương trình văn hóa - nghệ thuật dành cho cộng đồng được duy trì đều đặn. Đó là trình diễn pháo hoa 120m vào mỗi thứ 7 hàng tuần hay pháo hoa tầm thấp vào các ngày trong tuần, các tiết mục biểu diễn âm nhạc châu Âu, xiếc đường phố được duy trì mỗi ngày. Show diễn thực cảnh The Grand Voyage trên sân khấu thuyền lớn nhất châu Á đã trở thành đặc sản để lại ấn tượng khó phai trong lòng du khách.

Tới Vinhomes Ocean Park 2, du khách có đầy đủ các trải nghiệm vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Từ khi mùa cao điểm du lịch hè bắt đầu, các "kỳ quan biển" trong lòng Ocean City trở thành điểm đến mà không người dân Hà thành nào muốn bỏ lỡ để được giải nhiệt mùa hè. Trong đó, tọa độ sôi động bậc nhất luôn là các đường trượt nước tốc độ cao, hồ bơi nước mặn trong nhà và ngoài trời tại VinWonders Water Park; những ngọn sóng có thể cao tới 3m tại VinWonders Wave Park cùng biển hồ Crystal Lagoon hay hồ Ngọc Trai với khung cảnh thơ mộng...

Hè này, cư dân và du khách sẽ có cơ hội thưởng thức những màn trình diễn xiếc đặc sắc tại quảng trường Kinh đô Ánh sáng.

Trong tháng 6 và 7/2024, Vinhomes Ocean Park 2 sẽ có thêm chương trình lưu diễn xiếc nghệ thuật quốc tế đỉnh cao "Chuyến du hành kì bí - Journey to the Wonderland" tại quảng trường Kinh đô Ánh sáng. Show diễn xiếc và nhào lộn đến từ đoàn xiếc nổi tiếng của Trung Quốc đưa du khách khám phá hành trình hơn 1.000 năm của con đường tơ lụa, thưởng lãm những hình ảnh đẹp của Việt Nam và thế giới.

Chuỗi sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc cộng hưởng cùng những kỳ nghỉ dưỡng biển đẳng cấp 5 sao, tổ hợp thương mại sầm uất đã hoạt động cùng loạt tiện ích đẳng cấp sắp ra mắt tại "kinh đô vui chơi - giải trí" Vinhomes Ocean Park 2 sẽ mang tới bữa tiệc đa giác quan với triệu trải nghiệm khác biệt mà cư dân và du khách không thể tìm thấy ở đâu khác. Đây chính là một trong những yếu tố giúp nhịp sống tại đây ngày càng sôi động hơn trong thời gian tới.