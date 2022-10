Loạt quà tặng giá trị tại đại tiệc tri ân khách hàng The Sailing Quy Nhơn

"Đại tiệc" của cảm xúc cùng "cơn mưa quà tặng"

Sự kiện tri ân khách hàng và ra mắt tòa tháp A - The Sailing Quy Nhơn được tổ chức với quy mô hoành tráng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thu hút 1.500 khách hàng tham dự và hơn 30 đại lý phân phối khắp toàn quốc. Một lần nữa cho thấy sức hút của dự án The Sailing Quy Nhơn trên thị trường.

Sự kiện gây ấn tượng ngay khi vừa bắt đầu với tiết mục văn nghệ đầy cảm xúc thay cho lời tri ân từ chủ đầu tư. Cùng với đó là nghi thức đặc sắc trao nến cho các khách hàng với thông điệp: "Mỗi khách hàng là một ngọn nến, góp lại thắp lên ánh sáng rực rỡ cho tòa nhà ánh sáng The Sailing và cho cả thành phố Quy Nhơn xinh đẹp".

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng màn trình diễn ấn tượng tại sự kiện (Ảnh: Bất động sản Đô Thành).

Sự xuất hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Tố My đã "đốt cháy" sân khấu bằng những màn trình diễn đỉnh cao, mang đến cho khách hàng một "bữa tiệc" âm nhạc với đa cung bậc cảm xúc, vừa sôi động, cuốn hút, vừa nhẹ nhàng, sâu lắng.

Phát biểu trong buổi lễ, đại diện chủ đầu tư Đô Thành cho biết: "Sau 3 tháng mở bán, The Sailing Quy Nhơn đã phá đảo bảng hàng với thành tích vang dội, 90% quỹ căn, tương ứng với hơn 600 căn hộ tại tòa B đã được giao dịch thành công. Để làm được điều đó, tất cả là nhờ vào sự tin tưởng, yêu mến mà quý khách hàng đã dành cho dự án. Sự kiện tri ân này cũng chính là lời cảm ơn chân thành nhất mà chúng tôi muốn gửi tới các khách hàng đã, đang và sẽ đồng hành cùng The Sailing Quy Nhơn, đồng thời, cũng là lời cam kết rằng dự án sẽ thành công rực rỡ để trở thành biểu tượng mới của thành phố biển Quy Nhơn".

Đại diện khách hàng may mắn trúng giải thưởng cao nhất trong sự kiện (Ảnh: Bất động sản Đô Thành).

Ngay trong sự kiện, chủ đầu tư đã trao nhiều quà tặng giá trị cho các chủ nhân đã sở hữu căn hộ tại tòa B và khách hàng vừa đặt cọc thành công tòa A, thông qua phần bốc thăm may mắn. Các giải thưởng bao gồm: Một xe hơi Mercedes C200 trị giá 1,5 tỷ đồng, một xe hơi Mazda CX3 trị giá 650 triệu đồng, 5 xe máy Honda SH125 trị giá 95 triệu đồng, 15 tour du lịch Thái Lan trị giá 15 triệu đồng, 2 chuyến du lịch Nhật Bản trị giá 50 triệu đồng, 3 chiếc Iphone 14 Promax trị giá 35 triệu đồng. Đồng thời, các phần quà may mắn dành cho khách hàng tham dự chương trình cũng tìm thấy chủ nhân, bao gồm 2 chiếc Iphone 14 trị giá 22,9 triệu đồng và 10 chỉ vàng 9999.

Thêm vào đó, các khách hàng nữ khi đặt cọc thành công căn hộ tại sự kiện sẽ được chiết khấu thêm 1% như một phần quà ý nghĩa dành tặng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Anh Trần Thanh Phong (chủ sở hữu của căn hộ B3618), chủ nhân của giải thưởng xe hơi Mercedes C200 trị giá 1,5 tỷ đồng không giấu nổi cảm xúc: "Thật bất ngờ và vui mừng khi mình được gọi tên ở hạng mục giải thưởng giá trị như thế này. Lúc mua căn hộ thì chỉ nghĩ mua vì dự án quá đẹp và tiềm năng thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc may mắn mua nhà lại được cả xe sang. Đến bây giờ vẫn chưa hết hồi hộp, thật sự cảm ơn chủ đầu tư Đô Thành."

Không riêng gì Anh Phong mà hàng chục chủ nhân của các giải thưởng may mắn khác cũng bày tỏ sự hồ hởi và phấn khích khi nhận được những phần quà giá trị ngay khi vừa đặt cọc thành công và thậm chí là chỉ tới tham dự sự kiện.

Tiếp đà giao dịch tại tòa A

Cũng trong khuôn khổ sự kiện tri ân, tòa A dự án The Sailing Quy Nhơn đã được ra mắt trong sự mong đợi của hàng nghìn khách hàng, tiếp tục mở ra cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế, sổ đỏ lâu dài.

Không khí tư vấn và đặt cọc sôi động cho thấy sức hút của tòa A dự án (Ảnh: Bất động sản Đô Thành).

Ngay khi bảng hàng và bảng giá được công bố, hàng chục lệnh khớp cọc thành công được vang lên liên tục khiến không khí sự kiện trở nên sôi sục hơn bao giờ hết. Chỉ trong 15 phút, chủ đầu tư cho biết bảng hàng đã được "nhuộm đỏ" hoàn toàn. Chủ đầu tư đã quyết định mở thêm một giỏ hàng mới nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng.

Anh Nguyễn Minh Khang, người vừa đặt cọc thành công căn hộ tại tòa A dự án, chia sẻ: "Tôi được một người bạn giới thiệu về dự án The Sailing Quy Nhơn. Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định đầu tư vào tòa A vì đây là tòa căn hộ cao cấp và có hệ dịch vụ tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế. Với vị trí đắc địa như thế này thì tôi nghĩ dự án sẽ trở thành tâm điểm lưu trú của khách du lịch và tạo ra dòng lợi nhuận ổn định, đặc biệt lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài nữa nên yên tâm đầu tư".

Trong bối cảnh Quy Nhơn đang ngày càng "thăng hạng" trên bản đồ du lịch quốc tế trong khi nguồn cung căn hộ khách sạn cao cấp lại khan hiếm, không đủ đáp ứng nhu cầu của du khách thì The Sailing Quy Nhơn được dự đoán sẽ còn hấp dẫn giới địa ốc dịp cuối năm.

Thông tin liên hệ:

- Tổng đại lý miền bắc: I Like Group, Mai Việt Land, Đất Xanh Miền Bắc, Hưng Thịnh Land, Invest Land, Green Land GLC Land, Hoang Gia Land, Phúc An Phát, New Sky Land, Metro Invest, Hoàng Nguyên Property, H Land, Thiên Lộc Land, Phúc Hà Land, AHS, HighLand, Trí Long Land, G.EMPIRE, DiamondHomes, NewHomes, I Like Land, Phúc An Phát Invest, Tiên Phong Land, I Like Kontum.

- Tổng đại lý miền trung: Xuân Lộc Land, VV Realty, Đất Xanh Nam Trung Bộ, Hải Phát Land, Hải Thuận, Anh Quân, MHD, Cen Bình Định, Bắc Hà Land, Khải Huyền Land, Eagle Land, Sun Land, Tâm Thiên Phước Land, JP Homes, Trần Khang Real, Quy Nhơn Real, Nhật Thịnh Land, Salavill Real Estate, BĐS Số 1, Thiệu Phú Land, Zone Luxury Đà Nẵng.